Κάθοδος της Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα: Οι σκέψεις του Μουρίνιο για το ματς με την ΑΕΚ

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για το ταξίδι της στην Αθήνα, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο προπονητής της «βασίλισσας», Ζοσέ Μουρίνιο, προχώρησε σε δηλώσεις μετά την πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας του, αποκαλύπτοντας τις σκέψεις του για το επερχόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Η επικείμενη αναμέτρηση στην Αθήνα

Η ισπανική ομάδα θα βρεθεί στην ελληνική πρωτεύουσα για έναν κρίσιμο αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, και θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτός ο αγώνας αποτελεί μέρος της 4ης αγωνιστικής της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Champions League.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα επιδιώξει ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτή την εκτός έδρας αναμέτρηση, έχοντας ήδη στρέψει το βλέμμα της στην ευρωπαϊκή πρόκληση. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει επικεντρωθεί πλήρως στο παιχνίδι της Αθήνας, όπως ο ίδιος δήλωσε, κάνοντας τις απαραίτητες προετοιμασίες για την αναμέτρηση με την «Ένωση».

Η νίκη επί της Σανταντέρ και η στροφή στην Ευρώπη

Πριν την αναχώρηση για την Ελλάδα, η Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε μια σημαντική νίκη στο πλαίσιο της La Liga. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο επιβλήθηκε της Σανταντέρ με σκορ 3-0, σε αγώνα που διεξήχθη την 1η Νοεμβρίου. Αυτή η αναμέτρηση ανήκε στην 11η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, προσφέροντας στην ομάδα τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Μετά τη λήξη του αγώνα με τη Σανταντέρ, ο Πορτογάλος τεχνικός δήλωσε πως το βλέμμα του είναι πλέον στραμμένο αποκλειστικά στο παιχνίδι της Τετάρτης. Η προσοχή του Μουρίνιο έχει μετατοπιστεί πλήρως στην επικείμενη αναμέτρηση με την ΑΕΚ, καθώς η ομάδα του καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Champions League.

Οι δηλώσεις του Πορτογάλου τεχνικού για το ροτέισον

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, μιλώντας μετά το παιχνίδι της La Liga, εξήγησε την προσέγγισή του όσον αφορά τη διαχείριση του ρόστερ ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος προπονητής ανέφερε πως οι παίκτες που παρέμειναν στο γήπεδο μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα της χθεσινής αναμέτρησης, δεν θα ξεκινήσουν ως βασικοί στο παιχνίδι της Τετάρτης.

Ο Μουρίνιο τόνισε χαρακτηριστικά: «Έχω δει τα πάντα στο ποδόσφαιρο, οπότε τίποτα δεν είναι τελειωμένο. Στο μυαλό μου ήταν το παιχνίδι της Αθήνας και να αφήσω μέσα παίκτες που δεν θα είναι βασικοί την Τετάρτη. Είναι το δώρο του πρωταθλήματος. Το ισπανικό ποδόσφαιρο θέλει να βλέπει τις ομάδες του να κερδίζουν. Θα δούμε αν με τέσσερις ή πέντε αλλαγές μπορούμε να το καταφέρουμε».

Από τις δηλώσεις του προπονητή, γίνεται σαφές ότι η σκέψη του ήταν ήδη στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση, ακόμη και κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Σανταντέρ. Η πρόθεση για αλλαγές στο αρχικό σχήμα είναι εμφανής, με τον Μουρίνιο να εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει «τέσσερις ή πέντε αλλαγές» στην ενδεκάδα που θα παραταχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η αποκάλυψη για τον Ορελιέν Τσουαμενί

Πέρα από τις γενικές αναφορές για το ροτέισον, ο Ζοσέ Μουρίνιο προχώρησε και σε μία συγκεκριμένη αποκάλυψη σχετικά με την ενδεκάδα. Ο Πορτογάλος τεχνικός γνωστοποίησε πως ο Ορελιέν Τσουαμενί δεν θα βρίσκεται στους βασικούς παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Αυτή η πληροφορία δίνει ένα πρώτο δείγμα των προθέσεων του Μουρίνιο για το αρχικό σχήμα που θα παρατάξει απέναντι στην ελληνική ομάδα. Η απουσία του Τσουαμενί από την αρχική ενδεκάδα αποτελεί μία από τις αλλαγές που αναμένεται να πραγματοποιήσει ο προπονητής, σύμφωνα με τις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τη Σανταντέρ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta