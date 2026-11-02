Ο Άνταμ Μοκόκα συμφωνεί με τον Βασίλη Σπανούλη: «Απλά μια νίκη, έχουμε δρόμο»

Ο Άνταμ Μοκόκα παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta, λίγο μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στον αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος διεθνής συμφώνησε με τον Βασίλη Σπανούλη ως προς την ουσία της νίκης του Άρη επί του Παναθηναϊκού στο Nick Galis Hall, τονίζοντας ότι δεν ήταν κάτι περισσότερο από μία απλή νίκη.

Η σημασία της νίκης και η δήλωση Σπανούλη

Ο Μοκόκα υπογράμμισε τη σημασία της νίκης σε παιχνίδια όπως αυτό, αλλά ταυτόχρονα επικύρωσε την άποψη του προπονητή, Βασίλη Σπανούλη, ότι η συγκεκριμένη επιτυχία δεν αποτελεί νίκη τίτλου. «Είναι σημαντικό να νικάς σε παιχνίδια σαν αυτό, αλλά ο κόουτς έχει δίκιο. Δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια νίκη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο παίκτης του Άρη τόνισε επίσης ότι η ομάδα διαθέτει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνουν όλοι υγιείς, καθώς από την έναρξη της χρονιάς υπήρχαν τραυματισμοί που έπρεπε να διαχειριστούν. «Δεν ήταν νίκη τίτλου, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας», συμπλήρωσε, μεταφέροντας το μήνυμα της συνέχειας και της σκληρής δουλειάς.

Η πορεία από την αμφισβήτηση στην αποθέωση

Ο Άνταμ Μοκόκα διένυσε ένα δύσβατο μονοπάτι από την αμφισβήτηση των πρώτων αγωνιστικών περιόδων μέχρι την αποθέωση που ακολούθησε το σπουδαίο παιχνίδι του. Η εμφάνισή του απέναντι στον Παναθηναϊκό χαρακτηρίστηκε ως το κορυφαίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Άρη, χαρίζοντάς του τον άτυπο τίτλο του MVP της αναμέτρησης στο Nick Galis Hall.

Ο Γάλλος διεθνής απόλαυσε τη νίκη στην αγκαλιά της κόρης του, με τη συντροφιά της οικογένειάς του. Η παρουσία της οικογένειάς του αποδείχθηκε «γουρλίδικη», καθώς ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν στο θρυλικό Αλεξάνδρειο. Τα μέλη της οικογένειάς του εντυπωσιάστηκαν από την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στον αγώνα.

Ομαδική δουλειά και αμυντική προσφορά

Ο Μοκόκα απέδωσε μέρος της επιτυχίας στους συμπαίκτες του, τονίζοντας τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας. «Πάντα είναι όμορφο να κερδίζεις εντός έδρας. Ο τρόπος ήταν ομορφότερος γιατί είχε τη συμμετοχή όλων των παικτών. Είναι σπουδαίο να κερδίζεις μέσα από την ομάδα δουλειά και να διαπιστώνεις την προσφορά του κάθε παίκτη που αγωνίστηκε», ανέφερε.

Αν και στις πρώτες αγωνιστικές είχε ένα 2/23 σουτ στην Basket League, ο Μοκόκα δεν θέλησε να σχολιάσει την αμφισβήτηση που δέχτηκε. Διευκρίνισε ότι οι επιθετικές του επιδόσεις δεν ήταν αντιπροσωπευτικές της αξίας του, καθώς ο βασικός του ρόλος βρίσκεται στην άμυνα. Είναι ο παίκτης που αναλαμβάνει να μαρκάρει το κύριο επιθετικό όπλο κάθε αντιπάλου στην περιφέρεια, κάτι που αντιλήφθηκε και ο Κέντρικ Ναν, καθώς και κάθε παίκτης του Παναθηναϊκού που πέρασε από τα χέρια του. Παρόλα αυτά, οι προηγούμενες επιθετικές του επιδόσεις είχαν προβληματίσει και τον ίδιο.

Εμπιστοσύνη και περιθώρια βελτίωσης

Ο Άνταμ Μοκόκα εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη δουλειά του και στην κατεύθυνση που του δίνουν οι προπονητές του. «Εμπιστεύομαι τη δουλειά μου αλλά και την κατεύθυνση που μου δίνουν οι προπονητές μου», δήλωσε. Νιώθει την υποστήριξη των συμπαικτών του και πιστεύει ότι έχει αναπτυχθεί μια αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης εντός της ομάδας.

Επίσης, ο παίκτης νιώθει τη συνολική υποστήριξη του κλαμπ και αναγνωρίζει ότι κάθε συμβουλή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι απλό να μένει κανείς εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Μοκόκα αισθάνεται ότι έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, κάτι που ισχύει και για την ομάδα.

Οι ειδικές συνθήκες της περίπτωσης Μοκόκα

Η περίπτωση του Άνταμ Μοκόκα θεωρείται ιδιαίτερη για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν έχασε μόνο την προετοιμασία της ομάδας και τα περισσότερα φιλικά παιχνίδια. Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με τη λεγόμενη περίοδο που ακολούθησε, η οποία συνέβαλε στις ειδικές συνθήκες που βίωσε ο παίκτης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta