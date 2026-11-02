Η καρέκλα του Αλέγκρι «τρίζει» στη Νάπολι μετά την ήττα από τη Γιουβέντους

«Σύννεφα» έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται πάνω από τη Νάπολι, καθώς η διοίκηση του συλλόγου εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής στον πάγκο της ομάδας. Η πρόσφατη ήττα από τη Γιουβέντους έχει φέρει τον Μαξ Αλέγκρι σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η αναζήτηση για πιθανούς διαδόχους έχει ήδη ξεκινήσει, όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της «Gazzetta dello sport».

Η δύσκολη θέση του Μαξ Αλέγκρι

Ο Μαξ Αλέγκρι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια περίοδο έντονης πίεσης και αμφισβήτησης, καθώς η Νάπολι δεν έχει καταφέρει να πείσει με τις εμφανίσεις της στο τρέχον πρωτάθλημα. Η ήττα από τη Γιουβέντους, όπως είναι λογικό, επιδείνωσε την κατάσταση και έθεσε τον Ιταλό τεχνικό στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον του στην ομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Gazzetta dello sport», η διοίκηση των «παρτενοπέι» έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει ονόματα για την αντικατάστασή του, καθώς η κατάσταση θεωρείται κρίσιμη.

Η υπομονή στο στρατόπεδο της Νάπολι φαίνεται πως εξαντλείται, καθώς η πορεία της ομάδας δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στις προσδοκίες που υπήρχαν, ειδικά μετά την περσινή σεζόν. Ο Αλέγκρι, πλέον, γνωρίζει ότι ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ του, με τις εξελίξεις να αναμένονται με ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες, καθώς η διοίκηση αναζητά λύσεις για την αγωνιστική ανάκαμψη.

Η πορεία της Νάπολι στη Serie A

Η ήττα από την «Κυρία του Τορίνο» με σκορ 2-0 αποτέλεσε ένα ακόμα «χαστούκι» για τη Νάπολι, η οποία παρουσιάζει μια πορεία που απέχει πολύ από αυτήν της περσινής σεζόν. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί της κατάστασης που επικρατεί στην ομάδα και της δυσκολίας που αντιμετωπίζει στο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, σε δέκα αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Serie A, η Νάπολι έχει συγκεντρώσει μόλις 14 βαθμούς, μια επίδοση που δεν θυμίζει την ομάδα των προηγούμενων ετών. Στο ίδιο διάστημα, η ομάδα έχει γνωρίσει ήδη τέσσερις ήττες, γεγονός που αποτυπώνει την προβληματική της εικόνα και την απόκλιση από τις επιδόσεις που είχε στο παρελθόν, προκαλώντας ανησυχία στους φιλάθλους και τη διοίκηση.

Οι σκέψεις της διοίκησης για την επόμενη μέρα

Μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα και την γενικότερη μη πειστική εικόνα της ομάδας, η διοίκηση της Νάπολι έχει αρχίσει να κοιτάζει προς την επόμενη μέρα, αναζητώντας λύσεις για την αναστροφή του κλίματος. Η αναζήτηση για έναν νέο προπονητή έχει τεθεί σε πρώτο πλάνο, καθώς η ανάγκη για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία θεωρείται πλέον επιτακτική προκειμένου να επανέλθει η ομάδα σε τροχιά επιτυχιών.

Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη και έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι διάφορα ονόματα υποψηφίων, όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ. Ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, φαίνεται να έχει συγκεκριμένες προτιμήσεις, καθώς η επιλογή του επόμενου προπονητή θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ομάδας στο άμεσο μέλλον και την προσπάθεια για ανάκαμψη.

Οι υποψήφιοι διάδοχοι στον πάγκο

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, τέσσερα ονόματα βρίσκονται στη λίστα των υποψηφίων για τον πάγκο της Νάπολι, με την αναζήτηση να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πρώτος στη σχετική λίστα φιγουράρει ο Τιάγκο Μότα, ο οποίος αποτελεί μια επιλογή που αρέσει ιδιαίτερα στον πρόεδρο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, έχοντας μάλιστα διατελέσει πρώην τεχνικός της Γιουβέντους.

Στα «ραντάρ» της διοίκησης βρίσκονται επίσης ο Στέφανο Πιόλι και ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, οι οποίοι εξετάζονται ως πιθανές λύσεις για την τεχνική ηγεσία των «παρτενοπέι». Τέλος, το όνομα του Βιντσέντσο Μοντέλα έχει επίσης συζητηθεί, με τον Ιταλό τεχνικό να κατάγεται από τη Νάπολη, παρόλο που δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα της ομάδας ως ποδοσφαιριστής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta