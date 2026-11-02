Σάλος στην Ισπανία για το πέναλτι που κέρδισε ο Κιλιάν Εμπαπέ κόντρα στη Σανταντέρ

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Σανταντέρ με σκορ 3-0 στην έδρα της αντιπάλου, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από μια επίμαχη φάση. Το πρώτο γκολ της «Βασίλισσας» προήλθε από πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο Κιλιάν Εμπαπέ, μια ενέργεια που έχει προκαλέσει εκτεταμένο σάλο στην Ισπανία.

Η απόφαση του διαιτητή να καταλογίσει την παράβαση, παρά τις αμφιβολίες που δημιουργήθηκαν, έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις σχετικά με την εγκυρότητα του πέναλτι και την αθλητική συμπεριφορά του Γάλλου επιθετικού.

Το επίμαχο πέναλτι που προκάλεσε σάλο

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Κιλιάν Εμπαπέ βρέθηκε εντός της περιοχής της Σανταντέρ, όπου και φάνηκε να «βουτάει» προκειμένου να κερδίσει την παράβαση. Η συγκεκριμένη ενέργεια του παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης αποτέλεσε το κεντρικό σημείο της διαφωνίας, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι δεν υπήρχε επαρκής επαφή για την υπόδειξη πέναλτι.

Ο διαιτητής του αγώνα, ωστόσο, έλαβε την απόφαση να καταλογίσει το πέναλτι υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή η κρίσιμη απόφαση άνοιξε τον δρόμο για το πρώτο γκολ της ομάδας, διαμορφώνοντας το 1-0 από τα 11 βήματα, με τον ίδιο τον Εμπαπέ να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Η μη παρέμβαση του VAR

Σε μια εποχή όπου το σύστημα του Video Assistant Referee (VAR) χρησιμοποιείται ευρέως για την επανεξέταση αμφισβητούμενων φάσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση του πέναλτι του Εμπαπέ απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη διάσταση. Παρά τις εικόνες που έδειχναν τον παίκτη να πέφτει με τρόπο που εγείρει ερωτήματα, το VAR δεν προχώρησε σε αλλαγή της αρχικής απόφασης του διαιτητή.

Η απουσία παρέμβασης από το VAR σήμανε ότι η απόφαση για το πέναλτι παρέμεινε ως είχε, ενισχύοντας τις αντιδράσεις και τις συζητήσεις γύρω από το περιστατικό. Η μη ανατροπή της απόφασης από το τεχνολογικό σύστημα υπογράμμισε την πολυπλοκότητα των κρίσεων στο ποδόσφαιρο και την ερμηνεία των φάσεων.

Οι συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η φάση με το πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ δεν άργησε να γίνει viral, ξεσηκώνοντας θύελλα συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρήστες από όλη την Ισπανία και όχι μόνο, εξέφρασαν τις απόψεις τους, με πολλούς να αμφισβητούν έντονα την εγκυρότητα της απόφασης και να κάνουν λόγο για «θέατρο» από την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Το ερώτημα «αν ήταν θέατρο ή όχι» κυριάρχησε στις διαδικτυακές συζητήσεις, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές οπτικές γωνίες των φιλάθλων και των ειδικών. Η διαμάχη στα social media αντανακλούσε την ευρύτερη δυσαρέσκεια και την αίσθηση αδικίας που ένιωσαν ορισμένοι για τον τρόπο με τον οποίο κρίθηκε η φάση.

Η δήλωση του προπονητή της Σανταντέρ

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Σανταντέρ κλήθηκε να σχολιάσει το επίμαχο περιστατικό. Στη δήλωσή του, τόνισε μια θεμελιώδη αρχή του αθλήματος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κάθε επαφή δεν είναι φάουλ στο ποδόσφαιρο, που είναι άθλημα επαφών». Αυτή η τοποθέτηση υπογράμμισε την άποψη ότι η φυσική επαφή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ποδοσφαίρου και δεν πρέπει να οδηγεί πάντα σε καταλογισμό παράβασης.

Η δήλωση του προπονητή της Σανταντέρ προσέθεσε μια επίσημη φωνή στην κριτική που ασκήθηκε για το πέναλτι, ενισχύοντας το επιχείρημα ότι η απόφαση ήταν αυστηρή ή ακόμα και λανθασμένη. Τα λόγια του συνέβαλαν στην περαιτέρω ενίσχυση του σάλου που δημιουργήθηκε γύρω από τη φάση.

Η συνέχεια του αγώνα και η πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης

Παρά τον σάλο που προκλήθηκε από το πρώτο γκολ, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν επηρεάστηκε στην πορεία του αγώνα. Η «Βασίλισσα» συνέχισε την κυριαρχική της εμφάνιση, κάνοντας «πάρτι» στο γήπεδο της Σανταντέρ και φτάνοντας εύκολα στο τελικό 3-0.

Αυτή η άνετη νίκη επιβεβαίωσε την ανοδική πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης στην ισπανική La Liga. Η ομάδα διατήρησε το θετικό της σερί, συνεχίζοντας να συλλέγει βαθμούς και να εδραιώνει τη θέση της στο πρωτάθλημα, παρά τις συζητήσεις που προκάλεσε η αμφιλεγόμενη φάση του πέναλτι.

Με πληροφορίες από: Newsit