Αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2026: Πλούσιο πρόγραμμα με Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Η Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 φέρνει ένα γεμάτο πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται με την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής της Super League. Δύο σημαντικές αναμετρήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος ξεχωρίζουν, ενώ το τηλεοπτικό μενού περιλαμβάνει και διεθνείς αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Επιπλέον, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδικές εκπομπές με αναλύσεις και ζωντανές συνδέσεις.

Οι αναμετρήσεις της Super League

Η αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League πέφτει σήμερα με δύο παιχνίδια που αναμένονται με ενδιαφέρον. Το πρώτο χρονικά ματς είναι αυτό ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Βόλο Elabet, το οποίο θα διεξαχθεί στις 18:30. Η αναμέτρηση θα λάβει χώρα στο Περιστέρι και οι φίλαθλοι θα μπορούν να την παρακολουθήσουν ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του Nova Sports prime.

Λίγο αργότερα, στις 19:30, η Καλαμάτα υποδέχεται τον Ηρακλή σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη Νεάπολη και η μετάδοσή του θα γίνει από το Nova Sports 2HD. Αυτές οι δύο αναμετρήσεις αναμένεται να προσφέρουν συγκινήσεις και να διαμορφώσουν περαιτέρω την εικόνα του πρωταθλήματος.

Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου

Πέρα από τις εγχώριες διοργανώσεις, το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει και αναμετρήσεις από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Στις 22:00, οι λάτρεις του αγγλικού ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον αγώνα ανάμεσα στη Νιούκαστλ και την Έβερτον, στο πλαίσιο της Premier League. Η μετάδοση του συγκεκριμένου παιχνιδιού θα γίνει από το Novasports Premier League.

Την ίδια ώρα, στις 22:00, το ισπανικό ποδόσφαιρο έχει επίσης τη δική του θέση στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Η αναμέτρηση μεταξύ της Ντεπορτίβο λα Κορούνια και της Οσασούνα, για το πρωτάθλημα της LaLiga, θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 3. Οι δύο αυτές αναμετρήσεις προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής δράσης της Δευτέρας.

Μπάσκετ και χάντμπολ

Το αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας δεν περιορίζεται μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα δημοφιλή αθλήματα. Στις 17:00, οι φίλοι του μπάσκετ μπορούν να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την Turkish Basketball Super League, όπου η Πετκίμ θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές. Η μετάδοση αυτού του παιχνιδιού θα γίνει από το Magenta Sport 4.

Παράλληλα, στις 17:00, το ελληνικό πρωτάθλημα χάντμπολ Α1 Γυναικών έχει τη δική του θέση στο πρόγραμμα. Ο ΟΦ Νέας Ιωνίας θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Αυτές οι μεταδόσεις προσφέρουν ποικιλία στους τηλεθεατές που αναζητούν αθλητική δράση πέρα από το ποδόσφαιρο.

Οι εκπομπές με αθλητικό ρεπορτάζ και σχολιασμό

Εκτός από τις ζωντανές μεταδόσεις αγώνων, η ημέρα περιλαμβάνει και ειδικές αθλητικές εκπομπές που προσφέρουν πλούσιο ρεπορτάζ και σχολιασμό. Το πρόγραμμα ξεκινά νωρίς, στις 11:30, με την εκπομπή Gazz Floor by Novibet. Αυτή η εκπομπή μεταδίδεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube και μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ από τα γεγονότα που είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα της Basket League.

Αμέσως μετά, στις 13:30, ακολουθούν οι Galacticos by Elabet. Η εκπομπή προσφέρει live σχολιασμό για το αθηναϊκό ντέρμπι, καθώς και για τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων της 9ης αγωνιστικής της Super League, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα. Τέλος, στις 18:30, οι φίλαθλοι μπορούν να συντονιστούν στο Gazzetta Magazino, επίσης στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, για όλα τα νέα και ζωντανές συνδέσεις από την αθλητική επικαιρότητα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta