Σοβαρό ατύχημα για Αμερικανό γκαρντ στον Λίβανο

Έντονες στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια αναμέτρησης μπάσκετ στον Λίβανο, όταν ο Αμερικανός γκαρντ Τζερεμάια Γκάμπρελ της ομάδας Αντονίν υπέστη ένα σοβαρό ατύχημα. Ο αθλητής, μετά από σκληρό φάουλ, προσέκρουσε με το κεφάλι στη βάση της μπασκέτας, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία σε όλους τους παρευρισκόμενους. Χρειάστηκε άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας και τις απαραίτητες εξετάσεις.

Στιγμές αγωνίας στο παρκέ του Λιβάνου

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε αγώνα μεταξύ της Αντονίν και της Μπεϊρούτ, όπου ο Τζερεμάια Γκάμπρελ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολύ άσχημης πτώσης. Ο Αμερικανός γκαρντ, στην προσπάθειά του να κινηθεί προς το καλάθι, δέχτηκε ένα σκληρό φάουλ από τον Μιγκέλ Μαρτίνεθ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ισορροπίας και την επακόλουθη πτώση του στο παρκέ του γηπέδου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πτώσης, ο Γκάμπρελ χτύπησε με το κεφάλι του στη βάση της μπασκέτας, ενώ παράλληλα τραυματίστηκε και στο δεξί του χέρι. Η εικόνα αυτή κοψοχίλιασε άπαντες, προκαλώντας άμεσα μεγάλη ανησυχία τόσο στους συμπαίκτες του όσο και στους αντιπάλους του. Η σοβαρότητα του χτυπήματος ήταν εμφανής, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης και φόβου για την κατάσταση της υγείας του αθλητή.

Άμεση κινητοποίηση και διακομιδή στο νοσοκομείο

Η κατάσταση που δημιουργήθηκε στο γήπεδο προκάλεσε άμεση αναστάτωση, με τους ανθρώπους των δύο ομάδων να σπεύδουν αμέσως κοντά στον Τζερεμάια Γκάμπρελ για να του προσφέρουν βοήθεια. Η ανάγκη για άμεση ιατρική παρέμβαση ήταν επιτακτική, και γι' αυτό τον λόγο ζητήθηκε και η συνδρομή εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα.

Οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον Αμερικανό γκαρντ επί τόπου, πριν αποφασιστεί η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο. Η διακομιδή του Γκάμπρελ στο νοσοκομείο κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η έκταση των τραυματισμών του. Η άμεση αυτή αντίδραση ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Καθησυχαστικά τα νέα για την υγεία του αθλητή

Παρά την αρχική ανησυχία και τις δραματικές στιγμές που βίωσαν όλοι στο γήπεδο, τα νέα που ακολούθησαν σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Τζερεμάια Γκάμπρελ ήταν καθησυχαστικά. Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Αμερικανός γκαρντ έδειξαν ότι απέφυγε κάποιον σοβαρό τραυματισμό, γεγονός που ανακούφισε τους πάντες.

Ωστόσο, ο αθλητής θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση για ένα διάστημα 24 έως 48 ωρών, ως προληπτικό μέτρο και για την πλήρη διασφάλιση της υγείας του. Λόγω του ατυχήματος και της ανάγκης για ανάρρωση, ο Τζερεμάια Γκάμπρελ αναμένεται να απουσιάσει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του. Η ακριβής διάρκεια της απουσίας του θα καθοριστεί από την πορεία της ανάρρωσής του και τις οδηγίες των θεράποντων ιατρών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta