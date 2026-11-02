Η 45η γιορτή του ΠΣΑΠΠ ζωντανά σε athletiko και action24

Τα κορυφαία πρόσωπα του ελληνικού ποδοσφαίρου ετοιμάζονται να συναντηθούν στην 45η γιορτή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ). Πρόκειται για μια ξεχωριστή βραδιά που είναι αφιερωμένη στους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Η τελετή των βραβείων θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά στις 19:30, μέσω του YouTube του Athletiko και του τηλεοπτικού σταθμού ACTION24.

Η 45η γιορτή του ΠΣΑΠΠ

Η 45η γιορτή του ΠΣΑΠΠ αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς συγκεντρώνει τα κορυφαία πρόσωπα του χώρου. Ποδοσφαιριστές, προπονητές και άλλοι άνθρωποι του αθλήματος θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτής της λαμπερής τελετής. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η απονομή των σημαντικότερων διακρίσεων της χρονιάς, αναδεικνύοντας όσους ξεχώρισαν με την απόδοσή τους.

Η βραδιά είναι αφιερωμένη στους αθλητές και τις αθλήτριες που με τον αγώνα τους στα γήπεδα προσφέρουν θέαμα και συγκινήσεις. Η ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση από το YouTube του Athletiko και το ACTION24 δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τη μεγάλη αυτή γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η διαδικασία των βραβεύσεων

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα βραβευτούν οι καλύτεροι και οι καλύτερες της σεζόν 2025/26. Οι διακρίσεις αυτές προέκυψαν μέσα από μια διαδικασία ψηφοφορίας, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι βραβεύσεις βασίζονται στην εκτίμηση των ίδιων των συναδέλφων τους.

Εκτός από τις επιδόσεις εντός αγωνιστικού χώρου, η γιορτή θα τιμήσει και όσους και όσες ξεχώρισαν για το ήθος τους. Αυτή η αναγνώριση αφορά την περασμένη αγωνιστική περίοδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία των αξιών και της αθλητικής συμπεριφοράς πέρα από την καθαρά αγωνιστική διάκριση.

Οι υποψηφιότητες για τον καλύτερο νέο και την καλύτερη νέα

Στην κατηγορία του Καλύτερου Νέου και της Καλύτερης Νέας, έχουν ανακοινωθεί αρκετές υποψηφιότητες από διάφορες κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για τη Super League 2, Α’ Όμιλος, οι υποψήφιοι είναι ο Αλμύρας Χρήστος από τον Asteras AKTOR B’, ο Αμανατίδης Αναστάσιος από τον Μακεδονικό και ο Γκιτέρσος Γιάννης από τον ΠΑΟΚ Β’.

Στον Β’ Όμιλο της Super League 2, οι υποψηφιότητες περιλαμβάνουν τον Γκέζο Χρύσανθο από την Ελλάς Σύρου, τον Πνευμονίδη Σταύρο από τον Ολυμπιακό Β’ και τον Fokam Ulrich, ο οποίος αγωνίστηκε σε Παναργειακό και Πανιώνιο. Αυτές οι επιλογές αναδεικνύουν το ταλέντο που αναδύεται στις μικρότερες κατηγορίες.

Στην Α’ Κατηγορία Γυναικών, οι υποψήφιες για την καλύτερη νέα είναι η Αργυρίου Παναγιώτα από τον ΠΑΟΚ, η Κωστοπούλου Κωνσταντίνα από τον Παναθηναϊκό και η Τσέλα Γκρισέλντα από τον ΟΦΗ. Τέλος, για την κορυφαία κατηγορία, τη Super League 1, οι υποψήφιοι για τον καλύτερο νέο είναι ο Κοντούρης Σωτήρης, ο οποίος αγωνίστηκε σε Παναιτωλικό και Παναθηναϊκό, ο Μουζακίτης Χρήστος από τον Ολυμπιακό και ο Χατσίδης Δημήτρης από τον ΠΑΟΚ.

Οι υποψηφιότητες για τον καλύτερο τερματοφύλακα

Η κατηγορία του Καλύτερου Τερματοφύλακα, τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, αποτελεί πάντα ένα σημείο ενδιαφέροντος στις βραβεύσεις. Για τη Super League 2, Α’ Όμιλος, οι υποψήφιοι που ξεχώρισαν για την απόδοσή τους κάτω από τα δοκάρια είναι ο Γκαραβέλης Θανάσης από τη Νίκη Βόλου, ο Μπαλωμένος Κωνσταντίνος από την Αναγέννηση Καρδίτσας και ο Χατζηεμμανουήλ Βασίλης από τον Asteras AKTOR B’.

Αυτοί οι τερματοφύλακες αναγνωρίζονται για την κρίσιμη συμβολή τους στις ομάδες τους, με τις αποκρούσεις και την παρουσία τους να είναι καθοριστικές για την πορεία των συλλόγων τους στην αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko