Ο Αλέσιο Λίσι για Τσιφτσή, Μοναστηρλή, τραυματισμούς και την επικράτηση του ΠΑΟΚ

Ο Αλέσιο Λίσι βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα AKTOR, όπου ο «δικέφαλος του βορρά» επικράτησε με 2-1. Ο Ιταλός τεχνικός μίλησε αναλυτικά για την αγχωτική νίκη της ομάδας του στην 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League, εστιάζοντας σε σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του αγώνα και αφορούν το μέλλον.

Στις δηλώσεις του, ο Λίσι αναφέρθηκε στη στρατηγική επιλογή να χρησιμοποιήσει τον Μοναστηρλή στη θέση του Τσιφτσή, εξηγώντας τους λόγους πίσω από αυτή την απόφαση. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τα νέα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν οι Εντιαγέ και Τάισον, ενώ σχολίασε και την αποβολή του Κένι, η οποία δημιουργεί κενό στο δεξί άκρο της άμυνας ενόψει του επόμενου αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Η αγχωτική επικράτηση επί του Αστέρα AKTOR

Ο ΠΑΟΚ σημείωσε μια αγχωτική επικράτηση με 2-1 απέναντι στον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Αλέσιο Λίσι αναφέρθηκε στην απόδοση της ομάδας, επισημαίνοντας ότι για περίπου 60 λεπτά αγωνίστηκε με σχηματισμό 4-4-2.

Σύμφωνα με τον Ιταλό τεχνικό, μετά το 30ο λεπτό, η ομάδα έχασε τις ισορροπίες της. Εξήγησε ότι η βεβιασμένη προσπάθεια για άμεση ανάκτηση της μπάλας δημιουργούσε δύσκολες καταστάσεις όταν ο αντίπαλος είχε την κατοχή. Αυτή η έντονη θέληση για γρήγορη ανάκτηση της μπάλας μπορούσε πολλές φορές να οδηγήσει την ομάδα να «κολλάει».

Σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν μετά την αποβολή του Κένι, ο Λίσι σημείωσε ότι ο Μύθου λειτούργησε ως εξτρέμ χωρίς την μπάλα και ως επιθετικός με την μπάλα. Τόνισε ότι η ομάδα έχασε τις ισορροπίες της κυρίως όταν είχε την κατοχή της μπάλας και όχι όταν δεν την είχε.

Οι επιλογές στην εστία και η προστασία των παικτών

Ο Αλέσιο Λίσι κλήθηκε να σχολιάσει την επιλογή του να διατηρήσει τον Μοναστηρλή στη βασική ενδεκάδα. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ ξεκαθάρισε ότι «δεν πρέπει να “σκοτώσουμε” τον Τσιφτσή», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προστασία των παικτών.

Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι ο Μοναστηρλής «άξιζε να παίξει στο σημερινό παιχνίδι». Ο Λίσι εξήγησε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα και ότι ένας παίκτης μπορεί να προστατευτεί με πολλούς τρόπους, ένας εκ των οποίων είναι να μην αγωνιστεί.

Νέα προβλήματα με Εντιαγέ και Τάισον

Ο Ιταλός προπονητής αναφέρθηκε και στα νέα προβλήματα που προέκυψαν με τους Εντιαγέ και Τάισον. Σχετικά με τον Τάισον, ο Λίσι επιβεβαίωσε ότι ο παίκτης είχε κάποιες ενοχλήσεις, γεγονός που τον κράτησε εκτός αγώνα, ακόμα και ως αλλαγή. Ωστόσο, δεν είχε κάτι νεότερο να αναφέρει για την κατάσταση της υγείας του.

Όσον αφορά τον Εντιαγέ, ο Λίσι ενημέρωσε ότι ο ίδιος ο παίκτης ζήτησε αλλαγή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο λόγος ήταν ένα χτύπημα που δέχθηκε στο γόνατο, το οποίο τον ανάγκασε να αποχωρήσει από την αναμέτρηση.

Η αποβολή του Κένι και οι εναλλακτικές για τον Ολυμπιακό

Ένα ακόμα θέμα που απασχόλησε τον Αλέσιο Λίσι ήταν η αποβολή του Κένι, η οποία συνεπάγεται την απουσία του από το επερχόμενο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ τόνισε ότι υπάρχουν λύσεις για να καλυφθεί το κενό στο δεξί άκρο της άμυνας.

Συγκεκριμένα, ανέφερε τα ονόματα του Γιάκιτς και του Τέιλορ ως πιθανές επιλογές. Επιπλέον, ο Λίσι σημείωσε ότι υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή, την οποία επέλεξε να κρατήσει για τον εαυτό του. Εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον παίκτη που θα επιλεγεί, δηλώνοντας σίγουρος ότι θα αγωνιστεί πολύ καλά.

Η αποτελεσματικότητα των επιθετικών

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ σχολίασε και το γεγονός ότι η ομάδα βρήκε γκολ από τους φορ της σε ένα ακόμη παιχνίδι. Με χιουμοριστική διάθεση, ο Λίσι δήλωσε ότι «ας πούμε πως για αυτό τους πληρώνουμε».

Πέρα από την ικανότητα στο σκοράρισμα, ο Λίσι υπογράμμισε ότι οι επιθετικοί προσφέρουν σημαντική δουλειά στην ομάδα. Δημιουργούν ευκαιρίες ακόμα και χωρίς την μπάλα, συμβάλλοντας σε πολλά πράγματα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko