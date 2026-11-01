Ο Απόλλων Καλαμαριάς ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζόραν Μιλίνκοβιτς, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο 58χρονος Σέρβος προπονητής έρχεται να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε μετά την παραίτηση του Γιάννη Τάτση, ο οποίος αποχώρησε πριν από περίπου δέκα ημέρες. Η διοίκηση των «κοκκινόμαυρων» προχώρησε σε αυτή την κίνηση, αφού οι επαφές με Έλληνες τεχνικούς δεν ευδοκίμησαν.

Η νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία

Ο Ζόραν Μιλίνκοβιτς, ένα όνομα γνωστό στο ελληνικό ποδόσφαιρο από την προηγούμενη θητεία του, αναλαμβάνει πλέον τα ηνία του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η συμφωνία των «Ποντίων» με τον Σέρβο τεχνικό επετεύχθη μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πέντε ημέρες και έλαβαν χώρα στο Βελιγράδι, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου. Η συγκεκριμένη πρόσληψη χαρακτηρίζεται ως μια έκπληξη, καθώς προέρχεται από την αγορά της Σερβίας, μετά την αποτυχία των επαφών με εγχώριους προπονητές.

Ο σύλλογος καλωσόρισε τον Ζόραν Μιλίνκοβιτς στην οικογένεια του Απόλλωνα, τονίζοντας τη μεγάλη του εμπειρία τόσο από τα ευρωπαϊκά όσο και από τα ελληνικά γήπεδα. Η διοίκηση του Απόλλωνα Καλαμαριάς αναμένει από τον νέο προπονητή να οδηγήσει την ομάδα στους στόχους της, βασιζόμενη στην πλούσια προπονητική του διαδρομή.

Η προπονητική διαδρομή του Μιλίνκοβιτς

Ο 58χρονος Σέρβος τεχνικός φέρει μαζί του την εμπειρία από την προηγούμενη παρουσία του στα ελληνικά γήπεδα. Συγκεκριμένα, ο Ζόραν Μιλίνκοβιτς είχε περάσει από τον Άρη τη σεζόν 2013-14, όπου είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία αντικαθιστώντας τον Γιάννη Χατζηνικολάου. Η θητεία του στους «κιτρινόμαυρους» της Θεσσαλονίκης διήρκεσε για δεκατρία παιχνίδια πρωταθλήματος και δύο αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος, καταγράφοντας έναν απολογισμό δύο νικών, έξι ισοπαλιών και επτά ηττών.

Πέρα από την ελληνική του εμπειρία, ο Ζόραν Μιλίνκοβιτς έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες στην πατρίδα του. Το 2015, πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Σερβίας με την Παρτιζάν, ένα επίτευγμα που αναφέρεται ρητά στην ανακοίνωση του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η καριέρα του περιλαμβάνει επίσης θητείες σε πληθώρα συλλόγων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή.

Πλούσιο βιογραφικό σε διάφορες ομάδες

Το βιογραφικό του Σέρβου προπονητή είναι εκτενές, περιλαμβάνοντας συνεργασίες με ομάδες όπως η Βόζντοβατς, η Παρτιζάν, η Ανόρθωση, η Μπόρατς, η Ραντ, η Κολουμπάρα, η Ραντνίτσκι και η Νάπρεντακ. Η εμπειρία του δεν περιορίζεται μόνο στην Ευρώπη, καθώς έχει εργαστεί και σε συλλόγους της Μέσης Ανατολής.

Συγκεκριμένα, ο Μιλίνκοβιτς έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Αλ Νασρ, Αλ Αΐν, Αλ Ζούφλι και Αλ Τζαντάλ. Ο τελευταίος σταθμός στην προπονητική του καριέρα πριν τον Απόλλωνα Καλαμαριάς ήταν η Αλ Ράμθα, μια ομάδα που εδρεύει στην Ιορδανία. Η ποικιλία των ομάδων και των πρωταθλημάτων στα οποία έχει εργαστεί υπογραμμίζει την ευρεία του εμπειρία.

Το νέο τεχνικό επιτελείο

Μαζί με τον Ζόραν Μιλίνκοβιτς, ανακοινώθηκαν και οι άμεσοι συνεργάτες του στο τεχνικό επιτελείο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Φόρης Κάκογλου και ο Δημήτρης Νόλης θα αποτελέσουν τους άμεσους συνεργάτες του Σέρβου τεχνικού, αναλαμβάνοντας σημαντικούς ρόλους στην καθημερινή λειτουργία της ομάδας.

Στις θέσεις τους παραμένουν ο προπονητής τερματοφυλάκων, Νούλης Σιαμίδης, και ο γυμναστής της ομάδας, Δημήτρης Μούρας, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια σε κομβικούς τομείς. Τέλος, ο Γιώργος Αθανασιάδης θα αναλάβει τα καθήκοντα του Γενικού Αρχηγού, συμπληρώνοντας το οργανόγραμμα της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko