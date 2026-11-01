Ανδρέας Τεττέη: «Να μείνουμε προσγειωμένοι» μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ

Ο Ανδρέας Τεττέη αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού κατά την επικράτηση με 2-0 επί της ΑΕΚ, στο πλαίσιο του αθηναϊκού ντέρμπι για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο επιθετικός των «πρασίνων» μίλησε μετά τον αγώνα, αναλύοντας την απόδοση της ομάδας του και τον προσωπικό του ρόλο στο γήπεδο.

Στις δηλώσεις του, ο Τεττέη αναφέρθηκε στο πάθος που επέδειξαν τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του, ενώ εξήγησε λεπτομερώς τον νέο του ρόλο υπό την καθοδήγηση του προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ. Επιπλέον, διευκρίνισε τον λόγο για τον οποίο ζήτησε να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο ρόλος του πρωταγωνιστή στο ντέρμπι

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη των «πρασίνων» με σκορ 2-0. Η εμφάνισή του στο αθηναϊκό ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League τον κατέστησε έναν εκ των βασικών συντελεστών της επιτυχίας.

Ο ίδιος υπογράμμισε το πάθος και την ψυχή που κατέθεσαν όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η προσέγγιση, όπως τόνισε, ήταν καθοριστική για την απόδοση της ομάδας από το πρώτο λεπτό του αγώνα, κάτι που είχε λείψει σε προηγούμενη αναμέτρηση.

Το γρήγορο γκολ και η προηγούμενη εμπειρία

Ο επιθετικός των «πρασίνων» πέτυχε ένα γρήγορο γκολ, το οποίο έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Ανδρέας Τεττέη δήλωσε ότι δεν είχε ξανασκοράρει τόσο γρήγορα στην καριέρα του, αναδεικνύοντας τη σημασία της άμεσης συμβολής του στο σκοράρισμα.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, ο Τεττέη θυμήθηκε ένα γκολ που είχε πετύχει πέρυσι με τον Άρη, μόλις 27 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η τωρινή του επίδοση, με ένα τόσο δυνατό ξεκίνημα στον αγώνα, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο.

Ο νέος ρόλος υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ

Ο Ανδρέας Τεττέη αναφέρθηκε εκτενώς στον νέο ρόλο που του έχει ανατεθεί από τον προπονητή του, Τζέικομπ Νίστρουπ. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ο προπονητής του έχει δώσει έναν πιο ελεύθερο ρόλο στο παιχνίδι, κάτι που του επιτρέπει να κινείται πιο άνετα στον αγωνιστικό χώρο.

«Πιστεύω πως ο προπονητής μου έχει δώσει ρόλο που μπορώ να ανταπεξέλθω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τεττέη. Πρόσθεσε πως ο πιο ελεύθερος ρόλος του αρέσει, καθώς του δίνει τη δυνατότητα «να βγαίνω, να παίρνω μπάλα», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με τον καιρό θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο σε αυτόν τον τομέα.

Ο λόγος της αναγκαστικής αλλαγής

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Ανδρέας Τεττέη ζήτησε να αντικατασταθεί, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα. Ο ίδιος εξήγησε τον λόγο αυτής της απόφασης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχε σοβαρός τραυματισμός.

«Όχι, απλά ένιωσα πως έσφιξε το πόδι μου και δεν ήθελα να το ρισκάρω, για αυτό ζήτησα αλλαγή», δήλωσε ο επιθετικός των «πρασίνων». Η κίνησή του αυτή αποσκοπούσε στην αποφυγή ενδεχόμενης επιδείνωσης της κατάστασης, προστατεύοντας τον εαυτό του από έναν πιθανό τραυματισμό.

Μήνυμα για το μέλλον και την ανταγωνιστικότητα

Σχολιάζοντας την απόδοση της ομάδας, ο Ανδρέας Τεττέη τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε με ψυχή απέναντι σε μία από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος. Αυτή η προσέγγιση, όπως σημείωσε, ήταν διαφορετική από αυτή που είχαν δείξει κόντρα στον Ολυμπιακό, όπου δεν είχαν μπει με την ίδια ένταση από το πρώτο λεπτό.

Η νίκη επί της ΑΕΚ, σύμφωνα με τον Τεττέη, «σίγουρα δείχνει πως είμαστε ανταγωνιστικοί». Ωστόσο, ο ίδιος έστειλε ένα μήνυμα προς την ομάδα, τονίζοντας την ανάγκη να παραμείνουν προσγειωμένοι και να μην «πετάξουν ψηλά» μετά την επιτυχία.

«Κάθε ματς είναι 3 βαθμοί, κοιτάμε μπροστά και προχωράμε», κατέληξε ο Ανδρέας Τεττέη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς συγκέντρωσης και της σκληρής δουλειάς για τους επόμενους αγώνες του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko