Μύθου: «Μπορεί να μη το δείχνουν οι εμφανίσεις μας, αλλά δουλεύουμε σκληρά»

Ο Ανέστης Μύθου, ο νεαρός επιθετικός του ΠΑΟΚ, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην αγχωτική νίκη της ομάδας του με 2-1 απέναντι στον Αστέρα AKTOR. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην Τούμπα, με τον Μύθου να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Οι δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης έδωσαν έμφαση στον χαρακτήρα που έδειξε ο Δικέφαλος, καθώς και στην καθημερινή προσπάθεια που καταβάλλεται.

Ο καθοριστικός ρόλος του Ανέστη Μύθου

Ο Ανέστης Μύθου αναδείχθηκε σε «χρυσό σκόρερ» για τον ΠΑΟΚ, καθώς ήταν αυτός που πέτυχε το γκολ της νίκης στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Η συμβολή του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στο τέρμα. Ο νεαρός επιθετικός κατάφερε επίσης να κερδίσει την αποβολή του παίκτη του Αστέρα AKTOR, Μπρόρσον, γεγονός που επηρέασε σημαντικά τη ροή του παιχνιδιού.

Η νίκη του ΠΑΟΚ χαρακτηρίστηκε ως αγχωτική, κάτι που υποδηλώνει την ένταση και τη δυσκολία της αναμέτρησης. Ο Μύθου βρέθηκε στα σωστά σημεία την σωστή στιγμή, όπως ο ίδιος δήλωσε, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του επί του Αστέρα AKTOR με σκορ 2-1.

Δηλώσεις μετά τον αγώνα: Ο χαρακτήρας του Δικεφάλου

Μετά τη δύσκολη επικράτηση, ο Ανέστης Μύθου προέβη σε δηλώσεις, στις οποίες τόνισε τον χαρακτήρα που επέδειξε ο ΠΑΟΚ. «Ήταν ένα παιχνίδι που δείξαμε τον χαρακτήρα μας και πόσο το θέλαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο νεαρός επιθετικός. Η ομάδα, σύμφωνα με τον ίδιο, παλεύει καθημερινά με στόχο να χτίσει ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων.

Ο Μύθου υπογράμμισε τη σκληρή δουλειά που γίνεται, παρά το γεγονός ότι οι εμφανίσεις της ομάδας μπορεί να μην την αντικατοπτρίζουν πάντα. «Μπορεί να μη το δείχνουν οι εμφανίσεις μας, αλλά δουλεύουμε σκληρά», δήλωσε, τονίζοντας την αφοσίωση των παικτών στην προσπάθεια για βελτίωση και επιτυχία.

Η αντίδραση στην κόκκινη κάρτα και η επιμονή

Ένα από τα σημεία που ανέδειξε ο Ανέστης Μύθου στις δηλώσεις του ήταν η αντίδραση του ΠΑΟΚ μετά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε. Ο Δικέφαλος, όπως είπε, έδειξε χαρακτήρα και δεν το έβαλε κάτω. «Δείξαμε χαρακτήρα μετά την κόκκινη που δεχτήκαμε. Σηκώσαμε κεφάλι», δήλωσε ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Η ομάδα κυνήγησε το παιχνίδι μέχρι τέλους, επιδεικνύοντας επιμονή και αποφασιστικότητα. Ο Μύθου εξέφρασε την πεποίθησή του ότι όταν μια ομάδα κάνει αυτά τα πράγματα, δηλαδή δείχνει χαρακτήρα, σηκώνει κεφάλι και κυνηγάει το παιχνίδι μέχρι τέλους, τότε παίρνει και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή η νοοτροπία οδήγησε στην αγχωτική νίκη επί του Αστέρα AKTOR.

Οι οδηγίες του προπονητή και η σημασία της νίκης

Ο Ανέστης Μύθου αποκάλυψε επίσης τις οδηγίες που έλαβε από τον προπονητή του πριν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. «Ο προπονητής μου είπε πριν μπω να τρέξω, να κυνηγήσω κάθε μπάλα», ανέφερε. Αυτές οι οδηγίες φαίνεται πως λειτούργησαν ως κίνητρο για τον νεαρό επιθετικό, ο οποίος εκπλήρωσε τον ρόλο του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο Μύθου εξέφρασε την άποψη ότι μετά από τέτοια αποτελέσματα, όπου το κυρίαρχο στοιχείο είναι ο χαρακτήρας, η συνολική κατάσταση μπορεί να αντιστραφεί. Τέλος, αναφερόμενος στο προσωπικό του επίτευγμα, το γκολ και την κερδισμένη κόκκινη κάρτα, τόνισε ότι η νίκη της ομάδας έχει τη μεγαλύτερη σημασία, επισκιάζοντας τα ατομικά κατορθώματα.

Με πληροφορίες από: Athletiko