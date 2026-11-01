Η Μπόκα Τζούνιορς επικράτησε της Ρίβερ Πλέιτ στο Superclasico με 1-0

Η Μπόκα Τζούνιορς πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη απέναντι στην αιώνια αντίπαλό της, Ρίβερ Πλέιτ, επικρατώντας με 1-0 στο «Λα Μπομπονέρα». Το ντέρμπι, γνωστό ως Superclasico, διεξήχθη στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του Torneo Clausura και χαρακτηρίστηκε από ένταση και δυνατές μονομαχίες. Η αναμέτρηση του αργεντίνικου ποδοσφαίρου σημαδεύτηκε επίσης από δύο αποβολές για τους φιλοξενούμενους, με την Μπόκα να εκμεταλλεύεται το αριθμητικό της πλεονέκτημα για να κατακτήσει το πολυπόθητο τρίποντο.

Ένταση από την αρχή και η πρώτη αποβολή

Το μεγάλο ντέρμπι του αργεντίνικου ποδοσφαίρου ξεκίνησε με υψηλούς ρυθμούς, με τις δυνατές μονομαχίες να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο. Η φάση που άλλαξε τις ισορροπίες της αναμέτρησης σημειώθηκε μόλις στο 7ο λεπτό. Ο ποδοσφαιριστής της Μπόκα, Μερεντιέλ, βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας της Ρίβερ Πλέιτ και ετοιμαζόταν να βρεθεί σε θέση τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα.

Σε εκείνο το σημείο, ο Μαρτίνες Κουάρτα προέβη σε ανατροπή του αντιπάλου του. Ο διαιτητής αρχικά άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί, ωστόσο, μετά από παρέμβαση του συστήματος VAR, εξέτασε εκ νέου τη φάση. Ακολούθως, αποφάσισε την αποβολή του κεντρικού αμυντικού της Ρίβερ, Μαρτίνες Κουάρτα, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με δέκα παίκτες από πολύ νωρίς.

Η Μπόκα εκμεταλλεύεται το αριθμητικό πλεονέκτημα και σκοράρει

Η αριθμητική ανισορροπία επηρέασε άμεσα την αγωνιστική προσέγγιση των φιλοξενούμενων. Η Ρίβερ Πλέιτ προσπάθησε να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας, με τους Κορέα και Αλμάδα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Ωστόσο, οι προσπάθειές της δεν ήταν αρκετές για να περιορίσουν την αυξανόμενη πίεση που ασκούσε η Μπόκα Τζούνιορς.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν σταδιακά να βρίσκουν περισσότερους χώρους στον αγωνιστικό χώρο, εκμεταλλευόμενοι την αριθμητική τους υπεροχή. Στο 27ο λεπτό, η Μπόκα έφτασε στο γκολ που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση. Ο Βίγια πραγματοποίησε μια εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά, και ο Λαουτάρο Ντι Λόγιο κατάφερε να νικήσει στον αέρα τον Ριβέρο. Με μια δυνατή κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0 υπέρ της ομάδας του.

Η Ρίβερ ολοκληρώνει το ματς με εννέα παίκτες

Μετά το προβάδισμα της Μπόκα Τζούνιορς, η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δυσχερής για τη Ρίβερ Πλέιτ. Οι φιλοξενούμενοι, ήδη με δέκα παίκτες, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ανάγκη να ανατρέψουν το σκορ, ενώ η Μπόκα είχε τον έλεγχο του αγώνα.

Λίγο αργότερα, οι δυσκολίες για τη Ρίβερ εντάθηκαν περαιτέρω, καθώς αποβλήθηκε και ο Γκονσάλο Μοντιέλ. Έτσι, η Ρίβερ Πλέιτ αναγκάστηκε να ολοκληρώσει το Superclasico με εννέα ποδοσφαιριστές, γεγονός που περιόρισε σημαντικά τις δυνατότητές της για αντίδραση και ανατροπή του αποτελέσματος.

Ο θρίαμβος της Μπόκα Τζούνιορς στο Superclasico

Το σκορ του 1-0 παρέμεινε αναλλοίωτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Η Μπόκα Τζούνιορς πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη απέναντι στη μεγαλύτερη αντίπαλό της, τη Ρίβερ Πλέιτ. Αυτή η επικράτηση προσέφερε στην ομάδα του Μπουένος Άιρες ένα πολυπόθητο τρίποντο, ενισχύοντας τη θέση της στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του Torneo Clausura.

Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη επεισοδιακό ντέρμπι στην ιστορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του Superclasico για την ένταση, τις συγκινήσεις και τις ανατροπές που προσφέρει στους φιλάθλους. Η Μπόκα Τζούνιορς αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια, αφήνοντας πίσω της μια αναμέτρηση γεμάτη πάθος και δραματικές στιγμές.

Με πληροφορίες από: Athletiko