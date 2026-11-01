Φώτης Ζούμπος: Ο πρώην παίκτης του Ομπράντοβιτς που «έλαμψε» στην National League 2

Ο Φώτης Ζούμπος, ένας αθλητής που πριν από 15 χρόνια είχε κατακτήσει την Euroleague με τον Παναθηναϊκό σε ηλικία μόλις 18 ετών, συνεχίζει αδιάκοπα την πορεία του στο μπάσκετ. Σήμερα, στα 33 του χρόνια, ο πάλαι ποτέ φέρελπις γκαρντ διαπρέπει στην National League 2, αφήνοντας έντονα το μπασκετικό του στίγμα. Μάλιστα, σε πρόσφατο αγώνα της 5ης αγωνιστικής, ο Ζούμπος έκλεψε την παράσταση με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας οκτώ τρίποντα.

Η πορεία από την Euroleague στην National League 2

Το όνομα του Φώτη Ζούμπου είναι συνδεδεμένο με μεγάλες στιγμές του ελληνικού μπάσκετ. Πριν από ενάμιση περίπου δεκαετία, ως μέλος του Παναθηναϊκού, πανηγύρισε την κατάκτηση της Euroleague. Ήταν το 2011, όταν σε ηλικία 18 ετών, βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης με την πράσινη φανέλα.

Ο Ζούμπος είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενός από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατά τη διετία 2010-2012. Μάλιστα, είχε καταγράψει και δύο συμμετοχές στην Euroleague τη σεζόν 2010-2011, όταν ήταν μόλις 17 ετών. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε για 04:49 λεπτά, σημειώνοντας 2 πόντους, εναντίον της Αρμάνι Μιλάνο, ενώ είχε και μια εμφάνιση διάρκειας 01:26 λεπτών απέναντι στην Ουνικάχα Μάλαγα.

Η σημερινή του παρουσία στο παρκέ

Σήμερα, στα 33 του χρόνια, ο Φώτης Ζούμπος συνεχίζει να αγωνίζεται με την ίδια αγάπη και αφοσίωση για το μπάσκετ. Έχοντας αφήσει πίσω του τις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο έμπειρος γκαρντ αποτελεί πλέον βασικό στέλεχος της ομάδας του Πρωτέα Σχηματαρίου, συμμετέχοντας στο πρωτάθλημα της National League 2. Εκεί, όχι μόνο αγωνίζεται, αλλά φροντίζει να αφήνει για τα καλά το μπασκετικό του στίγμα, επιβεβαιώνοντας την αξία του.

Η παρουσία του στην ομάδα είναι καθοριστική, καθώς η εμπειρία του από το υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος μεταφράζεται σε ουσιαστική συμβολή στο παιχνίδι του Πρωτέα Σχηματαρίου. Ο Ζούμπος δείχνει ότι η ποιότητα και η ικανότητα δεν χάνονται, ακόμα και σε ένα διαφορετικό επίπεδο πρωταθλήματος.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην 5η αγωνιστική

Μια από τις πιο πρόσφατες και αξιοσημείωτες εμφανίσεις του Φώτη Ζούμπου καταγράφηκε στα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής του Β' Ομίλου της National League 2. Ο έμπειρος γκαρντ ευστόχησε οκτώ φορές έξω από τα 6.75 μέτρα, κλέβοντας την παράσταση με την εκτελεστική του δεινότητα από την περιφέρεια. Η απόδοσή του ήταν εξαιρετική, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του, ο Πρωτέας Σχηματαρίου, γνώρισε την ήττα.

Συγκεκριμένα, στον αγώνα ενάντια στον Ιπποκράτη Κω, ο Φώτης Ζούμπος αγωνίστηκε για 35 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Σημείωσε συνολικά 24 πόντους, οι οποίοι προήλθαν αποκλειστικά από τα εύστοχα τρίποντά του, καθώς είχε 0/4 δίποντα και 8/13 τρίποντα. Παράλληλα, συνέλεξε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, αναδεικνύοντας την πληθωρική του παρουσία στο παρκέ. Η αναμέτρηση έληξε με σκορ 82-64 υπέρ της ομάδας της Κω.

Ηγετική παρουσία στον Πρωτέα Σχηματαρίου

Ο Φώτης Ζούμπος δεν ξεχωρίζει μόνο για τις επιμέρους εμφανίσεις του, αλλά και για τη συνολική του συνεισφορά στην ομάδα του Πρωτέα Σχηματαρίου. Συνολικά, φέτος, σε πέντε αγώνες του πρωταθλήματος, έχει καταγράψει εντυπωσιακά στατιστικά που τον καθιστούν τον ηγέτη της ομάδας. Ο μέσος όρος του ανέρχεται σε 15.4 πόντους ανά παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Πέρα από την εκτελεστική του δεινότητα, ο Ζούμπος συμβάλλει ενεργά και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Κατά μέσο όρο, μετράει 7.2 ριμπάουντ και 5.4 τελικές πάσες ανά αγώνα, δείχνοντας την πολυδιάστατη προσφορά του. Αυτά τα στατιστικά υπογραμμίζουν τον καθοριστικό του ρόλο και την ηγετική του παρουσία στην προσπάθεια του Πρωτέα Σχηματαρίου στην National League 2.

Με πληροφορίες από: Gazzetta