Το πρόβλημα υγείας του Λάζαρου Ρότα πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα έπειτα από 31 αγώνες, χάνοντας με 2-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η κατάσταση του ποδοσφαιριστή Λάζαρου Ρότα, ο οποίος αγωνίστηκε άρρωστος στο ντέρμπι. Ο διεθνής μπακ ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα, ωστόσο αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, έχοντας εμφανιστεί στο γήπεδο φορώντας μάσκα.

Η πρώτη ήττα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα

Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα έπειτα από ένα εντυπωσιακό σερί 31 αγώνων, καθώς ηττήθηκε με σκορ 2-0 από τον Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο ΟΑΚΑ, με την «Ένωση» να μην καταφέρνει να διατηρήσει το αήττητο που είχε χτίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του μετά το τέλος του αγώνα. Η ήττα αυτή έβαλε τέλος σε ένα σημαντικό σερί της ομάδας στο πρωτάθλημα, προκαλώντας προβληματισμό.

Η εμφάνιση του Λάζαρου Ρότα με μάσκα

Πριν την έναρξη του ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, είχε προκαλέσει έντονη εντύπωση η εμφάνιση του Λάζαρου Ρότα στο γήπεδο. Ο διεθνής μπακ κατέβηκε από το πούλμαν της ομάδας φορώντας μάσκα, ένα γεγονός που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα των παρευρισκομένων και δημιούργησε ερωτήματα.

Η εικόνα του Ρότα με μάσκα λίγο πριν τη σέντρα της κρίσιμης αναμέτρησης οδήγησε σε συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή και το αν ήταν σε θέση να αγωνιστεί κανονικά.

Το πρόβλημα υγείας του διεθνούς μπακ

Στην εκπομπή «Athletiko FC», μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, Τάσος Καπετανάκος, αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση του Λάζαρου Ρότα. Ο Καπετανάκος τόνισε πως ο Ρότα ήταν άρρωστος, εξηγώντας έτσι τον λόγο που φόρεσε μάσκα κατά την άφιξή του στο γήπεδο.

Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε και ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, κατά τη διάρκεια του flash interview που παραχώρησε. Η δήλωση του Νίκολιτς έριξε φως στην κατάσταση του παίκτη, επιβεβαιώνοντας το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Παρά την ασθένειά του, ο Λάζαρος Ρότα ξεκίνησε βασικός στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, δείχνοντας την επιθυμία του να βοηθήσει την ομάδα του σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επηρέασε την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.

Η αντικατάσταση του Ρότα στο ημίχρονο

Η παρουσία του Λάζαρου Ρότα στον αγωνιστικό χώρο δεν διήρκεσε ολόκληρο το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε ως βασικός. Ο διεθνής μπακ έγινε αλλαγή στο ημίχρονο της αναμέτρησης, πιθανότατα λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Τη θέση του Ρότα πήρε ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, ο οποίος εισήλθε στον αγώνα για το δεύτερο μέρος, προσπαθώντας να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του άρρωστου ποδοσφαιριστή. Η αλλαγή αυτή ήταν μία από τις κινήσεις του προπονητή της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι.

Με πληροφορίες από: Athletiko