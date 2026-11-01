Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα έπειτα από 31 αγώνες, χάνοντας με 2-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του μετά την αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Σέρβος τεχνικός ανέλαβε την ευθύνη για το αρνητικό αποτέλεσμα, τονίζοντας πως είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ο αντίπαλος ήθελε περισσότερο τη νίκη.

Το τέλος του αήττητου σερί

Η αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ βρήκε την ΑΕΚ να ηττάται με σκορ 2-0 από τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό, ένα αποτέλεσμα που έβαλε τέλος σε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί 31 αγώνων στο πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για την ομάδα της ΑΕΚ έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να υπογραμμίζει την αξία της νίκης του αντιπάλου.

Ο προπονητής της ΑΕΚ δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια και επάξια, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα του αντιπάλου στην επιθυμία για τη νίκη. Η ήττα αυτή αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα, διακόπτοντας ένα σερί που είχε χτιστεί με κόπο και προσπάθεια.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για την εμφάνιση της ομάδας του, το αποτέλεσμα και τους λόγους που οδήγησαν στην ήττα. Ο Σέρβος τεχνικός ανέλαβε πλήρως την ευθύνη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο προπονητής είναι υπεύθυνος για το αποτέλεσμα και αυτός ο υπεύθυνος είμαι εγώ» και «Φταίω πρώτος εγώ».

Ο Νίκολιτς χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός «το ήθελε περισσότερο από εμάς», κάτι που, όπως είπε, ήταν ο βασικός λόγος που η ΑΕΚ άξιζε να χάσει. Αρνήθηκε να αποκαλύψει τι είπε στους ποδοσφαιριστές του στα αποδυτήρια, τονίζοντας ότι οι παίκτες προσπάθησαν παρά τις δυσκολίες και τις απουσίες που αντιμετώπισαν.

Τα γκολ και η ανάλυση του αγώνα

Ο προπονητής της ΑΕΚ στάθηκε ιδιαίτερα στα δύο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του, τα οποία σημειώθηκαν στις αρχές των δύο ημιχρόνων. Αυτά τα τέρματα προήλθαν από λάθη και χαρακτηρίστηκαν ως «φτηνά» γκολ, καθιστώντας την κατάσταση πολύ δύσκολη για την Ένωση από νωρίς σε κάθε μέρος του αγώνα.

Ο Νίκολιτς ανέφερε πως, αν εξαιρεθούν αυτές οι δύο καθοριστικές στιγμές, η αναμέτρηση ήταν ισάξια, με μάχες και ενέργεια και στα δύο μισά του γηπέδου. Παρόλα αυτά, παραδέχτηκε ότι η ΑΕΚ ίσως δεν ήταν στο 100% στο κομμάτι της λήψης αποφάσεων, κάτι που αποδείχθηκε ως η καθοριστική λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.

Προβλήματα υγείας και απουσίες στην ομάδα

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποκάλυψε ότι η ομάδα αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα υγείας πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Συγκεκριμένα, ο Ζοάο Μάριο έμεινε εκτός αποστολής λόγω πυρετού που ανέβασε την προηγούμενη ημέρα. Επίσης, ο Λάζαρος Ρότα αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς δεν μπορούσε καλά-καλά να πάρει ανάσα, γεγονός που οδήγησε στην αλλαγή του.

Ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε επίσης ότι μια ίωση «κυκλοφορεί» εντός της ομάδας, επηρεάζοντας τους πρωταθλητές. Πρόσθεσε ότι ο Στρακόσια λείπει καιρό, συμπληρώνοντας την εικόνα των απουσιών. Παρά τα προβλήματα αυτά, ο Νίκολιτς ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελούν δικαιολογία για το αποψινό αποτέλεσμα, καθώς ο ίδιος επιλέγει τους παίκτες που αγωνίζονται.

Η συνέχεια και οι επόμενες προκλήσεις

Παρά την ήττα και το τέλος του αήττητου σερί, ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε την ανάγκη η ομάδα να συνεχίσει δυναμικά. Έδωσε έμφαση στην προετοιμασία για τα δύο παιχνίδια που απομένουν πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος, επισημαίνοντας ότι η ΑΕΚ πρέπει να παίξει καλά σε αυτές τις αναμετρήσεις.

Ο προπονητής υπογράμμισε τη δύσκολη περίοδο που διανύει η ομάδα, με συνεχόμενους αγώνες και αντιπάλους. Ο στόχος είναι να κλείσει αυτό το σερί παιχνιδιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να ανασυνταχθεί και να επανέλθει δυναμικότερη μετά τη διακοπή.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta