Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΑΕΚ με 2-0 στο ΟΑΚΑ, σε ένα ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Super League που διεξήχθη την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026. Με πρωταγωνιστές τους Ανδρέα Τεττέη και Σαντίνο Αντίνο, οι «πράσινοι» εξασφάλισαν μια σημαντική νίκη, επιστρέφοντας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ προηγήθηκε πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, είχε δύο δοκάρια και διπλασίασε τα τέρματά της στο δεύτερο ημίχρονο, διατηρώντας το προβάδισμα ακόμα και μετά την αποβολή του Κάνγκουα.

Εντυπωσιακή εκκίνηση και προβάδισμα

Το ντέρμπι ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο για τους γηπεδούχους. Μόλις στα 35 δευτερόλεπτα, ή στο 36ο δευτερόλεπτο όπως αναφέρθηκε, ο Σαντίνο Αντίνο άσκησε πίεση στον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος υπέπεσε σε λάθος έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Ο Ανδρέας Τεττέη εκμεταλλεύτηκε άμεσα την κατάσταση, πήρε την μπάλα και με ένα δυνατό δεξί σουτ από το ύψος του ημικυκλίου την έστειλε στην αριστερή γωνία του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, διαμορφώνοντας το 1-0.

Το ΟΑΚΑ ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, ενώ ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, αντέδρασε έντονα στον πάγκο, εμφανώς δυσαρεστημένος από το αμυντικό λάθος που επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να προηγηθεί τόσο νωρίς. Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν στα πρώτα λεπτά, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν τη δυσκολία της ΑΕΚ να κυκλοφορήσει με ασφάλεια την μπάλα κοντά στην περιοχή της.

Ευκαιρίες και δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο

Η ΑΕΚ προσπάθησε σταδιακά να περιορίσει την πίεση των γηπεδούχων. Στο 12ο λεπτό κέρδισε το πρώτο της κόρνερ, έπειτα από προσπάθεια του Σταύρου Πήλιου, χωρίς ωστόσο να προκύψει ουσιαστική απειλή για την εστία του Ινιάκι Πένια. Στο 17ο λεπτό, ο Τεττέη πίεσε ξανά τον Μπρινιόλι και λίγο έλειψε να εκμεταλλευτεί ακόμη ένα λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού επιχείρησε γύρισμα, αλλά ο Φιλίπε Ρέλβας απομάκρυνε την μπάλα.

Στο 22ο λεπτό, από ωραία κίνηση και χαμηλή σέντρα του Πήλιου, η μπάλα πέρασε παράλληλα με την εστία, χωρίς να «μπει» στην πορεία της παίκτης της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός είχε δύο σερί, τεράστιες ευκαιρίες στο 38ο λεπτό. Πρώτα ο Λιβάι Γκαρσία, από ασίστ του Τεττέη, έπιασε ένα σουτ από το όριο της περιοχής, αλλά απέκρουσε ο Μπρινιόλι. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Αντίνο σούταρε από το όριο της περιοχής, όμως η μπάλα χτύπησε στη συμβολή των δοκαριών και έφυγε άουτ. Στο 41ο λεπτό, μετά από νέο κλέψιμο ψηλά, ο Λιβάι Γκαρσία πλάσαρε με τη μία, αλλά η μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι και έφυγε παράλληλα με την εστία.

Διπλασιασμός τερμάτων και αποβολή

Η εκκίνηση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αντίστοιχη με αυτή στο πρώτο, με γκολ πολύ νωρίς. Αφού η ΑΕΚ είχε μία καλή στιγμή με τον Μάγερ, το πλασέ του οποίου στο 47ο λεπτό έδιωξαν οι αμυντικοί των «πράσινων», στο 49ο λεπτό ήρθε το 2-0 για τους γηπεδούχους. Από μπαλιά του Κυριακόπουλου με τη μία στο χώρο για τον Αντίνο, ο Αργεντινός έκανε μία εξαιρετική ντρίμπλα προς τα μέσα κι εκτέλεσε για το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού.

Στο 62ο λεπτό, ο Βιτάλις είχε ένα καλό σουτ από τον κεντρικό άξονα που πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Πένια, ενώ στο 64ο λεπτό ο Πένια πραγματοποίησε μια τρομερή απόκρουση σε εκτέλεση του Ζίνι. Στο 70ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός έμεινε με παίκτη λιγότερο. Από ένταση των Κοϊτά και Κάνγκουα στη μεσαία γραμμή, ο μέσος των «πράσινων» κλώτσησε από πίσω τον ακραίο της ΑΕΚ. Ο διαιτητής Σβεν Γιαμπλόνσκι ειδοποιήθηκε από το VAR, πήγε σε on field review και απέβαλλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Κάνγκουα.

Αλλαγές και βαθμολογική σημασία

Μετά την αποβολή του Κάνγκουα, ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αλλαγές στο 71ο λεπτό, με τον Σαλάχ-Εντίν να αντικαθιστά τον Κυριακόπουλο και τον Λούζα να παίρνει τη θέση του Λιβάι Γκαρσία. Η ΑΕΚ, με παίκτη παραπάνω στο γήπεδο, πήρε την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Παναθηναϊκού, πέρα από μία φάση στο 86ο λεπτό, όπου είχε μία καλή στιγμή με τον Ζίνι, όμως η μπάλα κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ.

Το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη βαθμολογία, καθώς ο Παναθηναϊκός ξεπερνά τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε φτάσει τους 22 βαθμούς μετά τη νίκη του με 3-2 επί της Κηφισιάς. Η 9η αγωνιστική, πάντως, δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς δύο αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων ήταν οι εξής:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (71’ Σαλάχ-Εντίν), Καμαρά, Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία (71’ Λούζα), Αντίνο, Τεττέη (80’ Ραστόντερ), Ντέσερς (57’ Ταμπόρδα).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα (46’ Γκεοργκίεφ), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάγερ (54’ Ζίνι), Βιτάλις (84’ Κουτέσα), Μάριν (74’ Μάνταλος), Ζούμπκοφ (46’).

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, δόθηκαν κίτρινες κάρτες στους εξής παίκτες: Σαλάχ-Εντίν (90’+1’) για τον Παναθηναϊκό, και Ρότα (30’), Κοϊτά (69’), Μουκουντί (69’), Ζίνι (75’) για την ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki