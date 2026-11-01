Ο 35χρονος διαιτητής αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση της ΜΚΟ – Τι δηλώνει ο δικηγόρος του

Την πλήρη άρνησή του για οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων εκφράζει ο 35χρονος διαιτητής, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Ο συνήγορός του, Κώστας Παπαδόπουλος, υποστηρίζει ότι ο εντολέας του δεν είχε καμία επαφή με τον βασικό κατηγορούμενο και δεν εισέπραξε χρήματα. Η υπερασπιστική γραμμή του διαιτητή εστιάζει στην έλλειψη γνώσης και συμμετοχής του σε οποιαδήποτε παράνομη συνεννόηση.

Η θέση του 35χρονου διαιτητή

Ο 35χρονος διαιτητής αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση των στημένων αγώνων, σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου του, Κώστα Παπαδόπουλου. Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι ο πελάτης του βρέθηκε μπλεγμένος στην υπόθεση χωρίς να έχει συμμετάσχει σε οποιαδήποτε παράνομη συνεννόηση. Συγκεκριμένα, ο διαιτητής δεν έχει επικοινωνήσει, συναντηθεί ή χρηματιστεί από κανέναν από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Ο συνήγορος υπογράμμισε ότι ο 35χρονος διαιτητής πρόκειται να αρνηθεί τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Η υπερασπιστική του γραμμή βασίζεται στην πλήρη άγνοια και μη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων ή με την ΜΚΟ που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Παπαδόπουλος στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι γίνονταν αναφορές σε χρηματικές συναλλαγές στο όνομα του διαιτητή, χωρίς ο ίδιος να έχει γνώση ή συμμετοχή σε αυτές. «Υπάρχει διακίνηση ποσών χωρίς αυτόν, αλλά στο όνομά του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος. Διευκρίνισε ότι τρίτα πρόσωπα φέρονται να συζητούσαν και να πραγματοποιούσαν οικονομικές κινήσεις επικαλούμενα το όνομα του εντολέα του.

Ωστόμως, ο κ. Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε ότι οι συναλλαγές αυτές δεν κατέληξαν ποτέ σε λογαριασμούς του 35χρονου διαιτητή. «Έκαναν παιχνίδι στην πλάτη του. Στους λογαριασμούς του δεν βρέθηκε τίποτα», δήλωσε ο δικηγόρος, ενισχύοντας τη θέση ότι ο πελάτης του δεν είχε καμία οικονομική ωφέλεια ή ανάμειξη στις φερόμενες παράνομες δραστηριότητες.

Αναφορές στη δικογραφία και ο ιδρυτής της ΜΚΟ

Ο δικηγόρος του 35χρονου διαιτητή υποστήριξε ότι ο πελάτης του δεν γνωρίζει προσωπικά τον ιδρυτή της ΜΚΟ και δεν τον έχει συναντήσει ποτέ. Αυτό το σημείο θεωρείται κεντρικό για την υπεράσπιση, καθώς αποσυνδέει τον διαιτητή από τον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης. Η έλλειψη προσωπικής γνωριμίας και επαφής ενισχύει την άρνηση οποιασδήποτε συνεργασίας.

Επιπλέον, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι από την πρώτη εικόνα που έχει σχηματίσει για τη δικογραφία προκύπτουν αναφορές σε παράγοντες που φέρονται να επιδίωκαν να επηρεάσουν τη διαιτησία. Ωστόσο, τόνισε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ο ίδιος ο διαιτητής είχε αποδεχθεί ή γνώριζε τέτοιες προθέσεις. Η υπεράσπιση επιμένει στην πλήρη άγνοια του εντολέα του σχετικά με οποιεσδήποτε προσπάθειες χειραγώγησης.

Η καταγγελία του προέδρου του ΓΑΣ Σβορώνου

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της υπόθεσης, έρχεται στο προσκήνιο και η καταγγελία του προέδρου του ΓΑΣ Σβορώνου, Γιάννη Τρελλόπουλου, για τη διαιτησία στον περσινό τελικό Κυπέλλου της ΕΠΣ Πιερίας. Ο κ. Τρελλόπουλος υποστήριξε ότι ο σύλλογός του αδικήθηκε από καταλογισμό πέναλτι στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, το οποίο χαρακτήρισε ανύπαρκτο. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο διαιτητής που αναφέρεται στη δικογραφία υπέδειξε την παράβαση στο 91ο λεπτό, με αποτέλεσμα η ομάδα του να χάσει τον αγώνα.

«Στον περασμένο τελικό Κυπέλλου της ΕΠΣ Πιερίας ήμασταν κι εμείς ένα από τα θύματα του διαιτητή. Καταλόγισε ανύπαρκτο πέναλτι στο 91'», ανέφερε ο κ. Τρελλόπουλος. Μάλιστα, περιέγραψε και τις επιπτώσεις που, όπως υποστήριξε, είχε το περιστατικό σε νεαρό ποδοσφαιριστή της ομάδας, ο οποίος χρεώθηκε την παράβαση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου, η ψυχολογική του κατάσταση επηρεάστηκε τόσο πολύ μετά τον αγώνα, ώστε εγκατέλειψε ακόμη και την προετοιμασία του για τις πανεπιστημιακές εξετάσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta