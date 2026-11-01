Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής στην Allwyn WBL1

Με τέσσερις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίστηκε σήμερα, 1η Νοεμβρίου, το πρωτάθλημα της Allwyn WBL1, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής. Οι ομάδες προσέφεραν θέαμα, με ορισμένα παιχνίδια να κρίνονται στις λεπτομέρειες, ενώ ένα από αυτά χαρακτηρίστηκε ως επεισοδιακό.

Οι Πάνθηρες Καβάλας κατάφεραν να επικρατήσουν του Πανσερραϊκού, ενώ ο Πρωτέας Βούλας πήρε τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ σε ένα κλειστό παιχνίδι. Στα Ιωάννινα, ο ΠΑΣ Γιάννινα βγήκε νικητής από την αναμέτρηση με τον Αμύντα, και ο Παναθλητικός σημείωσε μια άνετη επικράτηση επί του Άρη.

Οι νίκες σε Καβάλα και Βούλα

Στην Καβάλα, οι Πάνθηρες υποδέχθηκαν τον Πανσερραϊκό Fibran και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με τελικό σκορ 72-64. Οι διαιτητές της αναμέτρησης ήταν οι Ντόγκας, Παπαγερίδης και Αναστασιάδης Γ. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν 22-19, 40-42, 54-47 και 72-64, δείχνοντας μια ανατροπή στο σκορ μετά το δεύτερο δεκάλεπτο.

Για τους Πάνθηρες Καβάλας, υπό τις οδηγίες του προπονητή Χαντέλη, διακρίθηκαν επιθετικά οι Κέλι με 22 πόντους (με 2 τρίποντα), η Πιτς με 14 πόντους (1 τρίποντο) και η Χόμπι με 19 πόντους (2 τρίποντα). Επίσης, η Καραγιάννη σημείωσε 9 πόντους (1 τρίποντο), η Ιβανούσα 2, η Σταματάκη 2 και η Κοντογιάννη 4 πόντους (1 τρίποντο).

Από την πλευρά του Πανσερραϊκού Fibran, με προπονητή τον Κεραμιδά, ξεχώρισαν η Γουόκερ με 16 πόντους, η Ελέκο με 19 πόντους (1 τρίποντο) και η Λιτλπέιτζ με 10 πόντους. Η Τσινέκε πρόσθεσε 5 πόντους, η Μπαξεβάνου 4, η Γεροστεργίου 6 πόντους (2 τρίποντα) και η Κουβόρντε 2 πόντους.

Στη Βούλα, ο Πρωτέας επικράτησε του ΠΑΟΚ με 71-69 σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι. Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι Ξυλάς, Τσακιράκη και Παπαδάκη. Τα δεκάλεπτα ήταν 14-20, 27-33, 52-50 και 71-69, με τον Πρωτέα να ανατρέπει την αρχική διαφορά του ΠΑΟΚ.

Για τον Πρωτέα Βούλας, με προπονητή τον Κωνσταντόπουλο, πρωταγωνίστριες ήταν η Ποϊντέξτερ με 15 πόντους (2 τρίποντα), η Πέρι με 13 πόντους (3 τρίποντα) και η Ιβουάλα με 13 πόντους. Η Νούνιεθ σημείωσε 8 πόντους, η Κελεμένη 5 πόντους (1 τρίποντο), η Ανδρικοπούλου 1, η Γρηγοροπούλου 5, η Πολυμένη 9 πόντους (1 τρίποντο) και η Χουσελά 2 πόντους.

Για τον ΠΑΟΚ, υπό την καθοδήγηση του Αγγελίδη, ξεχώρισαν η Πέιτζ με 19 πόντους (1 τρίποντο), η Μάρσαλ με 14 πόντους και η Τζόνσον με 15 πόντους (3 τρίποντα). Η Βιντσιλαίου πρόσθεσε 3 πόντους, η Κυπριανού 4, η Μπεκίρι 5 πόντους (1 τρίποντο), η Ντάικ 6 και η Στούπα 3 πόντους.

Το επεισοδιακό ματς των Ιωαννίνων και η επικράτηση του Παναθλητικού

Στα Ιωάννινα, διεξήχθη ένα επεισοδιακό ματς μεταξύ του ΠΑΣ Γιάννινα και του Αμύντα, με την ομάδα των Ιωαννίνων να επικρατεί τελικά με 67-59. Οι διαιτητές της αναμέτρησης ήταν οι Κανελλίδης, Κλεπουσνιώτου και Λυγούρας. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν 13-13, 34-25, 45-43 και 67-59.

Για τον ΠΑΣ Γιάννινα, με προπονητή τον Μασλαρινό, κορυφαίες σκόρερ ήταν η Γουίλερ με 15 πόντους, η Τζουντ με 16 πόντους, η Τζόρνταν με 13 πόντους (2 τρίποντα) και η Σαρηγιαννίδου με 16 πόντους (2 τρίποντα). Η Γιαπιτζόγλου σημείωσε 2 πόντους, η Ρούμπα 4 πόντους (1 τρίποντο) και η Κουμαντσιώτου 1 πόντο.

Από την πλευρά του Αμύντα, με προπονητή τον Σοφτση, ξεχώρισαν η Κρόφορντ με 13 πόντους (2 τρίποντα), η Γουίλιαμς με 12 πόντους και η Κρίορ με 11 πόντους (1 τρίποντο). Η Καραχάλιου πρόσθεσε 9 πόντους (1 τρίποντο), η Σάγκερερ 7 πόντους (1 τρίποντο) και η Ντάνου 7 πόντους (1 τρίποντο).

Στην τέταρτη αναμέτρηση της ημέρας, ο Παναθλητικός κέρδισε με ευκολία τον Άρη με τελικό σκορ 88-71. Αυτή η νίκη προσέθεσε σημαντικούς βαθμούς στην ομάδα του Παναθλητικού.

Η βαθμολογία μετά την 5η αγωνιστική

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της 5ης αγωνιστικής, η βαθμολογία στην Allwyn WBL1 διαμορφώνεται ως εξής:

Αθηναϊκός Qualco: 10 βαθμοί (479-290, +189)

Ολυμπιακός: 9 βαθμοί (407-301, +106)

Παναθηναϊκός: 9 βαθμοί (446-346, +100)

Παναθλητικός: 8 βαθμοί (368-364, +4)

Πρωτέας Βούλας: 8 βαθμοί (374-377, -3)

ΠΑΣ Γιάννινα: 8 βαθμοί (349-366, -17)

ΠΑΟΚ: 7 βαθμοί (324-370, -46)

Πανσερραϊκός Fibran: 7 βαθμοί (349-408, -59)

Κρόνος BC Plasis: 7 βαθμοί (316-399, -83)

Άρης: 6 βαθμοί (371-364, +7)

Πάνθηρες Καβάλας: 6 βαθμοί (316-437, -121)

Αμύντας: 5 βαθμοί (312-389, -77)

Με πληροφορίες από: Gazzetta