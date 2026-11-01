Η Χάποελ Ιερουσαλήμ νίκησε την Εϊλάτ και παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ συνέχισε την αήττητη πορεία της στο Ισραηλινό πρωτάθλημα μπάσκετ, επικρατώντας της Εϊλάτ με τελικό σκορ 88-78. Αυτή η νίκη διατηρεί την ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας, όντας η μοναδική που δεν έχει γνωρίσει ήττα εντός συνόρων. Η επιτυχία αυτή έρχεται λίγο πριν από ένα σημαντικό ευρωπαϊκό τεστ, καθώς η Χάποελ στρέφει πλέον την προσοχή της στην αναμέτρηση με τον Άρη για το EuroCup.

Η αήττητη πορεία στο πρωτάθλημα του Ισραήλ

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την κυριαρχία της στο Ισραηλινό πρωτάθλημα, προσθέτοντας μία ακόμη νίκη στο ενεργητικό της. Η επικράτηση επί της Εϊλάτ με 88-78 ήταν καθοριστική για τη διατήρηση του αήττητου σερί της. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα ανέβηκε στο 4-0 της βαθμολογίας, εδραιώνοντας τη θέση της ως η μοναδική αήττητη ομάδα στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς συνεχίζει τις υποχρεώσεις της εντός συνόρων χωρίς να έχει υποστεί καμία απώλεια μέχρι στιγμής. Η σταθερή της απόδοση και η ικανότητά της να κερδίζει τους αγώνες της την έχουν φέρει σε μία πλεονεκτική θέση στο πρωτάθλημα, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Η αναμέτρηση με την Εϊλάτ και το τελικό σκορ

Στον πρόσφατο αγώνα που διεξήχθη για το Ισραηλινό πρωτάθλημα, η Χάποελ Ιερουσαλήμ αντιμετώπισε την Εϊλάτ. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τη Χάποελ να παίρνει τη νίκη με διαφορά δέκα πόντων, καθώς το τελικό σκορ διαμορφώθηκε σε 88-78. Αυτή η επικράτηση αποτελεί συνέχεια των θετικών αποτελεσμάτων που έχει καταγράψει η ομάδα από την αρχή της σεζόν.

Η νίκη αυτή δεν ήταν απλώς μία ακόμη προσθήκη στο ρεκόρ της ομάδας, αλλά μία επιβεβαίωση της δυναμικής που διαθέτει το σύνολο. Η Χάποελ Ιερουσαλήμ κατάφερε να διαχειριστεί τον αγώνα αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας ένα θετικό αποτέλεσμα που την κρατάει στην κορυφή της βαθμολογίας και ενισχύει την αυτοπεποίθησή της ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων.

Η ευρωπαϊκή πρόκληση απέναντι στον Άρη

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στο εγχώριο πρωτάθλημα, η Χάποελ Ιερουσαλήμ στρέφει πλέον την προσοχή της στην ευρωπαϊκή της πρόκληση. Η ομάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Άρη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του EuroCup, σε έναν αγώνα που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η αναμέτρηση με τον Άρη αποκτά επιπλέον σημασία, καθώς και οι δύο ομάδες μοιράζονται την πρώτη θέση της βαθμολογίας στον όμιλό τους στο EuroCup. Αμφότερες οι ομάδες διατηρούν ένα εντυπωσιακό αήττητο ρεκόρ 5-0 στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά τον επερχόμενο αγώνα ένα πραγματικό ντέρμπι κορυφής και ένα κρίσιμο τεστ για την πορεία τους στην Ευρώπη.

Το εντυπωσιακό ρεκόρ σε δύο διοργανώσεις

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ επιδεικνύει ένα αξιοσημείωτο ρεκόρ σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις. Στο Ισραηλινό πρωτάθλημα, η ομάδα έχει καταφέρει να παραμείνει αήττητη με ρεκόρ 4-0, όντας η μοναδική που δεν έχει υποστεί ήττα. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την ισχύ της εντός των εθνικών συνόρων.

Παράλληλα, στο EuroCup, η Χάποελ διατηρεί επίσης ένα αψεγάδιαστο ρεκόρ, με 5 νίκες σε 5 αγώνες, δηλαδή 5-0. Το ίδιο ρεκόρ έχει και ο Άρης, με τον οποίο μοιράζονται την κορυφή του ομίλου. Η διατήρηση του αήττητου σε τόσο υψηλό επίπεδο, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη, αναδεικνύει την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta