Ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος παραμένουν αήττητοι στη Volley League Γυναικών

Με την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών, τρεις ομάδες ξεχωρίζουν, διατηρώντας το αήττητο σερί τους. Ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας σημειώσει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε του ΖΑΟΝ σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο tie break, ενώ οι «πράσινες» και οι «κυανέρυθρες» σημείωσαν επίσης σημαντικές νίκες, με τον Πανιώνιο να κερδίζει ένα ντέρμπι.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει αήττητος μετά τη μάχη της Μίκρας

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών με μια δύσκολη αλλά σημαντική νίκη. Αντιμετώπισε τον ΖΑΟΝ σε μία αναμέτρηση που διεξήχθη στη Μίκρα και η οποία εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, καθώς η επικράτηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, στο tie break.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 3-2 σετ υπέρ του ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνοντας την αντοχή και την αποφασιστικότητα του «Δικέφαλου του Βορρά». Με αυτή την τρίτη συνεχόμενη νίκη, ο ΠΑΟΚ διατηρεί το αήττητο σερί του στο πρωτάθλημα και συγκαταλέγεται στις ομάδες που βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Παναθηναϊκός και Πανιώνιος στην κορυφή με νίκες σετ

Στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τον ΠΑΟΚ, βρίσκονται και ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος, οι οποίοι επίσης συνεχίζουν την πορεία τους χωρίς καμία ήττα. Οι «πράσινες» του Παναθηναϊκού έδειξαν την ανωτερότητά τους επικρατώντας του Απολλώνιου με 3-1 σετ. Η νίκη αυτή τους επιτρέπει να διατηρήσουν τη θέση τους στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος.

Από την πλευρά τους, οι «κυανέρυθρες» του Πανιωνίου είχαν ένα απαιτητικό παιχνίδι, καθώς αντιμετώπισαν τον Ολυμπιακό σε ένα ντέρμπι της αγωνιστικής. Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπη και συγκλονιστική, με τις δύο ομάδες να παλεύουν για κάθε πόντο. Τελικά, ο Πανιώνιος κατάφερε να πάρει τη νίκη στο tie break, με σκορ 3-2 σετ, διατηρώντας έτσι το δικό του αήττητο σερί στο πρωτάθλημα.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής

Η τρίτη αγωνιστική της Volley League Γυναικών περιλάμβανε και άλλες αναμετρήσεις που πρόσφεραν ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ σημείωσε μια εύκολη επικράτηση επί του Μαρκόπουλου, κερδίζοντας με καθαρό σκορ 3-0 σετ. Αυτό το αποτέλεσμα ενισχύει την παρουσία της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.

Ιδιαίτερα αμφίρροπη ήταν η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΑΟ Θήρας και την ΑΣ Ελπίδα. Σε ένα παιχνίδι που κράτησε σε αγωνία τους φιλάθλους, η ομάδα της Σαντορίνης κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-2 σετ, δείχνοντας την αποφασιστικότητά της. Τέλος, η Θέτιδα επικράτησε του Άρη με 3-1 σετ, ολοκληρώνοντας τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.

Το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στην 4η αγωνιστική

Μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην τέταρτη, η οποία επιφυλάσσει ένα μεγάλο ντέρμπι. Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, δύο από τις τρεις αήττητες ομάδες του πρωταθλήματος.

Και οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν να δώσουν συνέχεια στο αήττητο σερί τους, σε έναν αγώνα που αναμένεται να κρίνει πολλά για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, στις 16:00 το απόγευμα.

Ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στο Μετς, με τον Παναθηναϊκό να έχει το προβάδισμα για τη νίκη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να προσφέρει πλούσιο θέαμα και έντονες συγκινήσεις στους φίλους του βόλεϊ.

Με πληροφορίες από: Athletiko