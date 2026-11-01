Η νίκη του Πανιωνίου επί της Καλαμάτας έκλεισε τη δεύτερη αγωνιστική της Novibet Volley League

Ο Πανιώνιος Betsson επικράτησε της Καλαμάτας '80 Affidea με 3-0 σετ, σε μία αναμέτρηση που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική της Novibet Volley League Ανδρών. Η νίκη αυτή, που σημειώθηκε στο «Ανδρέας Βαρίκας», ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους γηπεδούχους, οι οποίοι μάλιστα κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ στο τρίτο και τελευταίο σετ. Το αποτέλεσμα διατήρησε τον «Ιστορικό» αήττητο στη φετινή σεζόν.

Ο θρίαμβος του Πανιωνίου στο «Ανδρέας Βαρίκας»

Ο Πανιώνιος Betsson κατάφερε να αποσπάσει μία καθαρή νίκη με 3-0 σετ απέναντι στην Καλαμάτα '80 Affidea, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην έδρα του, το «Ανδρέας Βαρίκας». Τα σετ έληξαν 25-22, 25-21 και 25-23, δείχνοντας την ένταση και την αγωνιστικότητα που επικράτησε στο γήπεδο. Η επικράτηση αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τον Πανιώνιο, καθώς του επέτρεψε να κλείσει τη δεύτερη αγωνιστική της Novibet Volley League Ανδρών με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έδειξε χαρακτήρα, ειδικά στο τρίτο σετ, όπου βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε να κάνει μία εντυπωσιακή ανατροπή. Η μαχητικότητα της Καλαμάτας '80 ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο ο Πανιώνιος βρήκε τις λύσεις για να επιβληθεί και να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Η εξέλιξη των σετ και η ανατροπή

Στο πρώτο σετ, η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα ισορροπημένη, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ μέχρι το 20-20. Στο κρίσιμο σημείο, οι γηπεδούχοι του Πανιωνίου κατάφεραν να αποκτήσουν ένα προβάδισμα, φτάνοντας στο 24-21, και εν τέλει να κατακτήσουν το σετ με 25-22.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με την Καλαμάτα να δείχνει τις διαθέσεις της, προηγούμενη με 10-7. Ωστόσο, ο Πανιώνιος αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά, ανατρέποντας το σκορ και περνώντας μπροστά με 20-16. Παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων να μειώσουν στον πόντο (20-19), οι επιθέσεις του Χαγκπαράστ αποδείχθηκαν καθοριστικές, οδηγώντας τον Πανιώνιο στην κατάκτηση του σετ με 25-21.

Το τρίτο σετ ήταν το πιο δραματικό της αναμέτρησης. Η Καλαμάτα διατηρούσε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του, φτάνοντας σε σημεία όπως το 17-13 και το 19-16. Ο Πανιώνιος, όμως, δεν το έβαλε κάτω. Επέστρεψε δυναμικά, ισοφάρισε σε 20-20 και, παρότι βρέθηκε ξανά πίσω με 23-22, κατάφερε να κερδίσει τους τρεις τελευταίους πόντους. Έτσι, έκλεισε το σετ με 25-23, εξασφαλίζοντας την καθαρή νίκη με 3-0 σετ.

Η βαθμολογική θέση του «Ιστορικού»

Μετά από αυτή τη νίκη, ο Πανιώνιος διατηρεί το αήττητο στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο της Novibet Volley League Ανδρών. Η ομάδα συγκέντρωσε πέντε βαθμούς, ένα αποτέλεσμα που την τοποθετεί σε μια καλή θέση στον πίνακα. Η συγκομιδή των πέντε βαθμών την κατατάσσει πίσω από τις ομάδες που έχουν καταφέρει να αποσπάσουν το απόλυτο των έξι βαθμών.

Συγκεκριμένα, οι ομάδες που βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με έξι βαθμούς είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Φλοίσβος και ο Φοίνικας Σύρου. Ο Πανιώνιος ακολουθεί αυτές τις ομάδες, δείχνοντας ότι έχει ξεκινήσει δυναμικά το πρωτάθλημα και φιλοδοξεί σε μια επιτυχημένη πορεία.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Η δεύτερη αγωνιστική της Novibet Volley League Ανδρών περιλάμβανε και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα εύκολο έργο στην έδρα του, όπου επικράτησε του Άρη με 3-0 σετ. Με το ίδιο σκορ, 3-0, ο Ολυμπιακός κατάφερε να σοκάρει τον Μίλωνα, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο «Κροίσος Πέρσης» στη Νέα Σμύρνη.

Ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες στην έδρα του, όπου επικράτησε του ΑΟΠ Κηφισιάς με 3-1 σετ. Αντίστοιχα, ο Φλοίσβος σημείωσε νίκη με 3-1 απέναντι στον ΝΟΠΕ Ρεθύμνου. Τέλος, ο Φοίνικας Σύρου κατάφερε να πάρει μία σημαντική εντός έδρας νίκη με 3-0 σετ απέναντι στον ανεβασμένο ΟΦΗ, ολοκληρώνοντας έτσι τις αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής.

Με πληροφορίες από: Athletiko