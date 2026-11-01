Η ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης του Euro Cup γυναικών και ο ευρωπαϊκός χάρτης των ελληνικών ομάδων

Ολοκληρώθηκε η προκριματική φάση του Euro Cup γυναικών, με την Κίρισι, τη Μαρσέιγ και την Ντιναμό Ουραλότσκα να εξασφαλίζουν τα τρία τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια για την κύρια φάση της διοργάνωσης. Με αυτό τον τρόπο, διαμορφώθηκε πλήρως η δωδεκάδα των ομάδων που θα διεκδικήσουν το φετινό τρόπαιο, με την έναρξη της κύριας φάσης να έχει οριστεί για τις 21 Νοεμβρίου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ο ευρωπαϊκός χάρτης για τους ελληνικούς συλλόγους σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι ομάδες που «κλείδωσαν» τη συμμετοχή τους στο Euro Cup

Η προκριματική φάση του Euro Cup γυναικών έφτασε στο τέλος της, προσδιορίζοντας τις δώδεκα ομάδες που θα συνεχίσουν τη διεκδίκηση του τροπαίου. Οι τρεις ομάδες που κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πρόκριση τους από αυτή τη φάση είναι η Κίρισι, η Μαρσέιγ και η Ντιναμό Ουραλότσκα. Αυτές οι τρεις νικήτριες συμπληρώνουν τη δωδεκάδα της κύριας φάσης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 21 Νοεμβρίου.

Στην ίδια διοργάνωση, τον Άλιμο και την Γλυφάδα, δύο ελληνικές ομάδες, είχαν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην κύρια φάση του Euro Cup. Η παρουσία τους ενισχύει την ελληνική εκπροσώπηση στη δεύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς προχωρούν απευθείας στην επόμενη φάση, χωρίς να χρειαστεί να περάσουν από τη διαδικασία των προκριματικών.

Η πορεία του ΠΑΟΚ και η μετάβαση στο Conference Cup

Ο ΠΑΟΚ, αν και έδεισε ανταγωνιστικό πρόσωπο στην προκριματική φάση, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον όμιλό του, συγκεντρώνοντας πέντε βαθμούς. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο Έντε της Ολλανδίας, καταγράφοντας δύο νίκες και μία ήττα. Ειδικότερα, επικράτησε των Πόλαρ Μπέαρς έπειτα από τη διαδικασία των πέναλτι, ενώ σημείωσε νίκη και επί της ZVL-1886 με σκορ 16-12.

Στο κρίσιμο παιχνίδι που έκρινε την πρωτιά του ομίλου, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 25-15 από τη ρωσική Ντιναμό Ουραλότσκα. Η Ντιναμό Ουραλότσκα τερμάτισε πρώτη στον όμιλο με εννέα βαθμούς, έχοντας το μέγιστο των βαθμών, μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Ως αποτέλεσμα της δεύτερης θέσης, ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στη φάση των ομίλων του Conference Cup, διατηρώντας ανοιχτή την προοπτική για διάκριση σε άλλη διοργάνωση.

Οι επιδόσεις των ομάδων που προκρίθηκαν

Η Ντιναμό Ουραλότσκα, εκτός από την πρωτιά στον όμιλο του ΠΑΟΚ, επέδειξε μια εξαιρετική επιθετική λειτουργία, σημειώνοντας συνολικά 76 γκολ σε όλη την προκριματική φάση, αριθμός που αποτελεί τον υψηλότερο μεταξύ όλων των ομάδων. Η ρωσική ομάδα επικράτησε του ΠΑΟΚ με 25-15, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση και την πρόκριση.

Ανάλογη ήταν και η παρουσία της Κίρισι στον Α΄ όμιλο, ο οποίος διεξήχθη στη Μάλτα. Η Κίρισι ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με τρεις νίκες, έχοντας εντυπωσιακή διαφορά τερμάτων, με 75 γκολ υπέρ και μόλις 14 κατά. Συγκεκριμένα, επικράτησε της Σίρενς με 28-3. Πίσω της στην κατάταξη έμειναν οι ομάδες Γκεζτέπε, Σίρενς και Ουνιόν Σεν Μπρουνό.

Στον Β΄ όμιλο, η Μαρσέιγ ήταν η ομάδα που ξεχώρισε. Εξασφάλισε την πρωτιά με δύο νίκες, έχοντας προηγουμένως κερδίσει τη Γιαντράν με 19-5. Στο τελευταίο της παιχνίδι, η Μαρσέιγ νίκησε τη Βοϊβοντίνα με 18-4, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην κύρια φάση του Euro Cup.

Ο ευρωπαϊκός χάρτης των ελληνικών συλλόγων

Συνολικά, οκτώ ελληνικοί σύλλογοι παραμένουν ενεργοί στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, διεκδικώντας διακρίσεις σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Στο Champions League Γυναικών, η Ελλάδα εκπροσωπείται από τρεις ισχυρές ομάδες: τον Ολυμπιακό, τη Βουλιαγμένη και τον Εθνικό, οι οποίες συνεχίζουν την πορεία τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στο Euro Cup, όπως προαναφέρθηκε, ο Άλιμος και η Γλυφάδα έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην κύρια φάση, προσθέτοντας δύο ακόμη ελληνικές παρουσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, στο Conference Cup, ο ΠΑΟΚ μεταφέρεται απευθείας στη φάση των ομίλων, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία. Στην ίδια διοργάνωση, ο Πανιώνιος και ο ΝΟ Χανίων θα διεκδικήσουν την πρόκριση τους μέσω των προκριματικών αγώνων, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν μεταξύ 5 και 8 Νοεμβρίου, συμπληρώνοντας έτσι την εικόνα της ελληνικής εκπροσώπησης.

Με πληροφορίες από: Athletiko