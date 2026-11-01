Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το δεύτερο μέρος του ντέρμπι, βρίσκοντας ξανά δίχτυα με το «καλησπέρα». Ο Σαντίνο Αντίνο ήταν ο παίκτης που σκόραρε, διαμορφώνοντας το 2-0 για το «τριφύλλι» με ένα εκπληκτικό τελείωμα. Το γκολ αυτό ήρθε χάρις σε μία εξαιρετική ατομική ενέργεια, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Το δεύτερο γκολ από τα αποδυτήρια

Όπως ακριβώς ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο, έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο για τον Παναθηναϊκό, με ένα γκολ. Ο Αντίνο ήταν αυτός που σκόραρε, ολοκληρώνοντας μία υπέροχη ατομική ενέργεια. Αυτή η εξέλιξη επέτρεψε στους «πράσινους» να αιφνιδιάσουν την άμυνα της ΑΕΚ για δεύτερη φορά στην αναμέτρηση, αποκτώντας ένα σημαντικό προβάδισμα.

Το γκολ του Αργεντινού εξτρέμ ήρθε στην αρχή του δεύτερου μέρους, επαναλαμβάνοντας το σκηνικό του πρώτου ημιχρόνου. Η ομάδα του Παναθηναϊκού κατάφερε να βρει δίχτυα αμέσως μετά την επανέναρξη, ενισχύοντας τη θέση της στο ντέρμπι. Η αποτελεσματικότητα αυτή στην έναρξη των ημιχρόνων αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα.

Η ατομική ενέργεια του Σαντίνο Αντίνο

Ο Σαντίνο Αντίνο, ο Αργεντινός εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ήταν ο πρωταγωνιστής της φάσης του δεύτερου γκολ. Πήρε την μπάλα αρκετά μέτρα μακριά από τη περιοχή των αντιπάλων, ξεκινώντας μια εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια. Κατά τη διάρκεια της κίνησής του, ο παίκτης Γκεοργκίεφ, ο οποίος τον μάρκαρε, έμεινε εκτός φάσης, επιτρέποντας στον Αντίνο να συνεχίσει ανεπηρέαστος.

Στη συνέχεια, ο Αντίνο συνέκλινε προς τον άξονα του γηπέδου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για το τελείωμα. Με ένα εκπληκτικό σουτ, νίκησε τον τερματοφύλακα Μπρινιόλι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό το «τρομερό τελείωμα» διαμόρφωσε το σκορ σε 2-0 υπέρ του «τριφυλλιού», αναδεικνύοντας την ποιότητα και την τεχνική του παίκτη.

Σημαντικό προβάδισμα για το «τριφύλλι»

Με το γκολ του Αντίνο, ο Παναθηναϊκός απέκτησε ένα σημαντικό προβάδισμα στο ντέρμπι. Το 2-0 ήρθε σε μία κρίσιμη στιγμή, στην εκκίνηση του δεύτερου ημιχρόνου, ενισχύοντας την ψυχολογία των «πράσινων» και δυσκολεύοντας την προσπάθεια της ΑΕΚ. Η ομάδα του Παναθηναϊκού κατάφερε να εκμεταλλευτεί την αρχή και των δύο ημιχρόνων για να σκοράρει.

Προηγουμένως, ο Τεττέη είχε σκοράρει στα πρώτα 35 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, δίνοντας το αρχικό προβάδισμα. Η επανάληψη αυτού του αιφνιδιασμού στην έναρξη του δεύτερου μέρους, αυτή τη φορά από τον Αντίνο, υπογράμμισε την αποτελεσματικότητα του Παναθηναϊκού στο να βρίσκει γκολ σε καθοριστικές στιγμές. Το 2-0 έδωσε στους «πράσινους» ένα ισχυρό πλεονέκτημα στην αναμέτρηση.

Οι πρωταγωνιστές της φάσης

Στη φάση του δεύτερου τέρματος, ο Σαντίνο Αντίνο αναδείχθηκε σε βασικό πρωταγωνιστή. Ο Αργεντινός εξτρέμ έδειξε την ικανότητά του στην ατομική ενέργεια, ξεκινώντας από αρκετά μέτρα μακριά από την περιοχή. Η κίνησή του προς τον άξονα ήταν καθοριστική, καθώς του επέτρεψε να βρει χώρο για να εκτελέσει.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Γκεοργκίεφ ήταν ο παίκτης που είχε την ευθύνη της μαρκαρίσματος του Αντίνο, ωστόσο έμεινε εκτός φάσης κατά την εξέλιξη της επίθεσης. Ο τερματοφύλακας Μπρινιόλι βρέθηκε αντιμέτωπος με το εκπληκτικό τελείωμα του Αντίνο και δεν κατάφερε να αποκρούσει, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα και να διαμορφωθεί το 2-0.

Με πληροφορίες από: Athletiko