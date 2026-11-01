Αναστασίου: «Η τύχη δεν είναι με το μέρος μας, είναι λογικό να υπάρχει πίεση»

Ο Παναιτωλικός γνώρισε την ήττα από τον ΟΦΗ με σκορ 1-0 στο Αγρίνιο, διευρύνοντας το αρνητικό του σερί στα έξι παιχνίδια. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας, Γιάννης Αναστασίου, προέβη σε δηλώσεις, εστιάζοντας κυρίως στην αναποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα και την έλλειψη τύχης.

Ο κ. Αναστασίου υπογράμμισε ότι όταν μια ομάδα δεν καταφέρνει να βάλει γκολ, δεν μπορεί να περιμένει θετικά αποτελέσματα. Παρά την καλή αμυντική λειτουργία που κράτησε τον ΟΦΗ σε μεγάλο βαθμό μακριά από την εστία μέχρι το 90ό λεπτό, οι λεπτομέρειες δεν ήταν με το μέρος του Παναιτωλικού.

Το αρνητικό σερί και οι χαμένες ευκαιρίες

Η ομάδα του Αγρινίου δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε στον αγώνα, γεγονός που οδήγησε στην ήττα με 1-0. Αυτό το αποτέλεσμα επέκτεινε το αρνητικό σερί του Παναιτωλικού στα έξι συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη, δημιουργώντας προβληματισμό.

Ο Γιάννης Αναστασίου δήλωσε χαρακτηριστικά πως η ομάδα του αδίκησε τους εαυτούς της, καθώς υπήρχε διάθεση και προσπάθεια από τους παίκτες. Ωστόσο, η αδυναμία στην τελική προσπάθεια ήταν καθοριστική, με τον προπονητή να επαναλαμβάνει πως «αν δεν βάζεις γκολ…» δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις.

Η πολυπλοκότητα του ποδοσφαίρου και ο ρόλος της τύχης

Ο προπονητής κλήθηκε να σχολιάσει την έννοια του «ηλεκτροσόκ» και απάντησε πως είναι εύκολο να λέγονται τέτοια πράγματα, αλλά το ποδόσφαιρο είναι πιο σύνθετο. Τόνισε ότι δεν είναι απλό να λες ότι κάτι θα γίνει και να συμβαίνει, καθώς αν ήταν έτσι, όλοι θα μπορούσαν να είναι προπονητές.

Ο κ. Αναστασίου στάθηκε ιδιαίτερα στον παράγοντα της τύχης, επισημαίνοντας ότι το τελευταίο διάστημα δεν είναι με το μέρος της ομάδας του. Υπογράμμισε πως το γκολ είναι και θέμα τύχης, κάτι που λείπει από τον Παναιτωλικό, παρά τις προσπάθειες και το παιχνίδι που βγάζει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο.

Η καθοριστική αποβολή και ο νέος σχηματισμός

Σχετικά με την αποβολή του Προδρομίτη, ο Γιάννης Αναστασίου ήταν κατηγορηματικός, δηλώνοντας ότι ήταν «100%» καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα. Πριν από αυτή, και όσο οι δύο ομάδες αγωνίζονταν με 11 παίκτες, ο Παναιτωλικός ήταν «μακράν η καλύτερη ομάδα» στον αγωνιστικό χώρο.

Ο προπονητής αναφέρθηκε και στον σχηματισμό της ομάδας, ο οποίος ήταν ιδιαίτερος λόγω του τρόπου παιχνιδιού του ΟΦΗ. Εξέφρασε την ικανοποίησή του, λέγοντας ότι το σύστημα δούλεψε καλά και έδειξε «διαφορετικότητα και συνέπεια σε κάποια πράγματα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να το δούμε και στην συνέχεια.

Ατομικές επιδόσεις και απουσίες

Στις δηλώσεις του, ο κ. Αναστασίου ξεχώρισε την απόδοση του Άλεξιτς, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον καλύτερο παίκτη του Παναιτωλικού στην αναμέτρηση. Η ατομική του παρουσία ήταν ένα από τα θετικά στοιχεία για την ομάδα, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα.

Αναφορικά με την απουσία του Μεχία, ο προπονητής εξήγησε ότι ο παίκτης έμεινε εκτός αγώνα κατόπιν προτροπής του ιατρικού τιμ, καθώς έπρεπε να αντιμετωπίσει έναν τραυματισμό. Ο Μεχία βρισκόταν «στα “κόκκινα”», γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την απουσία του από την αναμέτρηση.

Η πίεση και η αναζήτηση «γιατρικού»

Ο Γιάννης Αναστασίου παραδέχτηκε ότι υπάρχει πίεση στην ομάδα λόγω των απανωτών ηττών. Ωστόσο, τόνισε ότι δεν υπάρχει κάποιο «γιατρικό» για το θέμα της αναποτελεσματικότητας στο γκολ, καθώς διαφορετικοί παίκτες χάνουν τις ευκαιρίες.

Ο προπονητής επανέλαβε ότι η ομάδα παίζει και προσπαθεί, αλλά το γκολ είναι και θέμα τύχης, η οποία δεν είναι με το μέρος τους. Καταλήγοντας, αναγνώρισε πως «είναι λογικό να υπάρχει πίεση» υπό αυτές τις συνθήκες, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένους τρόπους διαχείρισης αυτής της πίεσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta