Ο ΑΟ Θήρας ανέτρεψε το 0-2 και νίκησε την Ελπίδα Αμπελοκήπων με 3-2

Μια μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στον αγώνα της Volley League γυναικών, όπου ο ΑΟ Θήρας επικράτησε της Ελπίδας Αμπελοκήπων με 3-2 σετ. Οι νησιώτισσες βρέθηκαν να χάνουν με 0-2 σετ, όμως κατάφεραν να ανεβάσουν την απόδοσή τους και να φτάσουν στη νίκη. Η αναμέτρηση διεξήχθη στη Σαντορίνη, με τον ΑΟ Θήρας να αποφεύγει έτσι τη δεύτερη εντός έδρας ήττα του για τη φετινή σεζόν.

Η δυναμική αρχή της Ελπίδας

Η Ελπίδα Αμπελοκήπων πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή της εμφάνιση, παίζοντας χωρίς άγχος και δημιουργώντας δυσκολίες στις γηπεδούχες. Με καθαρό μυαλό και αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία, η ομάδα του Στέλιου Κουτουνίδη κατάφερε να πάρει τα δύο πρώτα σετ της αναμέτρησης.

Αυτή η εξέλιξη έβαλε τις βάσεις για μια σπουδαία νίκη, φέρνοντας την Ελπίδα μία ανάσα από την πρώτη της επιτυχία μετά την επιστροφή της στη Volley League γυναικών. Οι παίκτριες της Ελπίδας, όπως η Γουγούση με 15 πόντους και η Πινέρες με 14, έδειξαν ιδιαίτερη μαχητικότητα στα αρχικά στάδια του αγώνα.

Η ολική ανατροπή του ΑΟ Θήρας

Παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο ΑΟ Θήρας του Μανώλη Σκουλικάρη αντέδρασε δυναμικά. Με την εμπειρία που διαθέτει, η ομάδα των Κυκλάδων ανέβασε την απόδοσή της, βρήκε τον ρυθμό της και κατάφερε να ισοφαρίσει τα σετ.

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, όπου οι γηπεδούχες ολοκλήρωσαν την ολική ανατροπή, εξασφαλίζοντας τη νίκη με 3-2 σετ. Η Σίζαρ με 14 πόντους και η Κιουτσιούκη επίσης με 14 πόντους, ήταν μεταξύ των παικτριών που ξεχώρισαν για τον ΑΟ Θήρας στην προσπάθεια για την ανατροπή.

Οι πόντοι και οι επιδόσεις των ομάδων

Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 4 άσσους, 62 επιθέσεις, 11 μπλοκ, ενώ οι αντίπαλες ομάδες υπέπεσαν σε 23 λάθη. Για την Ελπίδα Αμπελοκήπων, οι πόντοι σημειώθηκαν από 5 άσσους, 48 επιθέσεις, 11 μπλοκ, και 21 λάθη αντιπάλων.

Από τον ΑΟ Θήρας, η Αντσάντε συνέβαλε με 4 πόντους (1/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), η Σίζαρ με 14 (14/45 επ., 50% υπ.-29% άριστες), η Σιρίνινα με 12 (8/17 επ., 4 μπλοκ), η Φρικάνο με 11 (8/27 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), η Φαγιάντ με 7 (7/23 επ., 65% υπ.-24% άριστες), και η Κιουτσιούκη με 14 (12/18 επ., 2 μπλοκ). Συμμετείχαν επίσης οι Γεωργιάδου (λ, 63% υπ.-30% άριστες), Γιόλλα (λ), Οικονομίδου, Μερτέκη 4 (4/12 επ.), Θωμαΐδου, Γενιτσαρίδη 10 (8/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 27% υπ.-27% άριστες), Καλαποδά.

Για την Α.Σ. Ελπίδα, η Κώστογλου σημείωσε 7 πόντους (5/8 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), η Παπαθανασίου 6 (2/5 επ., 4 μπλοκ), η Απλαδά 10 (4/10 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), η Γκρέις 12 (12/39 επ., 48% υπ.-17% άριστες), η Γουγούση 15 (12/47 επ., 3 άσσοι, 43% υπ.-17% άριστες), και η Πινέρες 14 (13/50 επ., 1 μπλοκ). Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης οι Μπάλλα (λ, 68% υπ.-45% άριστες), Καϊτετζίδου (λ), Παπάζογλου, Ζεκιολάρι, Σουπιώνη, Τριλυράκη, Γκόγκου, Γζουντέλη.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης

Την αναμέτρηση διεύθυναν οι διαιτητές Βελώνης και Μιχαήλογλου. Παρατηρητής του αγώνα ήταν ο Γεωργόπουλος, ενώ καθήκοντα επόπτη εκτέλεσαν οι Δρόσος και Τουλής. Στη γραμματεία του αγώνα βρέθηκε η Νικολάου Ελ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta