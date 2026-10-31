Η Team Hellas ξεκίνησε με επιτυχίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026»

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η αγωνιστική παρουσία της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026», με τις πρώτες επιτυχίες να καταγράφονται ήδη από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Παράλληλα, το βράδυ του ίδιου Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η εντυπωσιακή τελετή έναρξης της διοργάνωσης, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των Αγώνων.

Οι πρώτες ελληνικές διακρίσεις στο Ντακάρ

Η Team Hellas έκανε ένα δυναμικό ξεκίνημα στους αγώνες, με σημαντικές επιδόσεις σε δύο αθλήματα. Στο Beach Volleyball γυναικών, οι αθλήτριες Αγγελική Χαρισσάκη και Γρηγορία-Άννα Μαργαριτοπούλου σημείωσαν την πρώτη νίκη για την ελληνική ομάδα. Επικράτησαν με 2-0 σετ της ομάδας της Τυνησίας, στην πρώτη τους αναμέτρηση για τη φάση των ομίλων, δίνοντας τον καλύτερο τόνο στην πρεμιέρα της Team Hellas.

Στη συνέχεια, οι Χαρισσάκη και Μαργαριτοπούλου αντιμετώπισαν την ομάδα της Ταϊλάνδης, όπου ηττήθηκαν με 1-2 σετ, παραμένοντας στη φάση των ομίλων. Εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση του Ιάσονα Μουσελίμη στην Παράκτια Κωπηλασία, στο αγώνισμα Coastal Beach Sprints. Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στην 1η χρονομέτρηση (Time Trial 1) του μονού ανδρών, με χρόνο 2:39.75, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της πορείας του στους 16 της διοργάνωσης.

Η λαμπρή τελετή έναρξης των αγώνων

Το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, η αυλαία των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Ντακάρ 2026» άνοιξε με μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης. Η εκδήλωση ήταν γεμάτη χρώματα, μουσική και στοιχεία της αφρικανικής κουλτούρας, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στο κατάμεστο Στάδιο Abdoulaye Wade, το οποίο βρίσκεται στο Diamniadio.

Οι Αγώνες «Ντακάρ 2026» αποτελούν ένα ιστορικό ορόσημο για το Ολυμπιακό Κίνημα, καθώς είναι η πρώτη φορά που μια Ολυμπιακή αθλητική διοργάνωση φιλοξενείται στην αφρικανική ήπειρο. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τη διεύρυνση του Ολυμπιακού πνεύματος και την παγκόσμια εμβέλεια του αθλητισμού.

Η ελληνική παρέλαση και οι σημαιοφόροι

Στην τελετή έναρξης, η ελληνική αποστολή είχε την ξεχωριστή τιμή να παρελάσει πρώτη, σύμφωνα με την παράδοση που θέλει τη χώρα που γέννησε το Ολυμπιακό ιδεώδες να ανοίγει την παρέλαση των αθλητών. Την ελληνική σημαία κράτησαν ψηλά δύο νεαροί αθλητές της Team Hellas, εκπροσωπώντας τη χώρα τους με υπερηφάνεια.

Σημαιοφόροι της ελληνικής αποστολής ήταν ο Ιάσων Μουσελίμης, ο αθλητής της παράκτιας κωπηλασίας που διακρίθηκε ήδη στους αγώνες, και η Ειρήνη Ζέρβου, αθλήτρια της κολύμβησης. Η παρουσία τους στην κεφαλή της παρέλασης συμβόλιζε τη συνέχεια και την αναβίωση των Ολυμπιακών αξιών.

Η παρουσία επισήμων και το εύρος της διοργάνωσης

Την τελετή έναρξης παρακολούθησαν από κοντά ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, καθώς και η πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της ΕΟΕ, Βούλα Κοζομπόλη. Και οι δύο βρίσκονται στο Ντακάρ, υποστηρίζοντας τη σημαντική αυτή διοργάνωση και την ελληνική αποστολή.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026» συμμετέχουν περισσότεροι από 2.600 νεαροί αθλητές και αθλήτριες, ηλικίας 14 έως 17 ετών. Οι αθλητές προέρχονται από 204 Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, ενώ συμμετέχει και η Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων. Η διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά 25 αθλήματα και 153 αγωνίσματα μεταλλίων, αναδεικνύοντας το ταλέντο και το πνεύμα του αθλητισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta