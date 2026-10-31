Προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Παλέ» της Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Σλούκα

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έφτασαν στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, πραγματοποιώντας το ίδιο απόγευμα την προπόνησή τους στο Nick Galis Hall, γνωστό και ως «Παλέ». Η προετοιμασία αυτή έγινε ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με τον Άρη, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 17:00.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία του Κώστα Σλούκα στην προπόνηση, καθώς ο παίκτης δεν είχε ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στην Πόλη. Η συμμετοχή του δείχνει ότι είναι πιθανό να τεθεί στη διάθεση του προπονητή για τον αυριανό αγώνα.

Η άφιξη των «πράσινων» στη συμπρωτεύουσα

Η αποστολή του Παναθηναϊκού κατέφθασε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου, 31 Οκτωβρίου, ολοκληρώνοντας το ταξίδι της στη συμπρωτεύουσα. Η άφιξη της ομάδας σηματοδότησε την έναρξη της προετοιμασίας της για την κρίσιμη αναμέτρηση που ακολουθεί.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον στην πόλη, έτοιμοι να επικεντρωθούν στην τελευταία φάση της προετοιμασίας τους πριν από τον αγώνα με τον Άρη. Η παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη είναι αποκλειστικά για τις ανάγκες του επερχόμενου αγώνα, ο οποίος αποτελεί μέρος του προγράμματος της ομάδας.

«Ξεμούδιασμα» στο Nick Galis Hall

Το απόγευμα του Σαββάτου, οι παίκτες του Παναθηναϊκού πραγματοποίησαν το καθιερωμένο τους «ξεμούδιασμα» στο Nick Galis Hall. Η προπόνηση αυτή είναι σημαντική για τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης των αθλητών και την προσαρμογή τους στις συνθήκες του γηπέδου, λίγες ώρες πριν από τον αγώνα.

Το «Παλέ», όπως είναι ευρέως γνωστό το Nick Galis Hall, φιλοξένησε την προπόνηση των «πράσινων», προσφέροντας το κατάλληλο περιβάλλον για το shootaround της ομάδας. Οι ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν είχαν ως στόχο την ελαφρά εκγύμναση και την αποφόρτιση των παικτών μετά το ταξίδι, ενόψει της αυριανής «μάχης».

Η παρουσία του Κώστα Σλούκα στην προπόνηση

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της απογευματινής προπόνησης ήταν η παρουσία του Κώστα Σλούκα. Ο παίκτης βρέθηκε ανάμεσα στους συμπαίκτες του στο Nick Galis Hall, συμμετέχοντας κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας. Αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για το «τριφύλλι».

Ο Κώστας Σλούκας δεν είχε ακολουθήσει την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Πόλη για προηγούμενη υποχρέωση. Ωστόσο, η ενεργή συμμετοχή του στην προπόνηση της Θεσσαλονίκης υποδηλώνει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Όπως όλα δείχνουν, ο έμπειρος παίκτης θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Κυριακής, ενισχύοντας σημαντικά την ομάδα.

Η επικείμενη «μάχη» με τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Άρη, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στις 17:00. Ο αγώνας αυτός αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τους «πράσινους», καθώς θα αντιμετωπίσουν μια ομάδα με συγκεκριμένη ταυτότητα.

Ο Άρης, υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη, αναμένεται να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός στην έδρα του. Η αναμέτρηση αυτή είναι κρίσιμη για την πορεία και των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα, με τον Παναθηναϊκό να επιδιώκει ένα θετικό αποτέλεσμα στη συμπρωτεύουσα.

Δημοσίευση υλικού από τους ανθρώπους του «τριφυλλιού»

Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» φρόντισαν να δημοσιεύσουν υλικό από την απογευματινή προπόνηση της ομάδας στο Nick Galis Hall. Το υλικό αυτό, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες από το shootaround των «πράσινων» στη Θεσσαλονίκη, επιβεβαίωσε την παρουσία των παικτών στο γήπεδο.

Μέσω των δημοσιεύσεων αυτών, έγινε σαφές και επιβεβαιώθηκε επίσημα ότι ο Κώστας Σλούκας βρισκόταν ανάμεσα στους συμπαίκτες του. Οι φωτογραφίες προσφέρουν μια εικόνα από την προετοιμασία της ομάδας και την ατμόσφαιρα λίγες ώρες πριν από τον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko