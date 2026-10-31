Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στην κορυφή της Α1 χάντμπολ γυναικών

Ο ΠΑΟΚ πήρε άνετα τους δύο βαθμούς της νίκης απέναντι στον Αθηναϊκό, επικρατώντας με σκορ 35-22 στην Πυλαία. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος χάντμπολ της Α1 γυναικών και με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης επέστρεψε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Οι πρωταθλήτριες έχουν πλέον τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία, φτάνοντας τους 9 βαθμούς.

Η επικράτηση του ΠΑΟΚ και η αναμονή

Η ομάδα του ΠΑΟΚ, με την άνετη επικράτηση επί του Αθηναϊκού με 35-22, κατάφερε να ανακτήσει την πρώτη θέση στον βαθμολογικό πίνακα της Α1 χάντμπολ γυναικών. Ο αγώνας διεξήχθη στην Πυλαία, με τις γηπεδούχες να δείχνουν από την αρχή την κυριαρχία τους. Αυτή η νίκη ήταν καθοριστική για την πορεία τους στο πρωτάθλημα, φέρνοντάς τις στην κορυφή.

Μετά το πέρας του αγώνα, ο ΠΑΟΚ, έχοντας συγκεντρώσει 9 βαθμούς από τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία, βρίσκεται σε αναμονή. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον πιο σημαντικό αγώνα της αγωνιστικής, αυτόν μεταξύ της Νέας Ιωνίας και της ΑΕΚ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 17:00, και θα κλείσει την 5η αγωνιστική.

Η εξέλιξη του αγώνα ΠΑΟΚ – Αθηναϊκού

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Αθηναϊκό ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ στα πρώτα πεντάλεπτα, με 2-2. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ ανέβασε σταδιακά την απόδοσή του, παίρνοντας ένα προβάδισμα που διευρυνόταν συνεχώς. Τα πεντάλεπτα δείχνουν την πορεία του αγώνα: 6-4, 9-6, 11-8, 12-10, για να κλείσει το ημίχρονο με σκορ 17-10 υπέρ του ΠΑΟΚ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ συνέχισε να διατηρεί τον έλεγχο, διευρύνοντας τη διαφορά. Τα πεντάλεπτα της επανάληψης ήταν 20-12, 24-13, 27-15, 29-18, 31-21, φτάνοντας στο τελικό 35-22. Οι διαιτητές του αγώνα ήταν οι κ.κ. Αγγελίδης και Τσιάνας, με παρατηρητή τον κ. Δελόγλου. Οι ομάδες είχαν 3-2 δίλεπτα, ενώ στα πέναλτι ο ΠΑΟΚ είχε 3/4 και ο Αθηναϊκός 9/9.

Οι πρωταγωνίστριες των ομάδων

Για τον ΠΑΟΚ, υπό την καθοδήγηση του προπονητή κ. Πελεκίδη, ξεχώρισε η Ανδρίτσου με 9 τέρματα. Ακολούθησαν οι Κερλίδη με 5, Τροχίδου Χ. με 3, Μούρνου με 2, Ντε Σόουζα με 2, Τροχίδου Ελ. με 4, Γκρμπάσεβιτς με 4, Πρέμοβιτς με 3, Σελεμίδου με 1 και Μιλόγεβιτς με 2. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης οι Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Γκάτζιου, Σεβδίλη, Μπουράτο και Ντε Αλμέιδα.

Από την πλευρά του Αθηναϊκού, με προπονητή τον κ. Βαρελτζή, την καλύτερη επίδοση είχε η Κουλούρη με 13 τέρματα. Η Σουκακουέξε σημείωσε 3 γκολ, η Γιούρισιτς 1, η Σαββαλάκη Αθ. 1 και η Σίλβα 4. Στην αποστολή του Αθηναϊκού ήταν και οι Μουτεμέκα, Χατζηλιάδου, Κουκλοτίδου, Βέτκοβα, Βορβολάκου, Σαββαλάκη Δ., Νούσια, Κορκολή, Μαρούλη και Εσφιντβαγιάνι.

Τα άλλα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Στους υπόλοιπους αγώνες της 5ης αγωνιστικής, η Αναγέννηση Άρτας επικράτησε εντός έδρας της Πυλαίας με σκορ 35-28. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της Άρτας έφτασε τους 7 βαθμούς στον βαθμολογικό πίνακα. Η αναμέτρηση αυτή είχε τη δική της σημασία για την πορεία των ομάδων στο πρωτάθλημα.

Επιπλέον, ένα σημαντικό εκτός έδρας δίποντο πανηγύρισε ο ΓΑΣ Καματερού, ο οποίος νίκησε την Προσοτσάνη με 30-28. Αυτό το αποτέλεσμα προσέθεσε δύο πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του Καματερού, ενισχύοντας τη θέση της στην κατάταξη.

Λεπτομέρειες από τις άλλες αναμετρήσεις

Στον αγώνα Αναγέννηση Άρτας – ΑΕΣΧ Πυλαίας, τα πεντάλεπτα ήταν: 3-1, 6-2, 10-3, 12-6, 13-7, 16-8 (ημχ.), 17-12, 22-14, 26-17, 30-24, 33-25, 35-28. Για την Άρτα, η Γκόλετς σημείωσε 9 τέρματα, η Κοντράκινα 4, η Καπρινιώτη 2, η Γκολούμπεβα 6, η Μπίκοβα 6, η Κρασιλνίκοβα 7 και η Εροκίνα 1. Για την Πυλαία, η Μάστακα πέτυχε 9 γκολ, η Νικολάου 5, η Ντούροβιτς 4, η Τσιαμούρα 3, η Τσιρώνη 2, η Πατσάνη 1, η Καραχαρίση 1, η Σπυριδοπούλου 1, η Λιούμπιτς 1 και η Κουκλοτίδου 1. Διαιτητές ήταν οι Ζήσης-Χαραλαμπίδης, με παρατηρητές τους Βέργο-Αγγελίδη. Η Καραχαρίση αποβλήθηκε στο 53:31 με κόκκινη κάρτα (τρία δίλεπτα). Τα δίλεπτα ήταν 6-6 και τα πέναλτι 2/2-5/6.

Για την αναμέτρηση ΓΑΣ Καματερού – Προσοτσάνη, τα πεντάλεπτα διαμορφώθηκαν ως εξής: 2-2, 6-3, 7-5, 9-8, 12-11, 13-12 (ημχ.), 15-16, 18-18, 19-21, 22-24, 25-27, 28-30. Οι διαιτητές ήταν οι Αγγελίδης-Τσιάνας, με παρατηρητή τον Δελόγλου. Τα δίλεπτα ήταν 3-2 και τα πέναλτι 3/4-9/9.

Με πληροφορίες από: Gazzetta