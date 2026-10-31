Ο Ζέλσον Μαρτίνς «ξελάσπωσε» τον Ολυμπιακό κόντρα στην Κηφισιά

Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναδείχθηκε ο «χρυσός» σκόρερ του Ολυμπιακού στην πρόσφατη αναμέτρηση με την Κηφισιά, χαρίζοντας στην ομάδα του μια δύσκολη νίκη με ένα καθοριστικό buzzer beater. Ο Πορτογάλος επιθετικός σημείωσε το πρώτο του φετινό τέρμα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 υπέρ των «ερυθρόλευκων» στο γήπεδο της Λεωφόρου. Το γκολ του Μαρτίνς ήρθε σε μια στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε απωλέσει το αρχικό του προβάδισμα δύο τερμάτων, με τον παίκτη να δηλώνει ότι «ξελάσπωσε» την ομάδα του.

Η σκληρή μάχη με την Κηφισιά και το νικητήριο γκολ

Στον αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο της Λεωφόρου, ο Ολυμπιακός βρέθηκε αρχικά να προηγείται με δύο τέρματα έναντι της Κηφισιάς. Ωστόσο, η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε μια δύσκολη δοκιμασία για τους «ερυθρόλευκους», καθώς το προβάδισμα αυτό απωλέθηκε, δημιουργώντας συνθήκες πίεσης για την ομάδα. Ο Ζέλσον Μαρτίνς, σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, παραδέχτηκε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού «υπέφεραν» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας τον σκληρό χαρακτήρα του αγώνα.

Παρά τις δυσκολίες, η επιμονή της ομάδας του Πειραιά αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Ζέλσον Μαρτίνς, με μια κρίσιμη ενέργεια στο τελευταίο λεπτό, κατάφερε να σκοράρει το πρώτο του τέρμα για τη φετινή σεζόν. Το γκολ αυτό, που χαρακτηρίστηκε ως buzzer beater, διαμόρφωσε το τελικό σκορ σε 3-2, εξασφαλίζοντας τη νίκη για τον Ολυμπιακό και επιβεβαιώνοντας την αντοχή και την αποφασιστικότητα των «ερυθρόλευκων» μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Οι δηλώσεις του Ζέλσον Μαρτίνς για την επιμονή και τη νίκη

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Πορτογάλος επιθετικός μοιράστηκε τις σκέψεις του για την εξέλιξη του αγώνα και το δικό του καθοριστικό γκολ. «Εμφανίστηκε αυτή η ευκαιρία στο τελευταίο λεπτό και βάλαμε το γκολ που μας έδωσε τη νίκη, έστω και αν υποφέραμε», δήλωσε ο Μαρτίνς, περιγράφοντας τη στιγμή που έκρινε το αποτέλεσμα. Τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της επιμονής που επέδειξε η ομάδα του, προσθέτοντας: «Είναι σημαντικό που επιμείναμε και βρήκαμε το γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα», αναδεικνύοντας το πνεύμα μαχητικότητας των παικτών.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς εξέφρασε επίσης τη μεγάλη του χαρά για το γεγονός ότι κατάφερε να συμβάλει ενεργά στην κατάκτηση των τριών βαθμών. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπογράμμισε τη δέσμευσή του να βοηθάει την ομάδα, ανεξάρτητα από τον ρόλο που του ανατίθεται στον αγωνιστικό χώρο, είτε ξεκινώντας ως βασικός είτε ερχόμενος από τον πάγκο. Η δήλωσή του αυτή αναδεικνύει την αφοσίωσή του στους στόχους του συλλόγου.

Η ιδιαίτερη σχέση με το γήπεδο της Λεωφόρου

Το πρώτο φετινό γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς αποκτά μια επιπλέον διάσταση, καθώς σημειώθηκε στο ίδιο γήπεδο, στη Λεωφόρο, όπου είχε σκοράρει και το προηγούμενο τέρμα του. Η τελευταία φορά που ο Πορτογάλος επιθετικός είχε βρει δίχτυα στην συγκεκριμένη έδρα ήταν στις 19 Απριλίου, σε μια αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αυτή η επανάληψη του γεγονότος στο ίδιο γήπεδο αποτέλεσε θέμα συζήτησης μετά το τέλος του αγώνα.

Ο ίδιος ο παίκτης ρωτήθηκε για αυτή τη σύμπτωση και δεν έκρυψε την ικανοποίησή του. «Ναι, είναι πολύ ωραία. Μου αρέσει που έρχομαι ξανά σε αυτό το γήπεδο, που έχω σκοράρει ξανά», δήλωσε ο Ζέλσον Μαρτίνς, εκφράζοντας τα θετικά του συναισθήματα για την συγκεκριμένη έδρα. Η προσωπική του σύνδεση με το γήπεδο της Λεωφόρου φαίνεται να του προσφέρει επιπλέον κίνητρο και χαρά όταν αγωνίζεται εκεί.

Η εντυπωσιακή πορεία του Ολυμπιακού και οι μελλοντικοί στόχοι

Ο Ολυμπιακός διανύει μια περίοδο εξαιρετικής αγωνιστικής φόρμας, έχοντας καταγράψει εννέα διαδοχικές νίκες. Αυτή η εντυπωσιακή σειρά επιτυχιών έχει φέρει την ομάδα σε μια πολύ καλή κατάσταση, όπως επιβεβαίωσε και ο Ζέλσον Μαρτίνς στις δηλώσεις του. «Είμαστε σε καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να σταματήσουμε», ανέφερε ο Πορτογάλος επιθετικός, τονίζοντας την ανάγκη για συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις και αποτελέσματα.

Η ικανοποίηση για την κατάκτηση των τριών βαθμών και για την μέχρι τώρα πορεία της ομάδας είναι εμφανής στις τάξεις του Ολυμπιακού. Ωστόσο, η προσοχή των «ερυθρόλευκων» στρέφεται ήδη στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο ο Ζέλσον Μαρτίνς χαρακτήρισε ως «πολύ σημαντικό». Αυτή η προσήλωση στους επερχόμενους αγώνες δείχνει την αποφασιστικότητα της ομάδας να διατηρήσει τον ρυθμό της και να συνεχίσει την επιτυχημένη της πορεία.

Με πληροφορίες από: Athletiko