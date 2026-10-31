Η αναμέτρηση της ΑΕΚ στα Ιωάννινα κόντρα στον Βίκο Falcons προσγείωσε άπαντες στην σκληρή πραγματικότητα, μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ όπου η ομάδα είχε δείξει αγωνιστικά ένα βήμα προς τα εμπρός. Η Ένωση έχασε ακόμα ένα παιχνίδι, παρουσιάζοντας μία πολύ άσχημη εμφάνιση και λαμβάνοντας ακριβώς αυτό που της άξιζε.

Η αποκαρδιωτική εικόνα στα Ιωάννινα

Η εικόνα που παρουσίασε η ΑΕΚ στα Ιωάννινα χαρακτηρίστηκε αποκαρδιωτική. Η ομάδα δεν άξιζε να κερδίσει και δεν το έκανε, καθώς η μία κακή απόφαση διαδεχόταν την άλλη στην επίθεση. Η Ένωση ήταν νωχελική, σε αντίθεση με τον Βίκο Falcons που έπαιζε με πάθος, διάθεση και ενέργεια, διεκδικώντας με δύναμη όλες τις 50-50 μπάλες.

Παρά τη γενική εικόνα, ο οίστρος του Λαρεντζάκη και του Μπάρτλεϊ ήταν οι μόνοι παράγοντες που απέτρεψαν τη διαφορά να γίνει ακόμα μεγαλύτερη, κάνοντας το Σάββατο της ΑΕΚ ακόμα πιο «βαρύ». Οι γηπεδούχοι ήθελαν τη νίκη περισσότερο και την πήραν άξια, αφήνοντας την ΑΕΚ να προβληματίζεται έντονα.

Αμυντική ανεπάρκεια και μεγάλη διαφορά

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία της αναμέτρησης ήταν το παθητικό των 95 πόντων απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Βίκος Falcons. Αυτό το νούμερο καταδεικνύει τη διάθεση στην άμυνα, η οποία βρισκόταν σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα για ακόμα μία φορά. Η αμυντική λειτουργία της ομάδας ήταν εμφανώς προβληματική.

Σε κάποιο σημείο του αγώνα, η διαφορά έφτασε ακόμα και στους 16 πόντους, με την Ένωση να παρατάει κάθε προσπάθεια για το παιχνίδι. Η ομάδα δεν είχε το κουράγιο να παλέψει μέχρι το τέλος, παραδομένη στις ορέξεις των γηπεδούχων.

Οι δικαιολογίες των απουσιών

Ενώ θα μπορούσε κάποιος να αναφερθεί στις απουσίες ή στο γεγονός ότι η ΑΕΚ αγωνίστηκε με τέσσερις ξένους στα Ιωάννινα, αυτές οι εξηγήσεις θεωρούνται φθηνές δικαιολογίες. Η ομάδα έχει δείξει στο παρελθόν, ακόμα και σε χειρότερες συνθήκες, ότι μπορεί να παρουσιάσει εικόνα που θα ζήλευαν πολλοί.

Ως εκ τούτου, οι απουσίες δεν μπορούν να αποτελούν άλλοθι για την κάκιστη εικόνα που παρουσιάζει συστηματικά η ομάδα. Η πραγματικότητα στο παρκέ είναι μία αντανάκλαση της συνολικής προσπάθειας.

Η γενικότερη κατάσταση της ομάδας

Είναι προφανές πως τα πράγματα δεν κυλούν καθόλου καλά για την Ένωση. Η εικόνα της ομάδας, αντί να βελτιώνεται, χειροτερεύει όλο και περισσότερο. Η εμφάνιση στο παρκέ αποτελεί αντανάκλαση όλης της προσπάθειας της ομάδας συνολικά, από τη διοίκηση μέχρι την καθημερινότητα.

Το πλέον ανησυχητικό είναι πως δεν υπάρχει καμία προσπάθεια βελτίωσης. Το παιχνίδι του προηγούμενου Σαββάτου, όπου η ΑΕΚ έδειξε σημάδια ανάκαμψης, φάνηκε τελικά να είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Παρόλο που η ΑΕΚ είχε μία εβδομάδα να προετοιμαστεί για το παιχνίδι στα Γιάννενα, το οποίο ήταν «must win», παρουσίασε το απόλυτο τίποτα στην άμυνα.

Αναμονή για αλλαγές μετά τη δήλωση Σάκοτα

Έχουν περάσει σχεδόν δέκα μέρες από τη δήλωση του Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος είχε κάνει λόγο για δραστικές και στοχευμένες αλλαγές στην ομάδα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική αλλαγή.

Η αποχώρηση του Πίνκνεϊ, η οποία ούτως ή άλλως ήρθε ως ένα «μπάλωμα» στην υπάρχουσα κατάσταση, δεν θεωρείται ότι συνιστά την αλλαγή που είχε ανακοινωθεί. Η έλλειψη κινήσεων δημιουργεί περαιτέρω προβληματισμό.

Το ρεκόρ που προβληματίζει

Ο προβληματισμός δεν προέρχεται μόνο από την αγωνιστική εικόνα, αλλά και από το ρεκόρ της ομάδας. Η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή δύο νίκες και τρεις, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko