Ο Ολυμπιακός «απέδρασε» από τη Λεωφόρο με νίκη στις καθυστερήσεις

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη απέναντι στην Κηφισιά, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στη Λεωφόρο. Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε χάρη σε ένα γκολ που σημειώθηκε στις καθυστερήσεις, συγκεκριμένα στο 90+5', από τον Ζέλσον Μαρτίνς. Αυτή η «απόδραση» από τη Λεωφόρο εξασφάλισε στον Ολυμπιακό τους τρεις βαθμούς, διατηρώντας τον στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Ιμανόλ Αλγουαθίλ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα και την προσπάθεια των παικτών του.

Η δραματική εξέλιξη της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση με την Κηφισιά εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ, προσφέροντας έντονες συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε αρχικά να προηγείται με δύο τέρματα, δημιουργώντας ένα προβάδισμα που φαινόταν να του δίνει τον έλεγχο του αγώνα. Ωστόσο, η Κηφισιά αντέδρασε δυναμικά.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να επιστρέψουν από το 2-0, ισοφαρίζοντας το σκορ σε 2-2, μια εξέλιξη που ο προπονητής των Πειραιωτών χαρακτήρισε ως «κόλαση». Παρά την ισοφάριση, οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να πιέζουν για το νικητήριο γκολ, δείχνοντας αποφασιστικότητα μέχρι το τέλος.

Το χρυσό γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς

Η λύτρωση για τον Ολυμπιακό ήρθε βαθιά στις καθυστερήσεις του αγώνα, συγκεκριμένα στο πέμπτο λεπτό των πρόσθετων χρόνων. Ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν ο παίκτης που ανέλαβε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Αυτό το τέρμα στο 90+5' όχι μόνο χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό, αλλά και επισφράγισε την επιμονή των παικτών του, οι οποίοι συνέχισαν να παλεύουν παρά την ισοφάριση. Το γκολ του Μαρτίνς ήταν καθοριστικό για την έκβαση της αναμέτρησης και την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ

Μετά το τέλος της επεισοδιακής αναμέτρησης, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, μίλησε στην κάμερα της MAGENTA TV. Ο Ισπανός τεχνικός δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, τονίζοντας τη σημασία της νίκης.

«Είμαστε χαρούμενοι, πήραμε τους τρεις βαθμούς, βρισκόμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας και γι’ αυτό είμαστε χαρούμενοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλγουαθίλ, αναφερόμενος στην επιστροφή της «καρδιάς στη θέση της» μετά την αγχωτική νίκη.

Η σημασία της νίκης και η μάχη των παικτών

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ υπογράμμισε τη μεγάλη αξία του να κερδίζεις τέτοια παιχνίδια, ακόμα και όταν η ομάδα δεν καταφέρνει να παρουσιάσει μια «λαμπερή εμφάνιση». Ο προπονητής των Πειραιωτών τόνισε ότι το σημαντικότερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η κατάκτηση των τριών βαθμών.

Ειδική αναφορά έκανε στο «κατόρθωμα» της ομάδας του να συνεχίσει να παλεύει μετά την ισοφάριση σε 2-2, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί με 2-0. «Οι παίκτες μας συνέχιζαν να παλεύουν μέχρι το τέλος και έτσι πήραμε τη νίκη, γι’ αυτό θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου», είπε ο Αλγουαθίλ, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους.

Ο Ολυμπιακός στην κορυφή της βαθμολογίας

Η νίκη αυτή στη Λεωφόρο είχε άμεσο αντίκτυπο στη θέση του Ολυμπιακού στον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Οι τρεις βαθμοί που προστέθηκαν στο ενεργητικό των «ερυθρόλευκων» τους διατήρησαν στην πρώτη θέση.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ εξέφρασε την ευχαρίστησή του για αυτή την εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας ότι η ομάδα του βρίσκεται στην κορυφή. Η συνέχεια του πρωταθλήματος αναμένεται με ενδιαφέρον, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει την πορεία του από την πρώτη θέση.

Με πληροφορίες από: Athletiko