Η Κηφισιά διαμαρτύρεται για πέναλτι στο 97ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό

Δραματικό φινάλε είχε η αναμέτρηση της Κηφισιάς Tutu Deals με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται έντονα για μία φάση στο 97ο λεπτό. Οι παίκτες της Κηφισιάς ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Έσε, ωστόσο ο διαιτητής Τσέτσιλας έκρινε ότι δεν υπήρχε παράβαση και σφύριξε τη λήξη του αγώνα. Η συγκεκριμένη φάση προκάλεσε αντιδράσεις, με τον προπονητή της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο, να την σχολιάζει στη συνέντευξη Τύπου.

Η εξέλιξη του αγώνα και η ανατροπή

Η Κηφισιά Tutu Deals αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό σε μία αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Κηφισιάς «κοίταξε» στα μάτια τον αντίπαλό της και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2. Ωστόσο, οι παίκτες της δεν τα παράτησαν και κατάφεραν να κάνουν μία απίθανη ανατροπή στα τελευταία λεπτά, ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Η προσπάθεια της Κηφισιάς να πάρει κάτι από το παιχνίδι συνεχίστηκε, παρόλο που στο 95ο λεπτό δέχθηκε και τρίτο γκολ, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 3-2 υπέρ του Ολυμπιακού. Η ομάδα συνέχισε να πιέζει, αναζητώντας την ισοφάριση ακόμα και στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.

Η επίμαχη φάση των καθυστερήσεων

Η πιο πολυσυζητημένη στιγμή του αγώνα εκτυλίχθηκε στο 97ο λεπτό, το οποίο ήταν το έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε μία προσπάθεια της Κηφισιάς, η μπάλα βρήκε το χέρι του παίκτη του Ολυμπιακού, Έσε, μέσα στην περιοχή. Συγκεκριμένα, από προσπάθεια του Ζέρσον Σόουζα, η μπάλα κόντραρε και βρήκε το χέρι του Έσε, ενώ σε άλλη περιγραφή αναφέρεται ότι η μπάλα ακούμπησε στο χέρι του Έσε έπειτα από προσπάθεια του Θεοδωρίδη.

Αμέσως μετά το συμβάν, οι παίκτες της Κηφισιάς διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον διαιτητή, ζητώντας την υπόδειξη πέναλτι. Η φάση αυτή ήταν η τελευταία ουσιαστικά του παιχνιδιού, με τις διαμαρτυρίες να είναι έντονες από την πλευρά των γηπεδούχων.

Η απόφαση του διαιτητή και η παρέμβαση του VAR

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, κ. Τσέτσιλας, θεώρησε πως δεν υπήρξε παράβαση στη φάση του 97ου λεπτού. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των παικτών του Σεμπάστιαν Λέτο, ο κ. Τσέτσιλας δεν υπέδειξε την εσχάτη των ποινών και σφύριξε τη λήξη του παιχνιδιού αμέσως μετά.

Στην απόφαση του διαιτητή συμφώνησε και ο VAR, κ. Τσακαλίδης. Ο κ. Τσακαλίδης δεν κάλεσε τον κ. Τσέτσιλα για on-field review, επιβεβαιώνοντας έτσι την αρχική κρίση του διαιτητή ότι δεν υπήρχε λόγος για καταλογισμό πέναλτι. Η εξέλιξη αυτή σήμανε το τέλος της αναμέτρησης με την ήττα της Κηφισιάς με σκορ 3-2.

Οι δηλώσεις του προπονητή Σεμπάστιαν Λέτο

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Κηφισιάς Tutu Deals, Σεμπάστιαν Λέτο, αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου στην επίμαχη φάση των καθυστερήσεων. Ο κ. Λέτο δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω να σπαταλήσω το χρόνο μου για να μιλήσω γι' αυτό. Είναι κάτι που εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να το αναδείξετε, αφού έχετε δει τι φάση. Αν την αναλύσετε πολύ καλά θα έχετε αρκετή δουλειά».

Οι δηλώσεις του προπονητή υπογράμμισαν την άποψη της ομάδας του για τη φάση, αφήνοντας στους δημοσιογράφους το περιθώριο να αναλύσουν περαιτέρω το συμβάν. Η Κηφισιά, παρά την ήττα, έδειξε μαχητικό πνεύμα απέναντι στον Ολυμπιακό, με το δραματικό φινάλε να αφήνει έντονα παράπονα για την τελευταία φάση του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta