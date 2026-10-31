Λέτο: «Περήφανος για τους παίκτες μου, δύσκολο να αποδεχτούμε μια ήττα που δεν αξίζαμε»

Ο προπονητής της Κηφισιάς Tutu Deals, Σεμπάστιαν Λέτο, μίλησε στην κάμερα της Magenta TV μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με τον Ολυμπιακό, η οποία έληξε με ήττα για την Κηφισιά. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, ο Λέτο δήλωσε περήφανος για τους παίκτες του, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική τους παρουσία απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Η Κηφισιά, αν και άστοχη σε κρίσιμες στιγμές, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 στις καθυστερήσεις, ωστόσο δέχτηκε ένα ακόμα γκολ στο 90+4' και ηττήθηκε. Ο Αργεντινός τεχνικός εξέφρασε την άποψη ότι η ομάδα του δεν άξιζε την ήττα, τονίζοντας τη δυσκολία αποδοχής ενός τέτοιου αποτελέσματος.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο μετά την αναμέτρηση

Ο Σεμπάστιαν Λέτο ξεκίνησε τις δηλώσεις του εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή του για την προσπάθεια των παικτών του. «Νομίζω ότι είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και για το πώς έπαιξε η Κηφισιά απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο προπονητής αναφέρθηκε στα λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια του αγώνα, τα οποία οδήγησαν στο 2-0. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι το δεύτερο γκολ προήλθε από δύο διαδοχικά λάθη της δικής του ομάδας, γνωρίζοντας παράλληλα πόσο αποτελεσματικός είναι ο Ολυμπιακός στις στατικές φάσεις. Παρόλα αυτά, επέλεξε να επικεντρωθεί στην αγωνιστική εικόνα της Κηφισιάς, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει τα υπόλοιπα ζητήματα του αγώνα.

Η επιστροφή της Κηφισιάς και η κρίσιμη στιγμή

Παρά το εις βάρος της 2-0, η Κηφισιά Tutu Deals επέδειξε αξιοσημείωτη μαχητικότητα και κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Η ομάδα του Λέτο ισοφάρισε σε 2-2 στις καθυστερήσεις, δείχνοντας χαρακτήρα απέναντι σε έναν αντίπαλο που πρωταγωνιστεί στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ωστόσο, η χαρά της ισοφάρισης δεν κράτησε πολύ, καθώς η Κηφισιά δέχτηκε ένα ακόμα γκολ στο 90+4', με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα. Αυτή η εξέλιξη, όπως δήλωσε ο προπονητής, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη να γίνει αποδεκτή, καθώς θεωρούσε ότι η ομάδα του δεν άξιζε να χάσει.

Ευκαιρίες που χάθηκαν και ο ρόλος των αλλαγών

Ο Σεμπάστιαν Λέτο αναγνώρισε ότι η ομάδα του πλήρωσε τα λάθη που έκανε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα στην ικανότητα της Κηφισιάς να δημιουργεί πολλές φάσεις, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο και πάνω στον οποίο θα συνεχίσουν να δουλεύουν.

Επιπλέον, ο προπονητής εξήρε τη συμβολή των παικτών που μπήκαν από τον πάγκο. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον Μαρτίνς, ο οποίος, όπως είπε, μπήκε στο παιχνίδι και έκανε τη διαφορά, βοηθώντας σημαντικά την ομάδα στην προσπάθειά της. Η πίεση που άσκησε η Κηφισιά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ήταν ένα ακόμα σημείο που τόνισε ο Λέτο, επαναλαμβάνοντας την περηφάνια του για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του.

Η περηφάνια του προπονητή και το βλέμμα στην επόμενη αναμέτρηση

Ο Σεμπάστιαν Λέτο επανέλαβε την περηφάνια του για την ομάδα του, τονίζοντας τη συνεχή πίεση που άσκησαν οι παίκτες του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η συμβολή των παικτών που προήλθαν από τον πάγκο ήταν επίσης καθοριστική, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στην αγωνιστική προσπάθεια.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο προπονητής της Κηφισιάς εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ομάδα δεν άξιζε να χάσει την αναμέτρηση. Παρόλο που η ήττα είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή, ο Λέτο τόνισε την ανάγκη να στραφεί το βλέμμα στο επόμενο παιχνίδι. Η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει τον Βόλο Elabet σε μια δύσκολη έδρα, και η προετοιμασία για αυτή την αναμέτρηση αποτελεί πλέον την προτεραιότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta