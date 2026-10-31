Ο προπονητής του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση των παικτών του και την άνετη επικράτηση επί του Προμηθέα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο κ. Παπαθεοδώρου απένειμε τα εύσημα στην ομάδα και τον κόσμο, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη διαφορά δυναμικότητας που παρατηρήθηκε μεταξύ των δύο αντιπάλων στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τον αγώνα, ο προπονητής αναφέρθηκε στα σημαντικά επιτεύγματα του συλλόγου, τονίζοντας ότι αυτά έχουν επιτευχθεί «μόνοι τους». Η νίκη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ψυχολογία της ομάδας, ειδικά μετά από μια περίοδο με αγωνιστικές προκλήσεις.

Η άνετη επικράτηση επί του Προμηθέα

Το Μαρούσι κατάφερε να επιβληθεί του Προμηθέα με τελικό σκορ 87-76, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου δήλωσε ενθουσιασμένος από την εικόνα των αθλητών του, καθώς η ομάδα παρουσίασε ένα «καταπληκτικό παιχνίδι και στις δύο πλευρές του γηπέδου για 30 λεπτά».

Όπως ανέφερε ο προπονητής, η προσπάθεια που γίνεται στις προπονήσεις όλες αυτές τις μέρες βρήκε την αξία που της αναλογούσε με την εμφάνιση και τη νίκη αυτή. Η ομάδα είχε αποκτήσει μια σημαντική διαφορά από πολύ νωρίς στον αγώνα, γεγονός που, κατά τον ίδιο, καθιστά περιττή οποιαδήποτε κριτική για την απόδοση.

Ευχαριστίες στον κόσμο και αναγνώριση της στήριξης

Ο κ. Παπαθεοδώρου δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους παίκτες του για την προσπάθειά τους, ενώ απηύθυνε ένα «μεγάλο ευχαριστώ» στον κόσμο του Αμαρουσίου. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συμπαράσταση και την υπομονή που επέδειξαν οι φίλαθλοι, ειδικά κατά τη διάρκεια της περσινής περιόδου, η οποία χαρακτηρίστηκε δύσκολη για όλους.

Ανέφερε επίσης ότι η αρχή της φετινής χρονιάς δεν ήταν αυτή που επιθυμούσαν αγωνιστικά, ωστόσο η ομάδα συνεχίζει να νιώθει τη στήριξη και τη συμπαράσταση του κοινού. Ο προπονητής ζήτησε να συνεχίσουν όλοι μαζί ενωμένοι, καθώς, όπως τόνισε, «έχουμε πετύχει πολύ μεγάλα πράγματα ήδη σαν Μαρούσι, μόνοι μας».

Η πορεία του συλλόγου και οι προηγούμενοι αγώνες

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία του συλλόγου, υπογραμμίζοντας ότι η μεγαλύτερη νίκη που μπορεί να πετύχει ένα αθλητικό σωματείο είναι αυτή που έχει συντελεστεί μέχρι τώρα. Εξέφρασε την ελπίδα να συνεχιστεί η αγωνιστική προσπάθεια με τον ίδιο τρόπο, ώστε να υπάρξουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον και η ομάδα να παίζει το μπάσκετ που παρουσίασε στον πρόσφατο αγώνα.

Σχολιάζοντας την καλή εμφάνιση που αποτελεί συνέχεια της εικόνας στον αγώνα με το Περιστέρι εκτός έδρας, ο προπονητής έκανε μια αναδρομή και σε προηγούμενες αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, ανέφερε τον αγώνα με τη Μύκονο, όπου η ομάδα ήταν «πολύ καλή για 26 λεπτά», αλλά στη συνέχεια υπήρξε ένα «σβήσιμο» που οδήγησε στην απώλεια ενός παιχνιδιού που θεωρούσαν δικό τους.

Στον αγώνα με το Περιστέρι, το Μαρούσι κατάφερε να ελέγξει την αναμέτρηση απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, παίζοντας σε υψηλό επίπεδο. Ωστόσο, η νίκη χάθηκε στο τέλος λόγω «δικών μας λαθών που σπάνια συμβαίνουν μαζεμένα τόσα πολλά». Η σημερινή εικόνα, σύμφωνα με τον προπονητή, αποτελεί επένδυση στην προσπάθεια των προηγούμενων αγώνων και των προπονήσεων.

Η σημασία της ομαδικότητας και το ρόστερ

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου τόνισε τη σημασία της ομαδικότητας και της συνεργασίας εντός της ομάδας. «Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλα τα παιδιά είναι ότι έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ», δήλωσε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι όταν οι παίκτες προπονούνται όλοι μαζί και αγωνίζονται ομαδικά, όπως συνέβη στον πρόσφατο αγώνα και στην αναμέτρηση με το Περιστέρι, υπάρχει μεγάλη συνεισφορά από όλους τους αθλητές.

Αυτό το στοιχείο θεωρείται το πιο σημαντικό για την πορεία της ομάδας. Ο προπονητής κάλεσε τους παίκτες να βάλουν αυτό στο μυαλό τους και να αποβάλουν τον «κακό εγωισμό που μπορεί να υπάρχει σε οποιαδήποτε ομάδα με καλούς παίκτες», προκειμένου να συνεχίσουν την επιτυχημένη τους πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta