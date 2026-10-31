Ο Ολυμπιακός διπλασίασε τα τέρματά του στη Λεωφόρο με γκολ του Μάριους

Σημαντικό προβάδισμα απέκτησε ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση που διεξάγεται στη Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά, καθώς κατάφερε να πετύχει και δεύτερο τέρμα. Το γκολ που διαμόρφωσε το 0-2 σημειώθηκε στο 71ο λεπτό του αγώνα, με σκόρερ τον Μάριους. Η εξέλιξη αυτή ήρθε σε μια φάση του παιχνιδιού όπου οι «ερυθρόλευκοι» εδραίωσαν την υπεροχή τους στο σκορ.

Το δεύτερο τέρμα του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο

Ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο να διπλασιάσει τα τέρματά του στην αναμέτρηση που διεξάγεται στο γήπεδο της Λεωφόρου, απέναντι στην ομάδα της Κηφισιάς. Το δεύτερο αυτό γκολ, το οποίο έδωσε σαφές προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, σημειώθηκε στο 71ο λεπτό του αγώνα. Ο παίκτης που κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να διαμορφώσει το 0-2 ήταν ο Μάριους.

Η επίτευξη του δεύτερου τέρματος ήρθε σε ένα κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης, ενισχύοντας τη θέση του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Το γκολ του Μάριους προσέθεσε ένα ακόμα τέρμα στον πίνακα του σκορ, δίνοντας στους «ερυθρόλευκους» ένα σημαντικό αβαντάζ έναντι του αντιπάλου τους. Η στιγμή αυτή στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης ήταν καθοριστική για την πορεία του αγώνα.

Η εξέλιξη της φάσης του 0-2

Η φάση που οδήγησε στο δεύτερο τέρμα του Ολυμπιακού ξεκίνησε από ένα κόρνερ. Την εκτέλεση του κόρνερ ανέλαβε ο Τσικίνιο, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην περιοχή της Κηφισιάς. Εκεί, ο Μάριους βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του δόθηκε.

Ο Μάριους, με μια σκαστή κεφαλιά, έστειλε την μπάλα προς την εστία, αιφνιδιάζοντας την άμυνα και τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς. Η κεφαλιά του κατέληξε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτή η συνδυαστική προσπάθεια, από την εκτέλεση του Τσικίνιο μέχρι την κεφαλιά του Μάριους, οδήγησε στην αύξηση της διαφοράς στο σκορ.

Το αρχικό προβάδισμα και οι χαμένες ευκαιρίες της Κηφισιάς

Πριν από το γκολ του Μάριους, ο Ολυμπιακός είχε ήδη καταφέρει να πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Το πρώτο τέρμα των «ερυθρόλευκων» είχε σημειωθεί από τον Ρόκα, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο για την ομάδα του. Αυτό το αρχικό προβάδισμα έδωσε στον Ολυμπιακό την πρωτοπορία στην αναμέτρηση.

Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός προηγούνταν, η Κηφισιά δεν έμεινε αδρανής. Η γηπεδούχος ομάδα δημιούργησε και έχασε αρκετές μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει το σκορ. Οι ευκαιρίες αυτές παρουσιάστηκαν μετά το προβάδισμα του Ολυμπιακού, δείχνοντας την προσπάθεια της Κηφισιάς να αντιδράσει και να διεκδικήσει κάτι από τον αγώνα. Ωστόσο, οι προσπάθειές της δεν καρποφόρησαν, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να βρει δίχτυα.

Η εδραίωση του αποτελέσματος

Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, που σημειώθηκε από τον Μάριους στο 71ο λεπτό, ήρθε να εδραιώσει το προβάδισμα της ομάδας. Με το σκορ να διαμορφώνεται σε 0-2, ο Ολυμπιακός απέκτησε ένα σημαντικό «μαξιλαράκι» ασφαλείας απέναντι στην Κηφισιά. Η εξέλιξη αυτή έδωσε στους φιλοξενούμενους μια πιο άνετη θέση στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου.

Η στιγμή της επίτευξης του γκολ του Μάριους, μετά από την πάσα του Τσικίνιο και την σκαστή κεφαλιά, ήταν καθοριστική. Ανέτρεψε την πίεση που ενδεχομένως δεχόταν ο Ολυμπιακός από τις χαμένες ευκαιρίες της Κηφισιάς και ουσιαστικά «κλείδωσε» το αποτέλεσμα υπέρ των «ερυθρόλευκων». Η διαφορά των δύο τερμάτων προσέφερε σιγουριά στην ομάδα του Πειραιά για τη συνέχεια της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta