Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει αήττητος στην GBL, κερδίζοντας τον Ηρακλή σε δύσκολη αναμέτρηση

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα της GBL, φτάνοντας τις πέντε νίκες σε πέντε αγώνες, μετά την επικράτηση επί του Ηρακλή. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη σε ατμόσφαιρα που θύμιζε το Ιβανώφειο, ήταν δύσκολη για τον «δικέφαλο», ο οποίος όμως έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Η ομάδα βρίσκεται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας, παρά τις εμφανείς επιθετικές της αδυναμίες.

Η νίκη στο Ιβανώφειο και το ρεκόρ

Η νίκη επί του Ηρακλή διατήρησε τον ΠΑΟΚ στο 5-0 στο πρωτάθλημα, τοποθετώντας τον στην κορυφή της GBL. Το παιχνίδι είχε αρκετές ομοιότητες με αυτό της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στην ΑΕΚ, ενώ η εικόνα του Ηρακλή, με 19/58 σουτ, οδήγησε το επίπεδο της αναμέτρησης ακόμα χαμηλότερα. Ωστόσο, αυτό που μένει στο τέλος είναι η νίκη, καθώς, όπως έχει ειπωθεί, κανείς δεν θα θυμάται το μπάσκετ που παίχτηκε τον Οκτώβριο.

Ο Ιταλός προπονητής, Τρινκιέρι, δήλωσε μετά το παιχνίδι ότι η αναμέτρηση είχε ένα εκατομμύριο επαφές και ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα για να την κερδίσει. Η ατμόσφαιρα στο Ιβανώφειο είναι γνωστό ότι δεν είναι ποτέ εύκολη για τον ΠΑΟΚ, καθιστώντας την επικράτηση ακόμα πιο σημαντική.

Η επιθετική εικόνα του ΠΑΟΚ

Παρά το θετικό αποτέλεσμα, η εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο επιθετικό κομμάτι δημιούργησε πολλά ερωτηματικά. Η ομάδα ζορίστηκε πολύ να δημιουργήσει ανοικτές καταστάσεις στην επίθεσή της. Ο προπονητής Τρινκιέρι είχε λάβει την απόφαση να κόψει δύο ψηλούς, τον Μουρ και τον Μοτιεγιούνας, με ξεκάθαρο στόχο να «ταΐσει» τον Αλεξάντερ.

Ο Αμερικανός σέντερ, ωστόσο, είχε 0/5 δίποντα κάτω από το καλάθι πριν από ένα κάρφωμα στο τέλος του αγώνα. Παρόλα αυτά, συνέβαλε σημαντικά στο παιχνίδι με 11 ριμπάουντ και συμμετείχε ενεργά στο «ανελέητο ξύλο» που έπεφτε σε όλο το παιχνίδι, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Όσμαν δεν είχε μεγάλη επιρροή, ενώ ο Καλάθης είναι φανερό πως δεν έχει βρει ακόμα τον ρυθμό του. Αντίθετα, ο Φόστερ έχει ανέβει σε ένα σημαντικό σημείο και «κουβαλάει» την ομάδα, ενώ ο Χάτζινς, που επιλέχθηκε να αγωνιστεί κανονικά, ίσως να «ξεκλείδωσε» την ομάδα σε ένα κρίσιμο σημείο κατά την τρίτη περίοδο.

Η αμυντική μεταμόρφωση

Στον αντίποδα των επιθετικών δυσκολιών, ο ΠΑΟΚ έχει επιδείξει σημαντική πρόοδο στην αμυντική του λειτουργία. Μετά την ήττα στο Πανεβέζις από τη Λιετκάμπελις, όπου δέχτηκε 95 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά, η ομάδα του Τρινκιέρι έχει αλλάξει τακτική και κρατάει χαμηλά κάθε αντίπαλό της.

Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους αριθμούς των πόντων που δέχτηκε σε πρόσφατες αναμετρήσεις: 84 από τον Κολοσσό, 78 από την Ουλμ, 62 από την ΑΕΚ, 84 από τη Μπαχτσεσεχίρ και μόλις 53 σήμερα από τον Ηρακλή. Η ενέργεια και η ένταση που βγάζει η ομάδα στην άμυνα είναι εμφανής και αποτελεί μια σαφή πρόοδο που δεν έχει έρθει τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα της αλλαγής τακτικής μετά το παιχνίδι στη Λιθουανία.

Οι δηλώσεις του Τρινκιέρι και το μέλλον του Χάτζινς

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Τρινκιέρι, χρησιμοποίησε τη γνωστή φράση «When life gives you lemons, make lemonade» για να περιγράψει την κατάσταση που αντιμετωπίζει η ομάδα, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες και την ανάγκη να τις αντιπαρέλθουν. Η «λεμονάδα» που φτιάχνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι κάπως «ξινή», αλλά τον έχει φέρει στο 5-0 στο πρωτάθλημα και στην κορυφή της GBL.

Τέλος, από τα λεγόμενα του Τρινκιέρι, προέκυψε ένα ερώτημα σχετικά με το μέλλον του Χάτζινς στην ομάδα. Η εμφάνισή του στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή, και ειδικά η συμβολή του στην τρίτη περίοδο, άφησε να εννοηθεί ότι ίσως κέρδισε την παραμονή του στον «δικέφαλο».

Με πληροφορίες από: Gazzetta