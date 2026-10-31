Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Κηφισιάς με τα γκολ των Ρόκα και Μάριους

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει της Κηφισιάς με σκορ 2-0, σε μια αναμέτρηση όπου τα τέρματα σημειώθηκαν εξ ολοκλήρου στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ρόκα άνοιξε το σκορ μόλις 21 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα της επανάληψης, δίνοντας το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους». Τη νίκη «κλείδωσε» ο Μάριους Μουαντιλμαντζί, ο οποίος διπλασίασε το προβάδισμα στο 71ο λεπτό, οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα.

Η εξέλιξη του αγώνα και το πρώτο τέρμα

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης δεν ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό για τον Ολυμπιακό, καθώς χαρακτηρίστηκε ως «κακό» από πλευράς απόδοσης, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια χωρίς να έχει σημειωθεί κάποιο γκολ. Ωστόσο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε άμεσα με την έναρξη του δεύτερου μέρους, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυναμικά.

Μόλις 21 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα της επανάληψης, ο Ρόκα κατάφερε να βρει δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 1-0. Το γκολ αυτό, που ήρθε κυριολεκτικά «από τα αποδυτήρια», έδωσε ώθηση στην ομάδα του Πειραιά, θέτοντας τις βάσεις για την επικράτηση.

Η καθοριστική είσοδος του Μάριους

Στη συνέχεια του αγώνα, και συγκεκριμένα στο 71ο λεπτό, ο Ολυμπιακός κατάφερε να διπλασιάσει το προβάδισμά του, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2. Πρωταγωνιστής σε αυτή τη φάση ήταν ο Μάριους Μουαντιλμαντζί, ο οποίος είχε εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο μόλις οκτώ λεπτά νωρίτερα, παίρνοντας τη θέση του συμπαίκτη του, Γιάρεμτσουκ.

Η φάση του δεύτερου τέρματος ξεκίνησε από μία εκτέλεση κόρνερ, την οποία ανέλαβε ο Τσικίνιο. Ο επιθετικός από το Τσάντ, Μάριους, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Κηφισιάς, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη για την ομάδα του.

Η απόδοση των «ερυθρόλευκων» και ο ρόλος του Ορτέγκα

Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα και τελικά τη νίκη, η συνολική του απόδοση στην αναμέτρηση δεν ενθουσίασε τους φιλάθλους. Η ομάδα έδειξε σημάδια αστάθειας και δεν κατάφερε να επιβάλει πλήρως τον ρυθμό της καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, χρειάστηκαν οι καθοριστικές και σωτήριες επεμβάσεις του τερματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα, ο οποίος με τις αποκρούσεις του διατήρησε το μηδέν στην εστία του Ολυμπιακού και συνέβαλε σημαντικά στο να μη δεχθεί η ομάδα κάποιο γκολ από την Κηφισιά.

Το εντυπωσιακό σερί του Μάριους

Το γκολ που σημείωσε ο Μάριους Μουαντιλμαντζί απέναντι στην Κηφισιά δεν ήταν τυχαίο, καθώς αποτελεί το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο οποίο ο επιθετικός βρίσκει δίχτυα. Η φόρμα του δείχνει να είναι σε ανοδική πορεία, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού.

Πριν από την αναμέτρηση με την Κηφισιά, ο Μάριους είχε σκοράρει και στον αγώνα με την Καλαμάτα. Εκείνη η αναμέτρηση είχε διεξαχθεί στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου ο επιθετικός είχε επίσης καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Με πληροφορίες από: Athletiko