Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη του νίκη στη Novibet Volley League

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει της Κηφισιάς με σκορ 3-1 σετ, σε μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Novibet Volley League. Η επιτυχία αυτή σηματοδότησε την πρώτη νίκη για τον «δικέφαλο του βορρά» στη φετινή διοργάνωση, προσθέτοντας τους πρώτους τρεις βαθμούς στο ενεργητικό του και δίνοντας ώθηση στην πορεία του.

Σημαντικό ρόλο στην επικράτηση του ΠΑΟΚ διαδραμάτισε ο Σέρβος διαγώνιος Ντούσαν Πέτκοβτις, ο οποίος αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της αναμέτρησης για την εξαιρετική του εμφάνιση. Η νίκη αυτή ήταν επίσης η πρώτη που σημείωσε ο ΠΑΟΚ εντός της έδρας του για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, κάτι που της προσδίδει επιπλέον αξία.

Η πρώτη νίκη και οι πρώτοι βαθμοί

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη Novibet Volley League, επικρατώντας της Κηφισιάς με 3-1 σετ. Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, προσφέροντας στον σύλλογο τους πρώτους τρεις βαθμούς στη Λίγκα, ένα σημαντικό ξεκίνημα για τη συνέχεια των υποχρεώσεών του.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ έδειξε αποφασιστικότητα και κατάφερε να επιβληθεί των αντιπάλων της, εξασφαλίζοντας ένα θετικό ξεκίνημα μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής περιόδου. Αυτή η επικράτηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ήταν η πρώτη για τον ΠΑΟΚ τόσο στο πρωτάθλημα της Novibet Volley League όσο και στο πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι για τη φετινή σεζόν, δίνοντας χαρά στους φιλάθλους του.

Ο Ντούσαν Πέτκοβτις αναδείχθηκε MVP

Στην κορυφή των διακριθέντων της αναμέτρησης βρέθηκε ο Σέρβος διαγώνιος Ντούσαν Πέτκοβτις. Η εξαιρετική του απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα αναγνωρίστηκε από τους διοργανωτές, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της αναμέτρησης, μια διάκριση που επισφραγίζει την αξία του.

Ο Πέτκοβτις, με την δυναμική του παρουσία στο γήπεδο και τις καθοριστικές του ενέργειες, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη της νίκης για τον ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο του στην ομάδα. Η συμβολή του ήταν αναμφίβολα καθοριστική για την επικράτηση του ΠΑΟΚ επί της Κηφισιάς με 3-1 σετ, προσφέροντας θέαμα στους παρευρισκόμενους.

Οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για τον ΠΑΟΚ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς η ομάδα καλείται να διαχειριστεί ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Η επόμενη αναμέτρηση για τον «δικέφαλο του βορρά» είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 04/11, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό σε μία κρίσιμη αναμέτρηση.

Ο συγκεκριμένος αγώνας αποτελεί προημιτελικό για το League Cup «Νίκος Σαμαράς», με τον ΠΑΟΚ να διεκδικεί την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, στοχεύοντας στην κατάκτηση του τροπαίου. Ακολούθως, για την 3η αγωνιστική της Novibet Volley League, ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει εκτός έδρας για να αναμετρηθεί με την Καλαμάτα 80. Αυτός ο αγώνας έχει οριστεί για τη Δευτέρα 09/11, συνεχίζοντας την πορεία του στο εγχώριο πρωτάθλημα με στόχο μια νέα νίκη.

Το πρόγραμμα της Κηφισιάς μετά την ήττα

Από την πλευρά της, η Κηφισιά έχει επίσης μπροστά της σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις, καθώς καλείται να ανασυνταχθεί μετά την ήττα. Την Τετάρτη 04/11, η ομάδα της Κηφισιάς θα υποδεχθεί τον Μίλωνα στο Ζηρίνειο, σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια της πορείας της.

Ο αγώνας αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο του League Cup «Νίκος Σαμαράς» και αφορά μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου η Κηφισιά θα επιδιώξει την πρόκριση. Για το εγχώριο πρωτάθλημα της Novibet Volley League, η Κηφισιά θα αγωνιστεί εντός έδρας την Κυριακή 08/11. Αντίπαλος της θα είναι ο Φοίνικας Σύρου, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να είναι κρίσιμη για την πορεία των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα και την συγκομιδή βαθμών.

Με πληροφορίες από: Athletiko