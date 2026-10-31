Πριν την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Προμηθέα, στο πλαίσιο της Stoiximan GBL, οι φίλαθλοι της ομάδας των βορείων προαστίων προχώρησαν σε ενέργειες που τράβηξαν την προσοχή. Ανάρτησαν πανό στις κερκίδες και πέταξαν ψεύτικες δεσμίδες των πεντακοσίων ευρώ στον αγωνιστικό χώρο. Σκοπός τους ήταν να υπενθυμίσουν τα πρόσφατα γεγονότα που έχουν απασχολήσει το ελληνικό μπάσκετ.

Η υποδοχή των φιλάθλων του Αμαρουσίου

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα για την Stoiximan GBL, οι φίλοι του Αμαρουσίου θέλησαν να επαναφέρουν στη μνήμη όλων όσα έχουν συμβεί στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ημέρες. Η ενέργειά τους εκδηλώθηκε με συγκεκριμένο τρόπο στις κερκίδες του γηπέδου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Οι φίλαθλοι της ομάδας από τα βόρεια προάστια επέλεξαν να στείλουν ένα μήνυμα, λίγο πριν οι δύο ομάδες ξεκινήσουν την αναμέτρησή τους. Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στις κερκίδες ήταν φορτισμένη από τις αναφορές στα πρόσφατα γεγονότα που έχουν ταράξει τον χώρο του αθλήματος.

Τα πανό και οι αναφορές

Στις κερκίδες του γηπέδου αναρτήθηκαν πανό, τα οποία είχαν συγκεκριμένο περιεχόμενο. Οι αναφορές που περιελάμβαναν τα πανό στόχευαν σε δύο συγκεκριμένα πρόσωπα και φορείς που έχουν συνδεθεί με τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Πιο συγκεκριμένα, τα πανό έκαναν αναφορά στον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Παράλληλα, υπήρχαν αναφορές και στον σύλλογο από την Πάτρα, τον Προμηθέα, ο οποίος ήταν και ο αντίπαλος του Αμαρουσίου στην εν λόγω αναμέτρηση.

Το περιεχόμενο των πανό ήταν άμεσα συνδεδεμένο με το σκάνδαλο που ξέσπασε τις προηγούμενες ημέρες στο ελληνικό μπάσκετ, όπως αναφέρεται στις σχετικές πληροφορίες. Οι φίλαθλοι του Αμαρουσίου θέλησαν να τονίσουν τη σημασία των γεγονότων αυτών, χρησιμοποιώντας τις κερκίδες ως βήμα έκφρασης.

Οι ψεύτικες δεσμίδες των 500 ευρώ

Πέρα από την ανάρτηση των πανό, οι φίλαθλοι του Αμαρουσίου προχώρησαν και σε μια άλλη συμβολική κίνηση στον αγωνιστικό χώρο. Πέταξαν δεσμίδες των πεντακοσίων ευρώ, οι οποίες ωστόσο ήταν ψεύτικες.

Αυτή η ενέργεια συμπλήρωσε την εικόνα της διαμαρτυρίας και της υπενθύμισης των πρόσφατων γεγονότων που έχουν απασχολήσει το ελληνικό μπάσκετ. Οι πεταμένες δεσμίδες, αν και μη πραγματικές, είχαν ως στόχο να ενισχύσουν το μήνυμα που ήθελαν να περάσουν οι φίλοι της ομάδας των βορείων προαστίων, προσδίδοντας έναν επιπλέον συμβολισμό στην υποδοχή.

Το πλαίσιο των γεγονότων στο ελληνικό μπάσκετ

Οι ενέργειες των φιλάθλων του Αμαρουσίου έλαβαν χώρα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Το σκάνδαλο που ξέσπασε τις προηγούμενες ημέρες στο ελληνικό μπάσκετ αποτέλεσε το έναυσμα για την εκδήλωση αυτών των αντιδράσεων, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Οι φίλαθλοι θέλησαν να επαναφέρουν στις μνήμες όλων τα συμβάντα που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη και τον αθλητικό κόσμο. Η αναμέτρηση Μαρούσι-Προμηθέας αποτέλεσε την αφορμή για να εκφραστούν αυτές οι τοποθετήσεις με έναν δημόσιο και εμφανή τρόπο.

Η αναφορά στον Βαγγέλη Λιόλιο και στον σύλλογο της Πάτρας, σε συνδυασμό με τις ψεύτικες δεσμίδες των πεντακοσίων ευρώ, συνέθεσαν μια εικόνα διαμαρτυρίας και προβληματισμού για την κατάσταση στο άθλημα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά τα πρόσφατα γεγονότα.

Με πληροφορίες από: Athletiko