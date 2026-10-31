Ο Ντράγκαν Σάκοτα για την ήττα της ΑΕΚ: «Χάσαμε δίκαια, ο Βίκος εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματά μας»

Με αισθήματα απογοήτευσης υποδέχθηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα την ήττα της ΑΕΚ από τον Βίκο Ιωαννίνων, καθώς και την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στον αγώνα. Ο προπονητής της Ένωσης παραδέχθηκε πως η ομάδα των Ιωαννίνων επικράτησε δίκαια, εκμεταλλευόμενη κάθε πρόβλημα που αντιμετώπιζε η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η ήττα της ΑΕΚ στα Ιωάννινα

Ο Βίκος Ιωαννίνων κατάφερε να πετύχει την πρώτη του νίκη στη GBL, επικρατώντας της ΑΕΚ με τελικό σκορ 95-84. Η αναμέτρηση διεξήχθη στα Ιωάννινα, όπου η ΑΕΚ παρουσίασε μια κάκιστη εικόνα, προσθέτοντας ακόμη ένα παιχνίδι με προβληματική απόδοση.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στην κάμερα του ΣΠΟΡ ΦΜ ΤV, όπου παραδέχθηκε ανοιχτά τη δίκαιη νίκη της ομάδας από τα Γιάννενα. Ο προπονητής της ΑΕΚ τόνισε πως ο Βίκος έπαιξε καλό μπάσκετ και αξιοποίησε τα προβλήματα της δικής του ομάδας.

Η κάκιστη εικόνα της Ένωσης

Η ΑΕΚ εμφανίστηκε με πολλές απουσίες στον αγώνα, κάτι που φάνηκε να επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή της. Η εικόνα της «Βασίλισσας» ήταν ιδιαίτερα αρνητική, με την ομάδα να αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Αυτή η κατάσταση υποδηλώνει την άμεση ανάγκη για αλλαγές, προκειμένου να βελτιωθεί η πορεία της ομάδας.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εικόνα της ΑΕΚ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αυτή η εικόνα δεν μας αντιπροσωπεύει». Η ομάδα φάνηκε να υστερεί σε ενέργεια, ειδικά όσο περνούσε ο χρόνος και οι παίκτες που αγωνίζονταν περισσότερο έδειχναν σημάδια κόπωσης.

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Ντράγκαν Σάκοτα επανέλαβε την αρχική του δήλωση, τονίζοντας: «Τι πρέπει να αλλάξει; Αυτό δεν είναι της παρούσης. Χάσαμε δίκαια. Η ομάδα του Βίκου έπαιξε καλό μπάσκετ και εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματά μας. Συγχαρητήρια, δεν έχω τίποτε άλλο να πω».

Ο προπονητής της ΑΕΚ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την ήττα ως «ήττα ντροπή για το σωματείο μας». Θύμισε πως πέρυσι η ομάδα κέρδιζε τα περισσότερα παιχνίδια και πάντα πάλευε, χωρίς να αφήνει τίποτα. Αυτή η σύγκριση υπογράμμισε το χάσμα μεταξύ της περσινής και της τωρινής εικόνας της ομάδας.

Τα εσωτερικά προβλήματα και η ανάγκη για λύσεις

Ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε επίσης στα εσωτερικά ζητήματα που απασχολούν την ομάδα, δηλώνοντας: «Έχουμε κάποια δικά μας θέματα, τα οποία πρέπει να τα λύσουμε όσο πιο γρήγορα». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την ύπαρξη προβλημάτων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, προκειμένου η ΑΕΚ να μπορέσει να επανέλθει σε ένα επιθυμητό επίπεδο απόδοσης.

Η πτώση της ενέργειας των παικτών, ειδικά εκείνων που έχουν μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, αποτελεί ένα από τα θέματα που χρήζουν προσοχής. Η ομάδα καλείται να βρει λύσεις στα ζητήματα αυτά, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επόμενων αγώνων και να ανακτήσει την περυσινή της δυναμική.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta