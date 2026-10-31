Ο Βίκος Ιωαννίνων πέτυχε μια ιστορική νίκη, επικρατώντας της ΑΕΚ με σκορ 95-84, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην έδρα των Ιωαννίνων. Αυτή η επικράτηση σηματοδοτεί την πρώτη νίκη των «Φalcons» στην GBL, την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Η ΑΕΚ από την πλευρά της συνέχισε τις απογοητευτικές της εμφανίσεις στη φετινή σεζόν.

Ιστορική επικράτηση για τον Βίκο Ιωαννίνων

Μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες στο ξεκίνημα της σεζόν στην GBL, ο Βίκος Ιωαννίνων κατάφερε να κάνει «σεφτέ» στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η ομάδα των Ιωαννίνων, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Θανάση Γιαπλέ, εκμεταλλεύτηκε την κακή κατάσταση της ΑΕΚ και με μια εξαιρετική εμφάνιση έφτασε σε μια άνετη επικράτηση στο φινάλε της αναμέτρησης.

Οι «Φalcons» ανέβηκαν έτσι στο 1-4 στον πίνακα της βαθμολογίας μετά το πέρας πέντε αγωνιστικών, γράφοντας ιστορία με την πρώτη τους νίκη στην κατηγορία. Η νίκη αυτή ήρθε απέναντι σε έναν ιστορικό αντίπαλο, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη αξία στην προσπάθεια των Γιαννιωτών.

Η εικόνα της ΑΕΚ και οι απουσίες

Η ΑΕΚ γνώρισε την τρίτη της ήττα σε πέντε αγώνες στη φετινή GBL, υποχωρώντας στο 2-3. Η Ένωση παρέμεινε για μία ακόμη φορά μακριά από τον καλό της εαυτό, παρουσιάζοντας προβληματική εικόνα, ειδικά στην άμυνα. Ο προπονητής της ομάδας, Ντράγκαν Σάκοτα, συνεχίζει να αναζητά λύσεις για να αλλάξει την απογοητευτική πορεία της ομάδας του μέχρι στιγμής στη σεζόν.

Στον συγκεκριμένο αγώνα, η Ένωση αγωνίστηκε με σημαντικές απουσίες. Ο Γουίλιαμς δεν έπαιξε λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, ενώ οι Νόλεϊ, Ερτέλ και Φίζελ έμειναν εκτός αποστολής. Οι δύο τελευταίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς. Ο Μπάρτλεϊ, αν και γύρισε τον αστράγαλό του πέντε λεπτά πριν το τέλος του ματς και αποχώρησε αρχικά στον πάγκο, επέστρεψε προς το τέλος της αναμέτρησης.

Πρωταγωνιστές και στατιστικά

Για τους νικητές, κορυφαίος αναδείχθηκε ο Αλέρικ Φρίμαν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 20 πόντους, έχοντας 5/6 τρίποντα και συνολικά 6/8 σουτ. Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν ο Γιάννης Καρακώστας με 17 πόντους και 4 ασίστ, καθώς και ο Γιάννης Αγραβάνης που μέτρησε 15 πόντους με 6/8 σουτ.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ανδρέα Πατρίκη, ο οποίος πρόσθεσε 7 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, αλλά με 8/18 σουτ. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ σημείωσε 18 πόντους με 7/17 σουτ.

Από τον Βίκο, οι ΜακΝάιρ και Άλμορο ξεκίνησαν δυναμικά, ενώ οι Φλόιντ, Σμιθ, Τζάστις και Γόντικας συνέβαλαν στο σκοράρισμα και την εξέλιξη του αγώνα. Για την ΑΕΚ, εκτός των Λαρεντζάκη και Μπάρτλεϊ, προσπάθησαν οι Μπράουν, Σκορδίλης, Κατσίβελης και Τζόζεφ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά, με τους ΜακΝάιρ και Άλμορο να παίρνουν τα ηνία και να διαμορφώνουν το 9-7 στο 4ο λεπτό. Ο Λαρεντζάκης ανέλαβε δράση για την ΑΕΚ, πετυχαίνοντας διαδοχικά τρίποντα που έδωσαν στην Ένωση προβάδισμα 11-15 στο 5ο λεπτό. Ο Βίκος ισορρόπησε την κατάσταση, χάρη στην αποτελεσματική του άμυνα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα στο 16-16 στο 8ο λεπτό. Στη συνέχεια, οι Αγραβάνης και Καρακώστας ανέτρεψαν την κατάσταση, οδηγώντας τον Βίκο στο 20-16. Ο Φλόιντ βρήκε τρόπους να πληγώσει την άμυνα της Ένωσης, ενώ ένα φοβερό κάρφωμα του Καρακώστα συνέβαλε στο σκορ των γηπεδούχων.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ΑΕΚ είχε σαφώς καλύτερη εικόνα και με τους Μπράουν και Κατσίβελη έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 22-22 στο 12ο λεπτό. Ο Βίκος έμεινε στο πλάνο του και ο Καρακώστας έβαλε την ομάδα του ξανά μπροστά στο 27-24 στο 13ο λεπτό. Ο Πατρίκης ανέβασε τη διαφορά για τον Βίκο στο 32-26 στο 14ο λεπτό, ενώ με τρίποντο από τη γωνία έγραψε το 36-30 στο 17ο λεπτό. Το τρίποντο του Κατσίβελη διαμόρφωσε το 40-35 δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Φρίμαν με 8 σερί πόντους έκανε το 45-40, με τον Μπάρτλεϊ να μειώνει σε 45-43, ενώ συνέχισε να σκοράρει, διατηρώντας τη διαφορά στο σουτ για το 46-43 του πρώτου μέρους.

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Τζόζεφ να γίνεται βασικός εκφραστής των προσπαθειών της και να την περνάει μπροστά στο 49-51 στο 23ο λεπτό. Οι Λαρεντζάκης και Μπράουν κράτησαν την Ένωση μπροστά στο σκορ στο 53-56 στο 24ο λεπτό. Οι Αγραβάνης και Γόντικας ανέλαβαν δράση, με τον Βίκο να περνάει μπροστά στο 59-57 στο 26ο λεπτό. Ο Σμιθ σκόραρε για το 63-57 του Βίκου στο 28ο λεπτό, αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Καρακώστας έγραψε το 69-57, με την ΑΕΚ να κάνει τη μία κακή επιλογή μετά την άλλη, και ο Αγραβάνης διαμόρφωσε το 71-60 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ο Λαρεντζάκης μείωσε σε 71-66, ενώ η ΑΕΚ μπήκε με ένα γρήγορο 4-0 χάρη σε Σκορδίλη και Λαρεντζάκη. Ο Τζάστις έκανε το 81-68 στο 36ο λεπτό, με τους γηπεδούχους να κρατούν το προβάδισμα μέχρι το τέλος και να φτάνουν σε μια ιστορική νίκη. Ο Βίκος δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ, ενώ η Ένωση σούταρε με 31-71 εντός παιδιάς και ήταν κάκιστη και στις συνεργασίες της στην επίθεση, στοιχεία που συνέβαλαν στην επικράτηση των γηπεδούχων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Athletiko