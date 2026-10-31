Η Γλυφάδα επικράτησε του ΠΕΚΕΒ και πήρε βαθμολογική ανάσα στην Water Polo League Γυναικών

Η ομάδα της Γλυφάδας πέτυχε μια σημαντική νίκη απέναντι στον ΠΕΚΕΒ με τελικό σκορ 11-8, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο της Water Polo League Γυναικών. Αυτή η επικράτηση προσφέρει μια μεγάλη βαθμολογική ανάσα στη Γλυφάδα, ενισχύοντας τη θέση της στο πρωτάθλημα. Αντίθετα, ο ΠΕΚΕΒ βρίσκεται πλέον σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση, έχοντας συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό.

Η δυναμική έναρξη της αναμέτρησης

Ο αγώνας ξεκίνησε με έντονο ρυθμό και από τις δύο ομάδες, οι οποίες έδειξαν από την αρχή την πρόθεσή τους να επιβληθούν. Η ενέργεια των παικτριών ήταν εμφανής, με αποτέλεσμα το πρώτο οκτάλεπτο να εξελιχθεί σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Οι δύο αντίπαλοι αντάλλαξαν γκολ, διατηρώντας το σκορ σε απόλυτη ισορροπία, με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται στο 3-3.

Αυτή η αρχική ισοπαλία έδειχνε πως η αναμέτρηση θα ήταν αμφίρροπη, ωστόσο η συνέχεια του αγώνα επρόκειτο να φέρει αλλαγές στο σκηνικό.

Η κυριαρχία της Γλυφάδας στο δεύτερο οκτάλεπτο

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Γλυφάδα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, επιδεικνύοντας την ανωτερότητά της μέσα στο νερό. Οι παίκτριες της Γλυφάδας κυριάρχησαν πλήρως, εκμεταλλευόμενες τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν και δημιουργώντας ένα σημαντικό προβάδισμα. Η ομάδα κατάφερε να χτίσει μια διαφορά τριών τερμάτων, κλείνοντας το ημίχρονο με σκορ 7-4.

Αυτό το επιμέρους αποτέλεσμα του δεύτερου οκταλέπτου αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς έθεσε τις βάσεις για την τελική επικράτηση της Γλυφάδας. Το προβάδισμα αυτό έδωσε αυτοπεποίθηση στις παίκτριες και τους επέτρεψε να διαχειριστούν καλύτερα το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Διαχείριση του προβαδίσματος στο δεύτερο μισό

Με την έναρξη του δεύτερου μισού της αναμέτρησης, η Γλυφάδα έδειξε μεγάλη ωριμότητα στον τρόπο που διαχειρίστηκε το αποτέλεσμα που είχε ήδη χτίσει. Αντί να επιτρέψει στον ΠΕΚΕΒ να μειώσει τη διαφορά, η ομάδα διατήρησε τον έλεγχο, παίζοντας έξυπνα και αποτελεσματικά.

Σε αυτό το διάστημα, η Γλυφάδα σημείωσε ένα επιμέρους σκορ 2-2, κρατώντας τον ΠΕΚΕΒ σε απόσταση. Έτσι, μπήκε στο τελευταίο και τέταρτο οκτάλεπτο με ένα ασφαλές προβάδισμα 9-6, δείχνοντας ότι είχε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης και ότι η νίκη ήταν πλέον κοντά.

Η οριστική επικράτηση και η σημασία της νίκης

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, το αποτέλεσμα του αγώνα έμοιαζε να έχει κριθεί οριστικά. Η Γλυφάδα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Αργύρη Θεοδωρόπουλου, χειρίστηκε άψογα το υπέρ της σκορ. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στον ΠΕΚΕΒ να αντιδράσει ή να πλησιάσει έστω και στο ελάχιστο τη διαφορά. Η ομάδα διατήρησε την ψυχραιμία της και ολοκλήρωσε τον αγώνα με το τελικό 11-8.

Αυτή η νίκη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Γλυφάδα, καθώς της προσφέρει μια «μεγάλη ανάσα» στη βαθμολογία της Water Polo League Γυναικών, ενισχύοντας τις προσπάθειές της για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η βαθμολογική εικόνα των ομάδων

Ενώ η Γλυφάδα πανηγυρίζει την πολύτιμη νίκη της, ο ΠΕΚΕΒ βρίσκεται σε μια δύσκολη βαθμολογική θέση. Μετά την ήττα αυτή, η ομάδα έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό στο πρωτάθλημα, γεγονός που την κατατάσσει στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Κάτω από τον ΠΕΚΕΒ, στη βαθμολογία, βρίσκεται μόνο ο ΓΣ Περιστερίου, ο οποίος παραμένει άποντος. Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη του ΠΕΚΕΒ να ανακάμψει στους επόμενους αγώνες για να βελτιώσει τη θέση του στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta