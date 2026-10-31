Άρης: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του εντός έδρας αγώνα του με τον Παναθηναϊκό, μια αναμέτρηση για την οποία έχει ήδη ανακοινωθεί sold out. Το παιχνίδι, που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την 1η Νοεμβρίου, στις 17:00, στο Nick Galis Hall. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί το πρώτο ισχυρό «crash test» της χρονιάς για τους «κίτρινους» και ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Basket League.

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας και οι σημαντικές απουσίες

Οι «κίτρινοι» του Άρη, που προέρχονται από ένα εντυπωσιακό σερί νικών τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρώπη, ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με συγκεκριμένο πλάνο. Η ομάδα παρακολούθησε βίντεο για την ανάλυση και τη σκιαγράφηση του αντιπάλου, ενώ ακολούθησε εντατική προπόνηση στο Nick Galis Hall, την έδρα της ομάδας.

Στο σημαντικό αυτό παιχνίδι, ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον αντίπαλό του δίχως τρεις βασικούς του παίκτες. Οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Λευτέρης Μποχωρίδης και Γιώργος Τανούλης δεν θα είναι διαθέσιμοι, καθώς συνεχίζουν το πρόγραμμα αποθεραπείας τους, απουσιάζοντας από την κρίσιμη αναμέτρηση.

Οι δηλώσεις του Ηλία Καντζούρη για τον αγώνα

Ο Ηλίας Καντζούρης, άμεσος συνεργάτης του προπονητή Βασίλη Σπανούλη, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ, αναφερόμενος στις προκλήσεις του επερχόμενου αγώνα. Ο κ. Καντζούρης τόνισε ότι «μας περιμένει ένα μεγάλο παιχνίδι αύριο απέναντι σε έναν αντίπαλο που όλοι γνωρίζουμε την αξία του». Επίσης, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός κτίστηκε το καλοκαίρι, με σαφή στόχευση σε όλους τους πιθανούς τίτλους.

Σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του Άρη, ο κ. Καντζούρης ξεκαθάρισε ότι η ομάδα πρέπει να επενδύσει πολλά στο ενεργειακό κομμάτι. Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη να μην αλλάξει το σκεπτικό της ομάδας, διατηρώντας ξεκάθαρες ιδέες τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις του αγώνα.

Ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη εξέφρασε και την προσδοκία για την αμέριστη υποστήριξη των οπαδών του Άρη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, οι φίλαθλοι «μας δίνουν σε κάθε αγώνα έξτρα κίνητρο και ενέργεια», στοιχεία που είναι καθοριστικά ώστε η ομάδα να ανταποκριθεί στις ανάγκες των συνεχών υποχρεώσεών της και να δώσει τον καλύτερό της εαυτό.

Το σημαντικότερο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής

Η αναμέτρηση μεταξύ Άρη και Παναθηναϊκού έχει αναμφίβολα ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Basket League. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που θεωρείται ένα ισχυρό «crash test» για τον Άρη, δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι σε έναν αντίπαλο με υψηλούς στόχους.

Το γεγονός ότι έχει ήδη ανακοινωθεί sold out για τον αγώνα της 1ης Νοεμβρίου, στις 17:00, στο Nick Galis Hall, μαρτυρά το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού. Η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι θερμή, προσφέροντας στους «κίτρινους» την επιπλέον ώθηση που χρειάζονται σε αυτή την απαιτητική αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta