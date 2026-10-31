Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 89-63 στο ντέρμπι της Allwyn WBL 1

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με ευρεία διαφορά, συγκεκριμένα με 89-63, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Allwyn WBL 1. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο κλειστό των «Καμινιών» και σηματοδότησε την επιστροφή των «ερυθρόλευκων» στις νίκες, μετά την ήττα που είχαν γνωρίσει από τον ΠΑΟΚ. Το ντέρμπι είχε έντονο ρυθμό και προσέφερε πλούσιο θέαμα.

Δυναμικό ξεκίνημα και ερυθρόλευκο προβάδισμα

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την αναμέτρηση με μεγαλύτερη συγκέντρωση, κάτι που του επέτρεψε να πάρει ένα αρχικό προβάδισμα. Εκμεταλλευόμενος τα λάθη των αντιπάλων του, οι «ερυθρόλευκες» διαμόρφωσαν το σκορ σε 11-2 μόλις στο τέταρτο λεπτό του αγώνα. Αυτή η αρχική υπεροχή έδειξε τις διαθέσεις των γηπεδούχων από νωρίς.

Παρά τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού να βελτιώσει την άμυνά του και να μειώσει τη διαφορά, ο Ολυμπιακός είχε άμεσες απαντήσεις σε κάθε επιθετική ενέργεια. Έτσι, οι γηπεδούχες κατάφεραν να στείλουν τη διαφορά στους 12 πόντους, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με σκορ 22-11, διατηρώντας τον έλεγχο του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός μειώνει, ο Ολυμπιακός απαντά

Με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός συνέχισε να διατηρεί τον ρυθμό του παιχνιδιού, κρατώντας το διψήφιο προβάδισμα. Το σκορ έφτασε στο 28-18, δείχνοντας ότι οι «ερυθρόλευκες» είχαν τον έλεγχο, παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων να επιστρέψουν στο ματς.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ πραγματοποίησε ένα επιμέρους σερί 8-2, μειώνοντας τη διαφορά στους τέσσερις πόντους, φτάνοντας το σκορ στο 30-26 στο 16ο λεπτό. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα, με την Εβόντο να σκοράρει και να ανεβάζει ξανά την απόσταση στο 37-29 στο 19ο λεπτό. Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μειώσει εκ νέου, στέλνοντας τη διαφορά στους τρεις πόντους, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 38-35.

Ερυθρόλευκη αντεπίθεση μετά την ανάπαυλα

Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, οι «ερυθρόλευκες» βγήκαν στο παρκέ με ανανεωμένο ρυθμό. Μέσω των καλών αμυνών που έβγαζαν, βρήκαν λύσεις και στην επίθεσή τους, αυξάνοντας και πάλι την απόσταση του σκορ. Το 48-37 στο 25ο λεπτό έδειξε την αποφασιστικότητα του Ολυμπιακού να επιβάλει πλήρως τον ρυθμό του.

Στη συνέχεια, κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να επιστρέψει δυναμικά στην αναμέτρηση, η ομάδα του Ενζόγια είχε άμεση απάντηση. Οι γηπεδούχες διατηρούσαν σταθερά το διψήφιο προβάδισμα, μη επιτρέποντας στους «πράσινους» να απειλήσουν. Λίγο αργότερα, η Κολλάτου διαμόρφωσε το σκορ σε 57-42 στο 29ο λεπτό, ενισχύοντας περαιτέρω το προβάδισμα του Ολυμπιακού.

Διαδικαστικού χαρακτήρα φινάλε

Το τελευταίο δεκάλεπτο βρήκε τον Ολυμπιακό να έχει πλήρως το πάνω χέρι στην αναμέτρηση. Οι «ερυθρόλευκες» συνέχισαν να πιέζουν και να αυξάνουν τη διαφορά, φτάνοντας τους 20 πόντους στο 35ο λεπτό, με το σκορ να γίνεται 76-56. Από εκείνο το σημείο και μετά, το φινάλε του αγώνα απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα.

Ο Ολυμπιακός διατήρησε την υπεροχή του μέχρι το τέλος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με μια άνετη νίκη επί του Παναθηναϊκού με τελικό σκορ 89-63. Η επικράτηση αυτή επιβεβαίωσε την ανωτερότητα των «ερυθρόλευκων» στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, καθώς κατάφεραν να διατηρήσουν τις διψήφιες διαφορές και να φτάσουν με σιγουριά στη νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta