Ο Γιώτης Χατζηαλεξίου αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Ο Γιώτης Χατζηαλεξίου ετοιμάζεται να αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αφήνοντας πίσω του τη Νυρεμβέργη. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του 50χρονου παράγοντα στη γενέτειρά του, αναλαμβάνοντας ένα σημαντικό πόστο σε έναν ιστορικό γερμανικό σύλλογο. Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Άιντραχτ αντιμετωπίζει προκλήσεις στην Bundesliga.

Η νέα πρόκληση στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Ο Γιώτης Χατζηαλεξίου αναλαμβάνει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αντικαθιστώντας τον Μάρκους Κρέτσε. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απόρροια της απογοητευτικής πορείας των «Αετών» στην Bundesliga, καθώς η ομάδα βρίσκεται οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η διοίκηση του συλλόγου προσβλέπει στην εμπειρία και τις ικανότητες του Χατζηαλεξίου για την αναστροφή της κατάστασης και την ενίσχυση του αγωνιστικού τμήματος.

Ο 50χρονος παράγοντας έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης έως το 2030. Η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του έχει οριστεί για την 1η Φεβρουαρίου του 2027. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο ο Χατζηαλεξίου να ενταχθεί νωρίτερα στον σύλλογο, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με την τωρινή του ομάδα, τη Νυρεμβέργη, από την οποία αποχωρεί.

Το πλούσιο βιογραφικό και η εμπειρία του

Ο Γιώτης Χατζηαλεξίου διαθέτει ένα ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό στον χώρο του γερμανικού ποδοσφαίρου, έχοντας υπηρετήσει επί δύο δεκαετίες στη γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Η μακρά του θητεία στην ομοσπονδία του προσέδωσε βαθιά γνώση των δομών και των αναγκών του αθλήματος στη Γερμανία, καθιστώντας τον έναν από τους πλέον έμπειρους παράγοντες.

Από το 2018 έως το 2023, ο Χατζηαλεξίου διετέλεσε αθλητικός διευθυντής των εθνικών ομάδων της Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υπήρξε ο «αρχιτέκτονας» του «Project Future», ενός σχεδίου που αποσκοπούσε στον εκσυγχρονισμό των ακαδημιών των Γερμανών και την ανάδειξη νέων ταλέντων για τη «Μανσαφτ». Το έργο του θεωρείται κομβικό για την εξέλιξη του γερμανικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο υποδομών.

Η συμβολή του σε σημαντικά ζητήματα

Πέρα από τον ρόλο του στην ανάπτυξη των ακαδημιών, ο Γιώτης Χατζηαλεξίου είχε ενεργό συμμετοχή σε σημαντικές διαδικασίες που αφορούσαν και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, ήταν εκείνος που διευκόλυνε τις διαδικασίες για τη συμμετοχή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην Εθνική Ελλάδος. Ο 32χρονος γκολκίπερ είχε ξεκινήσει την καριέρα του στη Γερμανία, και η συμβολή του Χατζηαλεξίου ήταν καθοριστική για την ενσωμάτωσή του στην ελληνική ομάδα.

Πριν την ανάληψη των νέων του καθηκόντων στην Άιντραχτ, ο Χατζηαλεξίου είχε μια επιτυχημένη θητεία στη Νυρεμβέργη, ομάδα που αγωνίζεται στη Β' κατηγορία Γερμανίας. Εκεί, έπαιξε μεγάλο ρόλο στις μεταγραφές των ποδοσφαιριστών Τζίμα και Μασούρα, ενισχύοντας σημαντικά το δυναμικό του συλλόγου. Η παρουσία του στη Νυρεμβέργη χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα επιτυχημένη, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στην ομάδα.

Επιστροφή στην πόλη καταγωγής

Η ανάληψη των καθηκόντων του στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης έχει και μια προσωπική διάσταση για τον Γιώτη Χατζηαλεξίου, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή του στη γενέτειρά του. Η Φρανκφούρτη αποτελεί τον τόπο καταγωγής του, γεγονός που προσδίδει έναν επιπλέον συμβολισμό στην επαγγελματική του πορεία. Η επιστροφή αυτή αναμένεται να τονώσει το κίνητρό του για την επιτυχία του συλλόγου, σε ένα περιβάλλον που του είναι οικείο.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ένας σύλλογος με μεγάλη ιστορία και δυναμική στη Γερμανία, υποδέχεται έναν παράγοντα με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση του γερμανικού ποδοσφαίρου. Η επιλογή του Χατζηαλεξίου έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την ομάδα, με την προσδοκία να φέρει νέα πνοή και να συμβάλει στην επίτευξη των αγωνιστικών στόχων του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta