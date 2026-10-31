Παραδόθηκαν σχέδια για τη νέα τούμπα στον αθλητικό σύλλογο ΠΑΟΚ

Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται το ζήτημα της ανέγερσης του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τους αρμόδιους φορείς να επιταχύνουν τις διαδικασίες. Ο Αθλητικός Σύλλογος ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκονται σε στενή και διαρκή συνεργασία εδώ και πολλούς μήνες, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση του μεγάλου ονείρου για το νέο «σπίτι» του Δικεφάλου. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, παραδόθηκαν νέα σχέδια και μελέτες στον ΑΣ ΠΑΟΚ, τα οποία εξελίσσονται συνεχώς και βελτιώνονται.

Στενή συνεργασία για το νέο «σπίτι» του Δικεφάλου

Η στενή επαφή μεταξύ του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ, γνωστού και ως Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιβεβαιώνεται από επίσημη τοποθέτηση του πρώτου. Οι δύο πλευρές διατηρούν αυτή τη διαρκή συνεργασία εδώ και πολλούς μήνες, με αποκλειστικό γνώμονα την υλοποίηση του μεγάλου ονείρου για το νέο γήπεδο του συλλόγου στην Τούμπα. Οι αρμόδιοι φορείς εργάζονται εντατικά για να προωθήσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν την ανέγερση του νέου «σπιτιού» του Δικεφάλου, δείχνοντας την κοινή τους προσήλωση.

Στο πλαίσιο αυτής της στενής συνεργασίας, πραγματοποιούνται συνεχείς συναντήσεις με τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ παράλληλα υπάρχει εντατική ανταλλαγή εγγράφων. Η διαδικασία αυτή αποδεικνύει ότι το πρότζεκτ προχωρά σταθερά και μεθοδικά, με στόχο την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων βημάτων για την έναρξη του έργου της νέας Τούμπας.

Παραλαβή και εξέλιξη σχεδίων και μελετών

Όπως έγινε γνωστό από την πλευρά του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, παραλήφθηκαν νέες μελέτες και σχέδια, τα οποία αποτελούν μέρος της συνεχούς διαδικασίας βελτίωσης και εξέλιξης του συνολικού σχεδιασμού. Αυτά τα έγγραφα είναι ζωτικής σημασίας για την τελική μορφή και λειτουργικότητα του νέου γηπέδου, καθώς ενσωματώνουν τις τελευταίες προδιαγραφές και απαιτήσεις. Η παραλαβή τους σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών εργασιών.

Οι μελέτες και τα σχέδια προχωρούν και εξελίσσονται διαρκώς, κάτι που υπογραμμίζει την προσήλωση των εμπλεκόμενων μερών στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Η διαρκής αυτή εξέλιξη είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση τυχόν προκλήσεων και την ενσωμάτωση σύγχρονων λύσεων στο έργο, διασφαλίζοντας ότι το νέο γήπεδο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συλλόγου και των φιλάθλων.

Το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των εργασιών

Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση που δόθηκε από τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, έχει τεθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα της ανέγερσης. Στόχος είναι στο τέλος του 2026 να κατατεθεί επίσημα η αίτηση για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας. Αυτό το βήμα είναι θεμελιώδες και απαραίτητο για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, καθώς αποτελεί την επίσημη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Με βάση αυτό τον σχεδιασμό και την πρόοδο των διαδικασιών, οι βάσεις τίθενται ώστε το καλοκαίρι του 2027 να πάρουν μπροστά οι μπουλντόζες και να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής της νέας Τούμπας. Η έναρξη των εργασιών θα σηματοδοτήσει την πρακτική υλοποίηση του έργου, φέρνοντας πιο κοντά την ολοκλήρωση του νέου γηπέδου για τον ΠΑΟΚ, ένα έργο που αποτελεί πάγιο αίτημα της φίλαθλης κοινότητας.

Η επίσημη θέση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ

Ο Αθλητικός Σύλλογος ΠΑΟΚ προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το γήπεδο. Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Εδώ και πολλούς μήνες είμαστε σε στενή επαφή με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφορικά με το θέμα της ανέγερσης του νέου γηπέδου μας στην Τούμπα.» Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη διαρκή και αδιάλειπτη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων του συλλόγου.

Επίσης, η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ προσθέτει: «Όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται συναντήσεις με τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και ανταλλαγή εγγράφων. Σ΄ αυτό το πλαίσιο παραλάβαμε και σήμερα, μελέτες και σχέδια, που προχωρούν και εξελίσσονται.» Ο Αθλητικός Σύλλογος επανέλαβε τον στόχο, όπως αυτός έχει ειπωθεί και στην πρόσφατη παρουσίαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας στα τέλη του 2026 και την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του νέου γηπέδου το καλοκαίρι του 2027.

Με πληροφορίες από: Gazzetta