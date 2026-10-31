Ο Άρης ταξιδεύει στη Λιβαδειά με σημαντικές απουσίες και ερωτηματικά στον άξονα

Ο Άρης ταξιδεύει στη Λιβαδειά για την αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, αντιμετωπίζοντας τον Λεβαδειακό στο Δημοτικό Στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης» την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, στις 17:00. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες, καθώς οι Ούρος Ράτσιτς και Μπρούμα βρίσκονται εκτός αποστολής, ενώ η συμμετοχή του Μάρτιν Χόνγκλα στην αρχική ενδεκάδα παραμένει αμφίβολη λόγω ίωσης. Οι αναγκαστικές αλλαγές στον βασικό κορμό δημιουργούν νέα δεδομένα για τον επικείμενο αγώνα.

Σημαντικές απουσίες και ο προβληματισμός του Γρηγορίου

Ο Μιχάλης Γρηγορίου καλείται να διαχειριστεί σημαντικές και βασικές απουσίες ενόψει του αγώνα με τον Λεβαδειακό, γεγονός που τον αναγκάζει σε αρκετές αναγκαστικές αλλαγές στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας. Ο Άρης μεταβαίνει στη Λιβαδειά με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί του στο Πρωτάθλημα, ωστόσο η αποστολή του καθίσταται πιο δύσκολη λόγω των δεδομένων.

Για πρώτη φορά μετά τη διακοπή των αγώνων, ο προπονητής κινδυνεύει να στερηθεί ταυτόχρονα τρία από τα βασικά πρόσωπα που αποτελούν τον κορμό της ομάδας. Αυτός ο κορμός ήταν καθοριστικός για την αγωνιστική βελτίωση του Άρη και την επίτευξη του 3/3 στο Πρωτάθλημα, δημιουργώντας έναν προβληματισμό για τη διατήρηση της αγωνιστικής ισορροπίας.

Το πρόβλημα του Ράτσιτς και η ίωση του Χόνγκλα

Στη δεδομένη απουσία του Μπρούμα, προστέθηκε και αυτή του Ούρος Ράτσιτς. Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και έτσι έμεινε εκτός των επιλογών για την αναμέτρηση της Κυριακής. Ο Ράτσιτς ταλαιπωρείται από ένα χτύπημα στην περιοχή μεταξύ του τετρακέφαλου και του προσαγωγού, το οποίο προέρχεται από το προηγούμενο παιχνίδι Πρωταθλήματος, κόντρα στον Ατρόμητο.

Τα δεδομένα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα σχετικά με την κατάσταση του Μάρτιν Χόνγκλα. Ο Καμερουνέζος μέσος θα βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας, ωστόσο τις τελευταίες δύο ημέρες ταλαιπωρήθηκε από ίωση. Ως εκ τούτου, η ετοιμότητά του για να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα δεν θεωρείται δεδομένη, προσθέτοντας ένα ακόμα ερωτηματικό στον αγωνιστικό σχεδιασμό.

Προκλήσεις στη μεσαία γραμμή και πιθανές λύσεις

Το ζήτημα για τη διαμόρφωση της ενδεκάδας δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην αντικατάσταση του Μπρούμα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Μιχάλη Γρηγορίου αφορά τη μεσαία γραμμή, καθώς ο Ούρος Ράτσιτς είναι οριστικά εκτός αγώνα, ενώ ο Μάρτιν Χόνγκλα δύσκολα θα βρίσκεται στο 100% της αγωνιστικής του κατάστασης, ακόμα κι αν επιλεγεί να αγωνιστεί.

Το πιθανότερο σενάριο για την κάλυψη της θέσης του Ράτσιτς φέρνει τον Φρέντρικ Γένσεν σε ρόλο αντικαταστάτη. Εφόσον ο Χόνγκλα δεν μπορέσει να ξεκινήσει στον αγώνα, ο Τομ Ντέλε-Μπασίρου αποτελεί μία από τις διαθέσιμες επιλογές για τη μεσαία γραμμή. Ωστόσο, η μέχρι τώρα παρουσία του Ντέλε-Μπασίρου δεν έχει προσφέρει στον προπονητή την ίδια ασφάλεια που παρέχει το βασικό δίδυμο των μέσων. Για αυτό τον λόγο, δεν αποκλείεται να εξεταστεί και μία διαφορετική λύση, με τον Κώστα Γαλανόπουλο να βρίσκεται επίσης στην εξίσωση των πιθανών επιλογών.

Άλλες απουσίες και η προετοιμασία της ομάδας

Πέρα από τους Ράτσιτς, Μπρούμα και το ερωτηματικό του Χόνγκλα, εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό βρίσκονται επίσης οι Μάνου Γκαρθία, Ματάρ Τιάμ και Λορέν Μορόν. Η ΠΑΕ Άρης, όπως συνηθίζει, δεν ανακοίνωσε επίσημα την αποστολή της ομάδας για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, στις προπονητικές εγκαταστάσεις του συλλόγου. Στην τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι της Κυριακής, οι ποδοσφαιριστές του Άρη ακολούθησαν ένα πρόγραμμα ενεργοποίησης, το οποίο περιλάμβανε μυϊκή διέγερση. Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης, η αποστολή της ομάδας αναχώρησε για την πρωτεύουσα της Βοιωτίας, τη Λιβαδειά.

Ο στόχος του Άρη στη Λιβαδειά

Το βασικό ζητούμενο για τον Άρη στον επικείμενο αγώνα είναι να καταφέρει να διατηρήσει την ισορροπία και τις λειτουργίες που είχε βρει και εφάρμοσε με επιτυχία στα προηγούμενα παιχνίδια του Πρωταθλήματος. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί παρά το γεγονός ότι αυτή τη φορά ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου είναι υποχρεωμένος να επέμβει σε κομβικές θέσεις της αρχικής ενδεκάδας, λόγω των σημαντικών απουσιών.

Η αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό διεξάγεται στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την 1η Νοεμβρίου, στις 17:00, στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης».

Με πληροφορίες από: Gazzetta