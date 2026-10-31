Η Κηφισιά υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, με τους Πειραιώτες να στοχεύουν στην κορυφή

Η 9η αγωνιστική της Super League ξεκινά από το γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου η Κηφισιά θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες στοχεύουν να διευρύνουν το εντυπωσιακό τους σερί οκτώ συνεχόμενων νικών σε όλες τις διοργανώσεις, με σκοπό να βρεθούν στην κορυφή της βαθμολογίας. Από την πλευρά της, η ομάδα των βορείων προαστίων προέρχεται από σημαντικές εκτός έδρας επιτυχίες τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής

Η δράση για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεκινά από το γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης». Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η Κηφισιά υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε μια αναμέτρηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Το συγκεκριμένο γήπεδο, ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, χρησιμοποιείται από την Κηφισιά για τους εντός έδρας αγώνες της.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 19:00 ώρα Ελλάδας. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης από το Magenta Sport 1 League, όπως αναφέρεται στις σχετικές πληροφορίες.

Το νικηφόρο σερί του Ολυμπιακού και ο στόχος της κορυφής

Ο Ολυμπιακός προσέρχεται στην αναμέτρηση με ένα εξαιρετικά θετικό μομέντουμ, καθώς προέρχεται από οκτώ συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει. Κατά τη διάρκεια αυτού του νικηφόρου σερί, οι Πειραιώτες έχουν επιδείξει και αμυντική σταθερότητα, έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ.

Στόχος της ομάδας είναι η διεύρυνση αυτού του θετικού σερί απέναντι στην Κηφισιά. Μια ενδεχόμενη νίκη θα επιτρέψει στον Ολυμπιακό να πατήσει κορυφή στη βαθμολογία της Super League, αναμένοντας παράλληλα με μεγάλο ενδιαφέρον το αποτέλεσμα του ντέρμπι που θα διεξαχθεί την επόμενη ημέρα, την 1η Νοεμβρίου, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.

Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και τα αγωνιστικά δεδομένα των Πειραιωτών

Παρά την επικείμενη αναμέτρηση πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του και μια σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Η ομάδα του Βάσκου τεχνικού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν στις 4 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Europa League. Ωστόσο, η προσοχή είναι πλήρως στραμμένη στο παιχνίδι με την Κηφισιά, καθώς οι Πειραιώτες θέλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς αυτή την αποστολή πριν στραφούν στην Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά νέα του Ολυμπιακού, ο προπονητής Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν υπολογίζει τον Λορέντσο Σιπιόνι για το συγκεκριμένο ματς, καθώς ο παίκτης έμεινε εκτός των πλάνων του. Η υπόλοιπη ομάδα είναι έτοιμη να δώσει τη μάχη της για τους τρεις βαθμούς.

Η φόρμα της Κηφισιάς και οι επιστροφές/απουσίες

Από την άλλη πλευρά, η Κηφισιά, η ομάδα των βορείων προαστίων, προέρχεται και αυτή από θετικά αποτελέσματα. Έχει σημειώσει δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες, μία απέναντι στον Ηρακλή για το πρωτάθλημα και μία απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης για το Κύπελλο Ελλάδας, γεγονός που της δίνει ώθηση ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης.

Στα ευχάριστα νέα για τον προπονητή της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο, είναι η επιστροφή του Ιωάννη Κούσουλου. Ο παίκτης έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που αντιμετώπιζε και είναι ξανά διαθέσιμος για την ομάδα. Ωστόσο, εκτός παραμένουν οι Ντε Λουίς, Δοϊρανλής και Γιαγκνέ, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν.

Με πληροφορίες από: Enikos