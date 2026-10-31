Προφορική συμφωνία του Κίριλ Ντεσπόντοφ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Βουλγαρικά Μέσα Ενημέρωσης επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επιστροφής του Κίριλ Ντεσπόντοφ στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία, ο 29χρονος εξτρέμ του ΠΑΟΚ φέρεται να έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία με τη διοίκηση του βουλγαρικού συλλόγου. Η είδηση αφορά μια πιθανή συνεργασία που θα τον φέρει ξανά στην πατρίδα του, με το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο να ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.

Το ενδεχόμενο επιστροφής και η συμφωνία

Τα βουλγαρικά ΜΜΕ αναφέρουν εκ νέου την προοπτική της επιστροφής του Κίριλ Ντεσπόντοφ στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια προφορική συμφωνία που έχει επιτευχθεί ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και τη διοίκηση της ομάδας της Βουλγαρίας, σηματοδοτώντας μια ενδεχόμενη μεταγραφική εξέλιξη.

Ο 29χρονος εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, επέστρεψε πρόσφατα στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί. Το δημοσίευμα από τη Βουλγαρία υποστηρίζει ότι ο Ντεσπόντοφ έχει ήδη συμφωνήσει στο οικονομικό σκέλος μιας πιθανής συνεργασίας με τον σύλλογο της πατρίδας του, θέτοντας τις βάσεις για την επανένωσή του με την ΤΣΣΚΑ.

Η λήξη του συμβολαίου και οι προοπτικές

Το τρέχον συμβόλαιο του Κίριλ Ντεσπόντοφ με τον ΠΑΟΚ λήγει το προσεχές καλοκαίρι. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, εκμεταλλευόμενη αυτή την εξέλιξη, επιδιώκει την απόκτησή του ως ελεύθερου ποδοσφαιριστή για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, χωρίς την καταβολή αντιτίμου στον ελληνικό σύλλογο.

Μάλιστα, το βουλγαρικό δημοσίευμα παρουσιάζει ως ένα πιθανό επόμενο βήμα την υπογραφή ενός προσυμφώνου τον Ιανουάριο, το οποίο θα δεσμεύει τον παίκτη με την ΤΣΣΚΑ για τη νέα σεζόν. Αυτό θα του επέτρεπε να ενταχθεί στην ομάδα μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τον Δικέφαλο.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι αποδοχές που προβλέπονται για τον αρχηγό της εθνικής Βουλγαρίας, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η μεταγραφή, θα τον καταστήσουν έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αναδεικνύοντας τη σημασία που του αποδίδει ο βουλγαρικός σύλλογος.

Το σενάριο της χειμερινής μεταγραφής

Πέρα από την προοπτική της μετακίνησης του ποδοσφαιριστή το καλοκαίρι, το δημοσίευμα από τη Βουλγαρία εξετάζει και το ενδεχόμενο η υπόθεση να προχωρήσει μέσα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Αυτό θα σήμαινε την άμεση ένταξη του Ντεσπόντοφ στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, πριν τη λήξη του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ.

Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, θα απαιτηθεί η επίτευξη συμφωνίας με τον ΠΑΟΚ, καθώς ο ελληνικός σύλλογος διατηρεί τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος του τρέχοντος συμβολαίου του. Η ΤΣΣΚΑ θα πρέπει να καταβάλει ένα ποσό για να αποκτήσει τον παίκτη νωρίτερα.

Οι οικονομικές απαιτήσεις των «ασπρόμαυρων» θα αποτελέσουν τον καθοριστικό παράγοντα για το εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα η μεταγραφή. Το βουλγαρικό μέσο επισημαίνει ότι ένα υψηλό τίμημα από την πλευρά του ΠΑΟΚ θα αποτελούσε εμπόδιο στην άμεση ολοκλήρωση της μετακίνησης του Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Προηγούμενη προσπάθεια και η τρέχουσα κατάσταση

Αξίζει να υπενθυμιστεί, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ότι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είχε επιχειρήσει να επαναφέρει τον Ντεσπόντοφ στην αρχή της φετινής σεζόν. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο δεν είχε προκύψει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, κυρίως λόγω της στάσης που είχε τηρήσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν επιθυμούσε την αποχώρηση του παίκτη.

Προς το παρόν, η όλη υπόθεση παραμένει στο επίπεδο των πληροφοριών και των δημοσιευμάτων που μεταδίδονται από τη Βουλγαρία. Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση από τους εμπλεκόμενους συλλόγους ή τον ποδοσφαιριστή, με την κατάσταση να βρίσκεται σε αναμονή περαιτέρω εξελίξεων.

Με πληροφορίες από: Athletiko