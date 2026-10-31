Η ΑΕΚ με τέσσερις ξένους κόντρα στον Βίκο, εκτός αποστολής ο Γουίλιαμς

Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί τελικά με τέσσερις ξένους στην επικείμενη αναμέτρηση απέναντι στον Βίκο, καθώς ο Ντέρικ Γουίλιαμς αποκλείστηκε από την αποστολή της ομάδας. Ο παίκτης έμεινε εκτός λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, δημιουργώντας ένα ακόμα απρόοπτο για την «Ένωση» πριν από τον αγώνα. Η ομάδα του Σάκοτα καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες της ενόψει της αναμέτρησης.

Το πειθαρχικό παράπτωμα του Γουίλιαμς

Ο Ντέρικ Γουίλιαμς δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της ΑΕΚ για τον αγώνα κόντρα στους Βίκος Falcons, καθώς η απουσία του οφείλεται σε πειθαρχικό παράπτωμα. Αυτή η εξέλιξη προσθέτει ένα σημαντικό πρόβλημα στην προετοιμασία της ομάδας, καθώς ο Γουίλιαμς αποτελεί ένα από τα μέλη της εξάδας των ξένων παικτών. Η απόφαση να μείνει εκτός αποστολής ελήφθη ενόψει της αναμέτρησης που είναι προγραμματισμένη για τις 15:00.

Το πειθαρχικό ζήτημα που προέκυψε οδήγησε στην οριστική απουσία του παίκτη από το παιχνίδι, αναγκάζοντας το τεχνικό επιτελείο να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του. Η απουσία του Γουίλιαμς σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα παραταχθεί με μειωμένο αριθμό ξένων παικτών, επηρεάζοντας τη σύνθεση και τη στρατηγική της ομάδας απέναντι στην ομάδα των Ιωαννίνων.

Οι επιπλέον απουσίες της «Ένωσης»

Πέρα από την περίπτωση του Ντέρικ Γουίλιαμς, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει και άλλα απρόοπτα ενόψει της αναμέτρησης με τον Βίκο. Ο Νόλεϊ, ο οποίος επίσης ανήκει στην εξάδα των ξένων της ομάδας, βρίσκεται εκτός αποστολής λόγω συμπτωμάτων γαστρεντερίτιδας. Η κατάσταση της υγείας του δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί, προσθέτοντας ακόμα μία σημαντική απουσία.

Επιπλέον, εκτός παραμένουν και οι Τομά Ερτέλ και ΚιΣόν Φίζελ. Οι δύο παίκτες δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπωρούν. Ως εκ τούτου, δεν είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα, συμπληρώνοντας τον κατάλογο των απουσιών που καλείται να διαχειριστεί ο προπονητής της ΑΕΚ, Σάκοτα, για την αναμέτρηση.

Με τέσσερις διαθέσιμους ξένους

Λόγω των παραπάνω απουσιών, η ομάδα του Σάκοτα θα παραταχθεί με μόλις τέσσερις ξένους παίκτες απέναντι στην ομάδα των Ιωαννίνων. Οι παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι και ανήκουν στην κατηγορία των ξένων είναι οι Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Τζόζεφ και Μπράουν. Αυτοί οι τέσσερις θα αποτελέσουν τον κορμό των ξένων παικτών που θα χρησιμοποιήσει η ΑΕΚ στον αγώνα.

Η παρουσία τους είναι καθοριστική για την προσπάθεια της ομάδας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παιχνιδιού, δεδομένων των σημαντικών ελλείψεων. Ο Μπάρτλεϊ, ο Λεκαβίτσιους, ο Τζόζεφ και ο Μπράουν θα κληθούν να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται από τις απουσίες των Γουίλιαμς, Νόλεϊ, Ερτέλ και Φίζελ, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην αναμέτρηση.

Η σύνθεση της αποστολής

Παρά τις σημαντικές απουσίες, η ΑΕΚ έχει διαμορφώσει την ενδεκαμελή αποστολή της για τον αγώνα με τον Βίκο. Η ομάδα θα αγωνιστεί με τους εξής παίκτες: Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσιβέλης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ και Τσαλμπούρης. Αυτοί οι έντεκα παίκτες θα συνθέσουν την ομάδα που θα εκπροσωπήσει την ΑΕΚ στην αναμέτρηση.

Η επιλογή των παικτών έγινε με βάση τις διαθέσιμες επιλογές και τις ανάγκες του αγώνα, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που προέκυψαν. Η σύνθεση αυτή περιλαμβάνει τόσο τους διαθέσιμους ξένους όσο και τους Έλληνες παίκτες που είναι σε θέση να αγωνιστούν, με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση απέναντι στην ομάδα των Ιωαννίνων.

Η αναμέτρηση με τους Βίκος Falcons

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τους Βίκος Falcons σε μια αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 15:00. Ο αγώνας θα διεξαχθεί απέναντι στην ομάδα των Ιωαννίνων, η οποία θα υποδεχθεί την «Ένωση» σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει το δικό του ενδιαφέρον. Η ώρα έναρξης του αγώνα έχει οριστεί για τις τρεις το μεσημέρι.

Η προετοιμασία της ΑΕΚ για αυτή την αναμέτρηση σημαδεύτηκε από τα απρόοπτα με τις απουσίες σημαντικών παικτών. Παρόλα αυτά, η ομάδα του Σάκοτα θα προσπαθήσει να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους παίκτες της. Ο αγώνας με τους Βίκος Falcons αποτελεί μια νέα πρόκληση για την «Ένωση» υπό αυτές τις συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta